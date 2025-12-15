Roman Griffin Davis, protagonista de ‘El Rey de Reyes’: «No soy religioso, quizá lo sea en el futuro»

A mediados del S. XIX (hacia 1849), después de Oliver Twist y Cuento de Navidad y antes de David Copperfield, Tiempos Difíciles, Historia de Dos Ciudades y Grandes Esperanzas, el célebre Charles Dickens escribió para sus hijos La historia de nuestro Señor, también llamada Vida de Jesucristo, un relato accesible para niños sobre la vida y obra de Jesús de Nazaret. Puso la condición de que no fuera publicada hasta después de la muerte del último de sus vástagos (tuvo diez), y finalmente llegó a la imprenta en 1934.

Ahora, el surcoreano Seong-Ho Jang, firma la versión animada de este acontecimiento en el que Dickens (Kenneth Branagh) cuenta a su hijo Walter (Roman Griffin Davis), obsesionado con El Rey Arturo y los caballeros de la Mesa Redonda,” la historia más grande jamás contada”.

El Rey de Reyes también incluye en su versión original las voces de Uma Thurman, Pierce Brosnan, Mark Hamill, Forest Whitaker, Ben Kingsley y Oscar Isaac, un reparto estelar.

Es con el joven Roman Griffin Davis, actor inglés de 18 años que con tan solo 11 o 12 obtuvo un amplio reconocimiento gracias al papel de un niño cuyo amigo imaginario es Hitler en Jojo Rabbit (Taika Waititi, 2019), con quien charla PERIODISTA DIGITAL.

Enhorabuena. Una voz muy bonita.

¡Gracias! Lo cierto es que cuando hice El Rey de Reyes tenía 15 años y el personaje tenía cinco. Tuve que poner esa voz de niñito durante tres horas al día durante una semana, y también actuar. Cuando conocí al director y se dio cuenta de mi edad, se puso pálido (ríe).

Voy a tutearte porque eres muy joven: 18 años. Naciste en Londres el 5 de marzo de 2007, y eres hijo del director de fotografía Ben Davis (Guardianes de la Galaxia, Capitana Marvel), y de la directora y guionista Camille Griffin. ¿Siempre quisiste ser actor?

Sí, me encanta ser el centro de atención (ríe). Y me encanta mentir; no puedo evitarlo.

Empezaste con Jojo Rabbit.

Sí, esa fue mi primera película.

Un gran éxito que te proporcionó una nominación al Globo de Oro y numerosos premios. Después has hecho varias películas hasta llegar a El Rey de Reyes. ¿Eres católico, religioso?

Fui a un colegio católico, pero creo que no soy religioso. Quiero serlo. Quizá lo encuentre en el futuro.

Pero creciste en un colegio católico. Independientemente de la fe, conoces la historia de Jesucristo. El Rey de Reyes es una película muy bonita. ¿Qué has aprendido de la vida de Jesús?

Que tengo mucha suerte de vivir en nuestra era. Siento que cada vez que uno lee la Biblia y conoce aspectos sobre la historia de Jesús, aprende algo nuevo y tiene una nueva experiencia. Esta vez sentí que me enriquecía mucho. Cuando hice El Rey de Reyes, me sentía muy nutrido, muy feliz todo el tiempo. Durante el proyecto aprendí la Oración de la Serenidad (“Dios mío, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, el valor para cambiar las que sí puedo y la sabiduría para conocer la diferencia”). De hecho, todavía la utilizo hoy, a pesar de que no soy realmente religioso, pero me calma cada vez que pienso en ella. En esa época me daba mucho miedo volar, por ejemplo, y eso me ayudaba mucho.

La película está inspirada en un libro de Charles Dickens, y Kenneth Branagh, gran experto en Shakespeare, es el que pone voz a tu padre, a Dickens. ¿Tuviste las sesiones de grabación con él?

Desgraciadamente, no. Una pena. Kenneth Branagh es increíble. La película Otelo– en la que Branagh interpreta a Yago-, la he visto cien veces.

Yo estuve en ese rodaje, en el castillo de Bracciano, a una hora al norte de Roma. No habías ni nacido (Otelo es de 1995).

¡No me digas!

¿Y le has llegado a conocer?

No. Ojalá.

Volviendo a El Rey de Reyes, ¿crees que los niños entenderán la historia?

Sí, sí lo creo. Esa es una de las grandes cosas de la historia de Jesús, que no es tan oscura como algunas cosas del nuevo testamento. Y sí, es una historia asombrosa, y cualquiera de cualquier edad puede conectar con ella.

¿Te gusta Shakespeare? ¿Te gusta Charles Dickens?

Sí. Soy muy, muy fan de ambos. Recientemente he estado estudiando Hamlet, en el colegio, y estoy obsesionado con Hamlet. Me gusta muchísimo. Creo que, de hecho, la literatura de Dickens, de Shakespeare y la historia de Jesús conectan muchísimo en el sentido de que, cada vez que las lees, tienes una experiencia diferente o descubres algo nuevo. De repente te das cuenta de algún detalle en el que no habías reparado o interpretas algo desde otro enfoque. Cada vez que leo a Shakespeare, siempre hay una frase que no llegué a entender del todo, o que me había pasado desapercibida, y ahora me importa. Y ves toda su belleza. Lo mismo ocurre cuando lees partes de la Biblia o la historia de Jesús. Cada vez conectas más con determinadas partes, o descubres otras nuevas.

Es muy enriquecedor.

Sí, y siento que cuando recitas algo, y lees pasajes de Shakespeare o de Charles Dickens, te deja un sentimiento de calidez dentro de ti. Te habla al alma, y desde luego, tienes también ese sentimiento cuando lees pasajes de la historia de Jesús.

