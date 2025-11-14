Bad Bunny y Ca7riel & Paco Amoroso arrasan en unos Latin Grammy con protagonismo de Alejandro Sanz y Aitana

La 26ª edición de los Latin Grammy ha demostrado que la música en español atraviesa un periodo de expansión y efervescencia.

En pleno Las Vegas, el MGM Grand Arena se llenó de energía con los grandes nombres del momento y propuestas emergentes que ya son una realidad palpable. La celebración se transformó en un auténtico homenaje a la diversidad musical, donde géneros como el reggaetón, la música alternativa y las baladas se entrelazaron sin reservas.

El gran protagonista fue Bad Bunny, quien llegaba como favorito con 12 nominaciones y terminó la velada llevándose cinco premios, entre ellos el ansiado galardón a Álbum del Año. El puertorriqueño, acostumbrado a recibir aplausos, compartió protagonismo con los argentinos Ca7riel & Paco Amoroso, que también lograron cinco Latin Grammy, mayormente en categorías alternativas y de vídeo musical, reafirmando así la explosión de la música urbana y experimental desde el sur del continente.

Una gala repleta de actuaciones y mensajes

La ceremonia trascendió lo meramente premiativo. Se brindaron homenajes significativos como el reconocimiento a Raphael como Persona del Año. Además, las actuaciones memorables mantuvieron encendido el escenario: desde el despliegue visual ofrecido por Bad Bunny, hasta la contagiosa energía presentada por Aitana; sin olvidar el regreso triunfal al directo de Alejandro Sanz o las notas vibrantes traídas por Rauw Alejandro al ritmo bachata.

Como bien dijo uno de los presentadores: “la música latina está más viva que nunca y no tiene intención alguna de desaparecer”. Y tras una noche así llena de emociones e historias compartidas, pocos podrían contradecirlo.

Los protagonistas de la noche: Sanz y Aitana

En una gala dominada por ritmos urbanos, la gran sorpresa fue Alejandro Sanz. El madrileño, que ya acumula 23 Latin Grammy en su trayectoria, se llevó el premio a Grabación del Año por Palmeras en el jardín. Su reacción fue tan espontánea como significativa: “La música ha sido mi vida, después de tantos años me he vuelto a enamorar de ella y estoy recibiendo esto con la mayor ilusión del mundo. Benito, te lo he robado, perdóname”, bromeó Sanz, reconociendo el empuje de la nueva generación y agradeciendo a la cultura hispana.

Otra revelación fue Aitana, quien consiguió su primer Latin Grammy por el diseño de su álbum Cuarto azul. Este reconocimiento, aunque menor dentro de la jerarquía de premios, refuerza su incursión en el mercado latinoamericano, donde ya planea una gira para 2026. Para la artista catalana, la emoción fue desbordante: “Esto es muy fuerte para mí. Nunca en mi vida he recibido uno de estos; supongo que siempre lo soñamos pero nunca creemos que pueda pasar”, compartió desde el escenario de Las Vegas.

Karol G y la canción del año: identidad y emoción

El triunfo de Karol G en la categoría de Canción del Año con Si Antes Te Hubiera Conocido fue otro de los momentos culminantes de la noche. Junto a los compositores Edgar Barrera y Andrés Jael, la colombiana reivindicó tanto identidad como emoción en la música latina. Con lágrimas en los ojos, agradeció este reconocimiento a un tema que ha tocado el corazón de oyentes por todo el continente.

El liderazgo de Bad Bunny y la revolución argentina

Bad Bunny no solo brilló durante la entrega de premios; su actuación también deslumbró al público al fusionar lo visual con lo musical. El artista puertorriqueño obtuvo galardones en categorías clave como Mejor Álbum de Música Urbana, Mejor Canción Urbana, Mejor Interpretación Urbana/Fusión Urbana y Mejor Interpretación Reggaetón. Temas como Baile Inolvidable, DTmF y Debí tirar más fotos consolidaron su estatus como fenómeno global.

Por otro lado, el dúo argentino Ca7riel & Paco Amoroso fue una revelación destacada durante la gala. Lograron cinco premios, incluyendo Mejor Álbum de Música Alternativa, Mejor Canción Alternativa y dos galardones a vídeo musical. Curiosamente, muchos de sus premios se entregaron durante la pregala; sin embargo, eso no opacó su consagración internacional.

Resumen de ganadores destacados

Artista Premios obtenidos Categorías principales Bad Bunny 5 Álbum del Año, Música Urbana, Canción Urbana, Reggaetón Ca7riel & Paco Amoroso 5 Álbum Alternativa, Canción Alternativa, Vídeo Musical Alejandro Sanz 2 Grabación del Año, Álbum Pop Contemporáneo Karol G 1 Canción del Año Aitana 1 Diseño de Empaque

Otros artistas reconocidos incluyen a Rawayana (electrónica), Trueno (rap), así como a figuras como Jorge Drexler junto a Conociendo Rusia (pop-rock), Fito Páez junto a Renee (rock) y Christian Nodal (ranchera), reflejando así una rica variedad estilística premiada.

