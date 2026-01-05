La cabalgata de los Reyes Magos recorrerá Madrid bajo el lema ‘El saber compartido’

Rivera de la Cruz ha desvelado algunos detalles de esta esperada cita con Sus Majestades, cuyo lema es ‘El saber compartido’, que invita a realizar un viaje muy especial junto a los tres hombres sabios, un recorrido para celebrar la curiosidad, las ganas de aprender y el deseo de entender el mundo. El desfile se concibe como una travesía simbólica por el conocimiento y es también un homenaje, tanto a los Reyes Magos, guardianes de antiguos saberes, como a quienes hoy continúan su legado: personas que, en las aulas o en la vida cotidiana, iluminan y acompañan desde la infancia, enseñando a pensar, preguntar y mirar la realidad con nuevos ojos.

Una comitiva internacional que iluminará la ciudad

Además de las tres imponentes carrozas reales, que seguro deslumbrarán a su paso, la cabalgata de Reyes arrancará con una composición escénica en movimiento que da vida a la estrella de Oriente, protagonista del inicio del desfile. Una gran figura luminosa, acompañada de constelaciones y ángeles custodios, creará un universo poético y celestial que guiará de forma simbólica a la cabalgata, marcando con luz y movimiento el comienzo de la noche más mágica del año. Tras ella, abanderados, cientos de pajes, espectáculos y grandes elementos escénicos llenarán de color y emoción el corazón de Madrid.

La literatura también tendrá un papel destacado con una propuesta que convertirá la calle en una gran biblioteca andante. Personajes universales como Don Quijote, figuras inspiradas en los mundos de Julio Verne, poetas y héroes literarios desfilarán ante el público para celebrar el placer de la lectura y el poder transformador de las historias que han marcado la imaginación desde la infancia. Esta comitiva estará acompañada por la música de Swing Engine Marching Band, que aportará ritmo y alegría y recordará que cada libro es una aventura compartida, una puerta a nuevos mundos.

Banderas, percusiones y trompetas anunciarán la llegada de la comitiva. Desde Wisconsin (Estados Unidos), Wallof Sound Marching Band llegará a Madrid desplegando una coreografía sonora que es también una celebración de la música como lenguaje universal.

A lo largo del recorrido, aparecerá un séquito de gran fuerza visual inspirado en el cosmos y en la curiosidad humana. Grandes figuras celestes y pájaros luminosos avanzarán junto a planetas y constelaciones en movimiento que recuerdan que el conocimiento no es un destino, sino un viaje infinito hacia el asombro y el deseo de aprender.

En esta gran comparsa, conformada por alrededor de 2.100 personas, participarán siete compañías nacionales y otras tres internacionales y más de 250 pajes reales, unidos para tejer la trama de una noche única. Desde las carrozas de los Reyes Magos se repartirán 1.200 kilos de caramelos a lo largo del recorrido.

Circo, magia, danza y espectáculo piromusical en Cibeles

Además del desfile, que dará comienzo en el paseo de la Castellana a las 18:00 h, el circo, la magia y la danza serán los protagonistas en el escenario del Palacio de Cibeles hasta la llegada de las carrozas y el discurso de los Reyes Magos, previsto para poco antes de las 21:00 h.

Además, el elenco de Teatro Circo Price ofrecerá un fragmento de su espectáculo Sueña Despierto, dirigido por Juan Luis Iborra. Después, el cuerpo de baile de la cabalgata, bajo la dirección de Nuria Castejón, presentará una coreografía creada especialmente para esta ocasión. Como cierre artístico previo a la llegada de Sus Majestades, el prestigioso mago Jorge Blass sorprenderá al público con un espectáculo concebido en exclusiva para esta celebración.

Tras los discursos de los Reyes Magos, un impresionante espectáculo piromusical pondrá el broche de oro a la cabalgata de Reyes 2026.

Una cabalgata accesible y solidaria

Para que todas las personas puedan disfrutar de la visita de Sus Majestades a lo largo del recorrido, se han previsto cinco zonas acotadas y señalizadas con el símbolo internacional de accesibilidad. Estas zonas están reservadas para personas con discapacidad, especialmente en silla de ruedas y con movilidad reducida, que no puedan acceder al resto de asientos en grada. Estos espacios reservados se encuentran situados siempre en el lado derecho del recorrido, siguiendo el sentido del desfile en la plaza de San Juan de la Cruz, la plaza del Doctor Marañón, la glorieta de Emilio Castelar y la plaza de Colón. También se pondrá a disposición de las personas que lo soliciten, por orden de llegada hasta completar el aforo, equipos de accesibilidad de contenidos (audiodescripción, bucle magnético, sonido amplificado y mochilas vibratorias).

Asimismo, el Ayuntamiento de Madrid mantiene el compromiso con el reparto solidario de asientos frente al Palacio de Cibeles a través de invitaciones a entidades sociales y asociaciones para el acceso prioritario de niños hospitalizados, menores en acogida y personas con discapacidad. Toda la información está disponible en la web de Navidad.

Patrocinadores

La programación de Navidad organizada por el Consistorio cuenta este año con El Corte Inglés y Repsol como patrocinadores principales, a los que se suman Amazon, Generali, HBO Max, Mastercard, Seedtag, Suchard, Urbaser y Volvo. También participa como colaborador institucional la Fundación Universitaria San Pablo CEU. Repsol será el encargado de impulsar las carrozas que forman parte de la cabalgata de Reyes que, por primera vez, se moverán con energía 100 % renovable, tanto electricidad como combustibles 100 % renovables, contribuyendo así a la reducción de emisiones de CO2. Formarán parte también de la cabalgata, las carrozas de la Archidiócesis de Madrid, Madrid Calle 30, Metro de Madrid, Teatro Real y RTVE./

Todos los detalles sobre la programación navideña en www.navidadmadrid.com