¿Te ha gustado hacer animación?

Me ha encantado poner la voz a ese niño. Ha sido muy divertido, y, sinceramente, de hecho, es bastante fácil.

¿De verdad?

Sí. Tienes que entenderlo todo y hacerlo con tu voz. Pero, aparte de eso, es bastante fácil. No te tienes que meter tanto en el personaje, ni concentrarte antes de cada toma, y seguir ahí durante diez horas al día… Es mucho más fácil.

Hay escenas muy bonitas. Me divierte mucho la forma que tiene de despedirse de todos: “Adiós a usted, y adiós a usted, y adiós también a usted…” al principio de la película, cuando está sobre el escenario tras haber interrumpido a su padre y Dickens le pide que se despida del público y salga de la escena.

Sí. Quiero un niño como ese.

Tu madre Camille Griffin te dirigió en La última noche. ¿Qué tal la experiencia?

Bueno, que tu madre te diga lo que tienes que hacer nunca es divertido. Eso fue un poco incómodo. No quiero que me diga lo que tengo que hacer, ni profesionalmente (ríe). Me enseñó muchas cosas, pero… fue difícil.

En 2025 has estrenado o estrenas varias películas. La Larga Marcha, adaptación de un libro de Stephen King (firmado bajo el seudónimo Richard Bachman, porque era tan prolífico que no quería saturar el mercado). Cuando leí ese libro hace años me impactó muchísimo.

Es que es una locura. Cuando yo lo leí, pensé: “Oh, esto es buenísimo, pero nadie se va a atrever a hacerlo porque es demasiado truculento”. Pero sí, lo hicieron. Es muy inquietante; te deja hecho polvo. Recuerdo que no podía hablar. Me convertí en alguien socialmente raro y perdí la voz. Me afectó mucho durante un par de días.

Básicamente narra un carrera con 100 concursantes a los que van matando si se paran o no corren a determinada velocidad. Solo puede haber un ganador. ¿Haces de uno de los participantes?

Sí, y muero el primero. La primera vez que mi madre lo vio, le dio un ataque de pánico. Pero mi padre se reía muchísimo. Y eso que me vuelan la cara.

También has hecho Greenland 2.

Sí. Muy apocalíptica. El fin del mundo.

Y 500 millas.

Esa es con Bill Nighy (el cantante picarón de villancico en Love Actually), y Maisie Williams (Juego de tronos). Son unos actores increíbles y me siento muy orgulloso. Espero estar bien ahí.

Estás bastante ocupado y disfrutando de la actuación.

Lo he estado, pero ya no. Ahora cruzo los dedos para que salgan más cosas.

¿Crees que dirigirás?

Oh, eso espero algún día. Soy muy terco, así que puede que lo haga. Pero también estoy muy contento siendo actor. Hoy en día, mucha gente quiere hacer muchas cosas, pero a veces es mejor elegir una sola y hacerla lo mejor posible. Siempre es un fastidio trabajar en un proyecto y que el director no sea muy bueno. Creo que ahí es cuando pienso que quiero dirigir.

Pero puedes autodirigirte, como Kenneth Branagh.

¡Exactamente!

¿Y harías teatro, o lo has hecho?

Me encanta el teatro, pero no he hecho teatro. Cada vez que trabajo con un actor experimentado, me dice que debería, o tomar clases de interpretación, o ir al teatro. No sé si me está diciendo que no sé actuar, o que uno no puede actuar hasta que no hace teatro, o algo así. Pero me gustaría. Lo que pasa es que no creo estar en un punto en mi carrera en el que simplemente pueda inmiscuirme en el teatro; sería muy difícil volver al cine. Pero sí. Si piensas en ello, algunos de los grandes actores son actores de teatro.

Especialmente los ingleses.

Sí.

Recuerdo que al preguntarle al director británico Danny Boyle (Trainspotting, Slumdog Millionaire, 127 horas) cual era la principal diferencia entre los actores ingleses y los americanos, me dijo que los ingleses son mejores sobre las tablas, y que los americanos se sienten más cómodos delante de la cámara.

Creo que tiene razón. Es curioso. No sabría decir por qué. Quizá es parte de la cultura.

Bueno, tenéis a Shakespeare en las venas.

Quizá es porque somos más poéticos.

¿Cuáles son tus gustos cinematográficos? ¿A quién admiras?

Me gusta mucho Dos hombres y un destino, y mi película británica favorita es Withnail y yo. Realmente admiro a Paul Newman. Creó su marca de comida y donó millones de dólares a la beneficencia. Era la bomba, y piloto de carreras. Una leyenda. Hay muchos que me gustan, pero empiezo a leer y no sé si los admiro o son grandes personas. Todos tenemos algo erróneo, así que es muy difícil encontrar a alguien que te inspire, porque, de pronto, tiene algo que te decepciona.

¿Y qué directores te gustan?

Por supuesto, Scorsese, Christopher Nolan. Pero también los nuevos.

¿Te gusta el actor Timothée Chalamet?

Sí, me gusta. Es un gran actor, tiene mucho éxito… y habla francés. Mi madre es francesa, pero yo no hablo francés. Debería aprender.

Vaya. Por último, ¿conoces algo del cine español?

Vi Vicky Cristina Barcelona, de Woody Allen, con Javier Bardem y Penélope Cruz. Y eso me hizo ver la primera que hicieron juntos: Jamón, Jamón (de Bigas Luna). Es muy buena.

Muchas gracias y mucha suerte con todo.

A ti.