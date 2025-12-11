Madrid Film Office patrocina Microsalón AEC 2025

El Ayuntamiento de Madrid, a través de Madrid Film Office, patrocina un año más Microsalón AEC. Este evento organizado por la Asociación Española de Directoras y Directores de Fotografía (AEC) es la cita anual más importante del sector cinematográfico en el ámbito de la dirección de fotografía en España. Su octava edición se celebrará el 12 y 23 de diciembre en La Nave, centro de innovación de referencia del Ayuntamiento de Madrid.

El patrocinio se enmarca en la estrategia para consolidar a Madrid como uno de los grandes polos europeos de creación audiovisual. En palabras de la concejal delegada del Área de Turismo, a la que está adscrita Madrid Film Office, Almudena Maíllo, “Microsalón AEC refuerza la posición de Madrid como uno de los grandes polos de creación e innovación en el sector audiovisual en Europa. Este encuentro contribuye a consolidar una industria que genera un aporte económico positivo, impulsa la competitividad de la ciudad y proyecta la imagen de Madrid en todo el mundo”. Maíllo ha destacado que el audiovisual es estratégico para Madrid ya que atrae inversión y nos posiciona como una ciudad creativa”.

Proyectos y figuras de primer nivel

Microsalón AEC, que en 2024 superó los 2.500 asistentes, reúne a profesionales del cine y el audiovisual de todos los ámbitos, desde directores de fotografía emergentes y establecidos, pasando por fabricantes, rentals, productores, estudiantes y público en general interesado por la tecnología y creación en el ámbito de la cinematografía. Más de 40 empresas presentarán sus últimas innovaciones y soluciones técnicas en uno de los espacios expositivos más amplios y especializados del calendario profesional.

Durante dos jornadas, los asistentes podrán disfrutar de charlas, mesas redondas y encuentros profesionales con figuras nacionales e internacionales. Esta octava edición incluye conversaciones en torno a proyectos destacados del año como la charla ‘Ciudad busca sinfonía: Madrid, Ext.’, sobre el proyecto de Juan Cavestany, apoyado por el Ayuntamiento de Madrid. El director hablará con su director de fotografía, Javier Bermejo, sobre la creación de este largometraje documental que propone una sinfonía visual inédita sobre la ciudad de Madrid, en una mesa patrocinada por Madrid Film Office para poner en valor los proyectos madrileños y la conexión del audiovisual con el entorno urbano y social de la ciudad.

La programación también incluye charlas en torno a Los domingos, con presencia de su directora, Alauda Ruiz de Azúa, y su directora de fotografía, Bet Rourich, y la relación entre mirada y memoria en el documental, con la participación de las directoras de fotografía Juana Jiménez, del documental Flores para Antonio, y Raquel Fernández, encargada de la fotografía del proyecto Caja de resistencia.

Entre los nombres internacionales destacan dos prestigiosos directores de fotografía internacionales: el irlandés Stephen Murphy, conocido por su trabajo en Atlanta, Line of Duty o The Gentlemen, que impartirá una clase magistral el viernes 12 de diciembre en el auditorio de La Nave, y el británico Colin Watkinson, ganador de un Emmy por El cuento de la criada, que hablará sobre su trabajo en la célebre serie y en títulos como Alien Earth o Emerald City. Este año, además, Microsalón AEC contará con la Asociación Mexicana de Cinefotografía (AMC) como invitada especial, en su misión de tender puentes con profesionales destacados del panorama audiovisual internacional.