El western maldito de Alec Baldwin: ‘Dos forajidos’ llega a los cines españoles marcado por la tragedia

La llegada a las salas españolas de Dos forajidos (Rust) no es simplemente el estreno de un nuevo western, sino que se inscribe en uno de los episodios más trágicos y polémicos de la industria cinematográfica.

Este filme, protagonizado y producido por Alec Baldwin, se lanza cuatro años después de que un disparo accidental segara la vida de la directora de fotografía Halyna Hutchins durante el rodaje.

Un suceso que aún resuena en Hollywood y ha transformado la percepción sobre la seguridad en los sets de filmación.

Dos forajidos (Rust) llega a las pantallas españolas no solo como una obra narrativa sino también como un recordatorio palpable sobre los riesgos inherentes al séptimo arte. Esta película ha reavivado discusiones sobre seguridad durante las grabaciones, sobre el uso real o ficticio de armas e incluso acerca del manejo adecuado ante crisis dentro del ámbito cinematográfico. Todo esto pone bajo reflexión urgente cómo aprender del pasado para evitar futuras tragedias similares.

Así queda este wéstern protagonizado por Alec Baldwin, como testimonio vivo no solo de unas heridas aún abiertas dentro del entorno hollywoodense sino también como homenaje a esa pasión arriesgada ligada al arte cinematográfico.

Un rodaje descontrolado y la tragedia que lo cambió todo

La grabación de Dos forajidos (Rust) dio inicio en 2021 en un rancho situado en Nuevo México. Lo que se suponía sería una jornada habitual se convirtió en un auténtico calvario cuando Baldwin, convencido de que tenía un arma de fogueo, disparó un revólver Colt 45 que contenía una bala real. El proyectil impactó fatalmente a Hutchins y, al atravesarla, hirió también al director Joel Souza en el hombro. La confusión fue total. Nadie del equipo imaginaba que una pistola destinada a utilería pudiera estar cargada con munición real. Este error catastrófico puso a toda la industria ante un espejo incómodo.

La tragedia desencadenó una serie interminable de investigaciones, demandas y acusaciones tanto públicas como privadas. La armera Hannah Gutierrez-Reed fue finalmente condenada por homicidio involuntario y actualmente cumple una pena de 18 meses tras las rejas. Por su parte, los cargos contra Alec Baldwin fueron desestimados por falta de pruebas y cuestiones procesales. Sin embargo, el impacto emocional y profesional sobre el actor ha sido devastador.

Un estreno que es mucho más que una película

El estreno en España de Dos forajidos (Rust), bajo la dirección de Joel Souza, llega tras un paso discreto por las pantallas estadounidenses y festivales europeos como el celebrado en Torún, Polonia. La película cuenta la historia de un joven acusado injustamente de homicidio y condenado a muerte en el Wyoming del año 1882, así como del abuelo —interpretado por Baldwin— que intenta rescatarlo. El guion está repleto de personajes arquetípicos del género —como cazarrecompensas, alguaciles y buscavidas— y presenta una estética naturalista con una violencia cruda, reflejando las durezas del Lejano Oeste mediante escenas rodadas en penumbra y contraluz.

En los créditos finales, se incluye una dedicatoria a Halyna Hutchins escrita en ucraniano e inglés, acompañada por una frase que ella solía repetir tras cada toma: ¿Cómo podemos mejorarla? Este gesto resalta la profunda huella que dejó en el equipo y en esta misma película, que ha pasado a ser recordada como uno de los rodajes más accidentados y trágicos en la última década.

Curiosidades y datos locos del western maldito

El accidente ocurrido durante Dos forajidos (Rust) no es un caso aislado dentro del mundo del cine; ya en 1993, Brandon Lee perdió la vida debido a un disparo accidental durante el rodaje de The Crow. Asimismo, en 2014, la ayudante de cámara Sarah Jones falleció atropellada mientras trabajaba en el set de Midnight Rider, película que nunca llegó a concluirse.

El revólver Colt 45 utilizado por Baldwin debía estar cargado únicamente con balas de fogueo; sin embargo, una bala real se coló entre las municiones. El arma fue entregada al actor por el primer asistente de dirección, David Halls, quien anunció "cold gun" para indicar que estaba descargada, siguiendo el protocolo estadounidense.

A raíz del trágico incidente, la industria cinematográfica estadounidense ha revisado sus protocolos relacionados con la seguridad. Además, se ha abierto un debate sobre el uso real de armas durante los rodajes; mientras tanto, en Europa, se opta exclusivamente por armas falsas o atrezzo.

Tras llegar a un acuerdo legal post-tragedia, el viudo de Halyna Hutchins, Matthew Hutchins, fue nombrado productor ejecutivo del filme para recibir parte de sus beneficios económicos.

Lo que no se ve en pantalla: consecuencias y secuelas

La tragedia vivida durante Dos forajidos (Rust) ha dejado huella profunda entre todos los involucrados. Alec Baldwin, abatido tras lo sucedido, decidió pausar su carrera y ha manifestado su creencia de que “no se ha contado toda la verdad sobre lo ocurrido”, tal como afirmó recientemente en el podcast presentado por David Duchovny. El actor sostiene que los medios han amplificado narrativas dañinas para él y que aún hay mucho por aclarar.

Mientras tanto, la familia Baldwin ha tratado el impacto emocional generado por este episodio trágico en su reality show The Baldwins. Por su parte, los seres queridos de Halyna Hutchins continúan luchando para preservar su memoria; recordemos que su hijo solo tenía nueve años cuando perdió a su madre.

Ranking de películas marcadas por la tragedia en el rodaje

A lo largo del tiempo han sido varios los filmes impactados irremediablemente por accidentes ocurridos durante sus grabaciones. A continuación presentamos algunos ejemplos: