Eduardo Guerrero estrena ‘El manto y su ojo’ en Teatros del Canal

Eduardo Guerrero aterriza en Madrid con “El manto y su ojo”, el espectáculo flamenco que ha desatado más pasiones y polémicas en la última temporada, y que podrá verse el viernes 23, sábado 24 y domingo 25 de enero en la Sala Roja de Teatros del Canal, con entradas desde 9 euros. Tras su paso por el 29 Festival de Jerez, donde un abarrotado Teatro Villamarta lo ovacionó en pie mientras parte de la crítica más tradicional se dividía entre la sorpresa y el elogio, la capital recibe por fin el nuevo hito del Universo Guerrero, un artista que dinamita los límites del género con un flamenco “revolucionario e inolvidable”.​

En escena, la coreografía y el baile de Guerrero dialogan con la guitarra de Pino Losada y las voces de seis cantaoras —Pilar Sierra, Samara Montañez, Lincy, Alicia Morales, Julia Acosta y Mariana Collado— que encarnan a las cobijadas de Vejer de la Frontera, mujeres que hasta 1936 ocultaron su rostro bajo el manto dejando solo un ojo al descubierto para proteger su identidad y conquistar una libertad vetada por la época. La música original lleva la firma de Luis de Perikín y del propio Losada, con espacio sonoro de Bruno Gonzáles, dirección de Rolando San Martín, diseño de luces de Rafael Gómez y vestuario de Paloma de Alba & CRIN Escénica, componiendo un dispositivo escénico tan depurado como intenso.​

“El manto y su ojo”, decimoquinto montaje de Guerrero, cabalga entre el sueño y la vigilia y se interroga sobre el sentido —y el sinsentido— de la existencia, tomando como punto de partida la imagen de un nacimiento onírico en un espacio blanco, sobreexpuesto, sin sombras. El manto de las cobijadas se convierte así en la mirada interior de un bailaor que se queda dormido en escena, mientras el espectáculo cruza fronteras formales: baile dentro del baile, teatro dentro del teatro, y un guiño contemporáneo cuando ese niño que sueña despierta en la platea y se hace un selfi entre el público, devolviendo al espectador a una realidad hiperexpuesta.​

La relación de Guerrero con Madrid viene de lejos, y su regreso a Teatros del Canal se produce justo dos años después de llenar la Sala Verde con “Debajo de los pies”, una de sus obras más celebradas. Mientras “El manto y su ojo” afina su gira, el bailaor y coreógrafo gaditano encadena compromisos de alto perfil: la tournée de “Desplante” por la región italiana de Friuli-Venecia-Julia del 9 al 11 de enero, su habitual temporada navideña en el Corral de la Morería con “Origen” del 15 al 31 de diciembre, y una intensa agenda internacional que incluye el Festival Flamenco de Helsinki, el Teatro Olympia María Callas de Atenas con “Onírico” y el Théâtre Paris-Villette, además de la expansión nacional de “Debajo de los pies” y “Faro” por distintas ciudades españolas.​

El año 2025 ha consolidado a Eduardo Guerrero como uno de los grandes referentes del flamenco de vanguardia, con montajes como “Desplante” y “Debajo de los pies” encendiendo teatros dentro y fuera de España y actuaciones multitudinarias como su baile del 12 de octubre en la Plaza Mayor de Madrid, ante 10.000 personas, dentro de la gala de la Semana de la Hispanidad organizada por Corral de la Morería. Su búsqueda creativa lo ha llevado a “Pulso libre”, pieza estrenada en la I Bienal de Flamenco de Madrid, donde convirtió el patio del Centro Cultural Conde Duque en un cuadrilátero simbólico para librar un combate consigo mismo, despojado de adornos, en una suerte de trance escénico que concibe el escenario como altar de resistencia y territorio donde lo ancestral arde y se transforma.