The Lenovo GARAGE: Madrid estrena el garaje más grande y vibrante de Europa

Madrid rugió el pasado 12 de noviembre con la inauguración de The Lenovo GARAGE , el nuevo espacio multiusos cubierto de Autocine Madrid.

Bajo la gigantesca estructura de más de 3.000 metros cuadrados , la capital vivió una noche que combinó espectáculo, innovación y sofisticación, marcando el nacimiento de una nueva meca urbana para la cultura y el entretenimiento.

Desde las siete de la tarde, el ambiente ya promete grandeza. Zancudos, proyecciones visuales y luces en movimiento recibieron a los primeros invitados, entre empresarios, artistas y personalidades del mundo cultural.

El cóctel de bienvenida dio paso, a las 20:15, un impresionante espectáculo inaugural que presentó el músculo técnico del recinto: un escenario de 200 metros cuadrados, sonido envolvente y una pionera acústica desarrollada junto a Grupo Plus.

El equipo directivo de Autocine y Lenovo subió al escenario a las 20:30 para oficializar la apertura, con un vídeo corporativo que resumió el proceso creativo del proyecto y su apuesta por un ocio sostenible. A las 20:45, el turno fue para el chef Ramón Freixa , encargado de deleitar con un cóctel gastronómico en el que la alta cocina dialogó con el formato urbano del evento.

La música puso el broche emocional a la fiesta: un tributo a Queen subió la pista a las nueve, y media hora más tarde DJ Nano transformó el espacio en una gran pista de baile bajo una cúpula de luces sincronizadas. El set de cierre extendió la energía hasta la una de la madrugada, sellando una noche digna de alfombra roja.

Con una inversión de 5 millones de euros y capacidad para 4.800 personas , The Lenovo GARAGE se consolida como el espacio cubierto de gran formato más grande de Europa.

Su diseño modular, climatizado y totalmente accesible permitirá albergar conciertos, festivales, ferias y eventos corporativos durante todo el año. En su primera temporada se prevé la visita de más de 200.000 personas y más de 600 horas de música en vivo .

Esta alianza entre Lenovo y Autocine Madrid , liderada por Cristina Porta y Tamara Istambul, representa mucho más que una apertura: es un salto hacia el futuro del ocio madrileño, una fusión entre tecnología, arte y experiencia colectiva que redefine el concepto de espectáculo urbano.