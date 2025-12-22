El Festival Internacional Vive la Magia celebra este año su vigésimo segunda edición. Por él han pasado más de un millar de magos que llevan la ilusión a ciudades y pueblos pequeños de Castilla y León. La programación de este año cuenta con ochenta magos y más de seiscientas actuaciones, en un festival que es el más grande de Europa.

León se convierte en Navidad en la ciudad de la magia, con muchos y variados espectáculos como la Gala Internacional, con un cartel de ilusionistas de talla mundial, la Gala Unipersonal, y múltiples exhibiciones en la calle y espacios culturales.

El Festival Internacional Vive la Magia es un encuentro de emoción en el que se representan diferentes ramas de la magia: de cerca, de escenario, o grandes ilusiones, y en el que los mejores magos del mundo presentan números exclusivos, creados por ellos mismos.

Los magos Juan Mayoral, director artístico, y Violeta Zheng, directora escénica,conducen la Gala Internacional, que se celebra en el Auditorio Ciudad de León, y a la que acuden cada año más de 30.000 espectadores.

La Gala Internacional será conducida por primera vez por una mujer, la maga Violeta Zheng, que será la maestra de ceremonias presentando las actuaciones de grandes nombres de la magia. El australiano Raymond Crowe ofrece un estilo de expresión escénica que combina elementos de humor, magia, ventriloquía y pantomima. Christiansen Morten, de Dinamarca, es un joven reconocido con los más importantes premios internacionales de magia. Imanol D´Albéniz & Giorgia Adel, español y australiana respectivamente, son un mago y una bailarina y acróbata que juntos, a través de una original fusión de su arte, ofrecen un número visualmente espectacular. El francés Klek Entòs invita a los espectadores a tomar conciencia de sus miedos y a afrontarlos, para convertirlos en su propia fuerza. Y Charlie Mag, español Campeón de España y de Europa de Danza Deportiva, así como campeón de Europa de Magia en la categoría de manipulación. Ha trabajado en el Cirque du Soleil en el espectáculo “The Illusionists 2.0”.

La Gala Unipersonal que precede a la Internacional, el 26 de diciembre, tiene como protagonista al valenciano Javier Botía, con un espectáculo de fenómenos paranormales que le han convertido en un referente del mentalismo mundial.

La Gala Internacional de Magia, además de León, podrá verse en otras capitales de la comunidad como Burgos, Salamanca, Soria, y Palencia, y en la vecina capital asturiana, Oviedo.

El Festival Internacional Vive la Magia se extiende por toda la geografía de Castilla y León, y llega también hasta la España vaciada, con espectáculos para toda la familia. Más de 80 magos, repartidos en 700 espectáculos, van de pueblo en pueblo repartiendo ilusión a sus habitantes, pocos o muchos, para llenar de magia sus calles. Esta extensión del festival hace que se convierta en el Festival de magia más grande de Europa.

En cifras, el festival reúne cada año más de 30.000 espectadores -sólo en León-, 90.000 en la provincia y 300.000 en la Comunidad.

El festival cuenta, además, con innumerables propuestas para difundir y arraigar la cultura de la magia a través de diferentes espectáculos, distribuidos en nueve bloques programáticos (ver DOSSIER), que van desde la magia en la calle, magia social, magia en espacios emblemáticos y funciones diversas, adecuadas para diferentes edades que se llevan a cabo en teatros y otros espacios culturales.