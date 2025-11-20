El arte popular colombiano conquista Madrid: ExpoArtesano 2025 refuerza los lazos entre dos naciones

La llegada de ExpoArtesano Madrid 2025 marca un hito en la relación cultural y comercial entre España y Colombia, mostrando la riqueza y diversidad del arte popular colombiano en la capital española hasta el domingo 23 de noviembre. El Centro Cultural Galileo, en el distrito de Chamberí, acoge esta feria inédita en Europa, que reúne más de 600 piezas artesanales procedentes de las distintas comunidades étnicas de los 32 departamentos colombianos, desde objetos decorativos elaborados con técnicas ancestrales —como el enchapado en tamo, la cestería en paja tetera y el trabajo en fibras amazónicas— hasta moda exclusiva y joyería elaborada por manos expertas.​

La exposición, que abre sus puertas de 10:00 a 19:00 con entrada libre, visibiliza el conocimiento, la creatividad y el simbolismo de cuatro etnias principales: indígenas, afrocolombianos, raizales y rom. Entre las piezas más destacadas figuran los bolsos Wayúu, cargados de significado y elaborados con hilo de linaza de algodón; el carriel típico de Jericó, y mascaras rituales como la de los Tikunas, que acompañan trascendentes ceremonias de paso. Cada objeto narra la historia y dedicación de los artesanos, algunos de los cuales emplean hasta veinte días en confeccionar una sola pieza.​

La feria no solo es un escaparate de la creatividad colombiana, sino también un espacio para el intercambio, el diálogo y la sostenibilidad cultural, reuniendo a artesanos, artistas, gestores y coleccionistas para compartir saberes y fortalecer conexiones. La inauguración contó con figuras institucionales clave, como el Embajador de Colombia en España y representantes ministeriales, subrayando el papel de la artesanía como vehículo de diplomacia cultural y comercial. Este encuentro coincide con la firma de un nuevo acuerdo de cooperación entre ambos países, afianzando las inversiones y el intercambio bilateral: España es ya el segundo mayor inversor en Colombia, con más de 800 empresas y una inversión superior a 31.000 millones de dólares en 2023.​

ExpoArtesano Madrid 2025, impulsada por Artesanías de Colombia, Plaza Mayor Medellín, la Embajada de Colombia en España y ProColombia, se consolida como una plataforma internacional que resalta el patrimonio inmaterial colombiano, abre nuevas oportunidades comerciales y celebra la belleza de la identidad cultural a través del arte.

Del 19 al 23 de noviembre – de 10:00 a 19:00h.

Centro Cultural Galileo – Fernando El Católico, 35