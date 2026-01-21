El túnel secreto que usaban los Reyes de España para escapar hacia la Casa de Campo, abierto al público

Después de cuatro décadas en la penumbra, el Túnel de Bonaparte vuelve a abrir sus puertas a los visitantes.

Este martes, Patrimonio Nacional ha restablecido el acceso al primer tramo del emblemático pasadizo que se encuentra en los jardines del Campo del Moro.

A lo largo de más de un siglo, este corredor subterráneo fue una vía de escape privada para la monarquía española hacia sus terrenos de recreo. La reapertura marca el comienzo de un ambicioso proyecto de recuperación patrimonial que culminará en 2027, cuando el recorrido completo vuelva a conectar el Palacio Real con la Casa de Campo, pasando por el Puente del Rey y los jardines circundantes.

Este túnel, conocido también como Túnel de Villanueva en honor a su arquitecto, fue encargado por José Bonaparte, hermano de Napoleón y rey de España entre 1808 y 1813.

Temía por su vida incluso dentro del palacio. Nombrado monarca por su hermano invasor, José I, popularmente conocido como Pepe Botella, buscaba una forma segura y discreta para llegar a sus lugares de esparcimiento sin tener que transitar las calles de Madrid. La idea no era nueva; unir ambos espacios había sido un plan desde tiempos de Felipe II, cuando la capital se convirtió en sede real, pero no fue hasta el breve reinado de José Bonaparte que se llevó a cabo. El arquitecto Juan de Villanueva, quien también fue responsable del diseño del Museo del Prado, asumió la construcción en 1811, aunque falleció antes de ver completada su última obra.

La estructura que hoy pueden explorar los madrileños es una impresionante bóveda construida en ladrillo sobre sillería de granito. Su amplitud revela su propósito: estaba diseñada para permitir el paso de carruajes tirados por caballos, ya que los reyes no solían caminar mucho.

Este pasadizo formaba parte de un sistema urbanístico más amplio que incluía el Puente del Rey, cruzando el río Manzanares, y los paseos que rodeaban la Casa de Campo. El túnel, con sus 44 metros en este tramo gestionado por Patrimonio Nacional, estaba separado por una verja metálica del segmento correspondiente al Ayuntamiento de Madrid, creando una brecha que pronto será cerrada.

Una restauración de precisión quirúrgica

La intervención restauradora ha requerido un año entero y ha contado con un presupuesto cercano a los 400.000 euros, financiados gracias a los fondos europeos del Plan de Transformación y Resiliencia. La directora del Departamento de Arquitectura de Patrimonio Nacional, María Corzo, ha supervisado personalmente los trabajos con un enfoque minimalista, buscando respetar al máximo la materialidad original diseñada por Villanueva. Se pretendía recuperar las proporciones exactas del túnel —una relación 1 a 1 entre ancho y alto— tal como lo concibió hace más de dos siglos.

Los trabajos han abarcado desde la eliminación de rejuntados antiguos hasta un nuevo rejuntado con cal, pasando por una limpieza profunda tanto en las fábricas interiores como en la bóveda, además del sellado de fisuras. También se restauró la rocalla en la entrada, dándole un aspecto natural similar al de una gruta y recuperando el nivel original del paso. El resultado es una experiencia visual impactante que permite apreciar detalles arquitectónicos originales: desde el zócalo granítico hasta la estructura abovedada y los materiales históricos que han permanecido bajo tierra durante siglos. La nueva iluminación ambiental y la cartelería informativa guían a los visitantes a lo largo del recorrido, narrando la historia y función del singular pasadizo.

Un legado de reyes que nunca lo usó

Curiosamente, José Bonaparte nunca llegó a transitar por el túnel que tanto deseaba. Abandonó Madrid en 1813, cuatro años después de haber encargado su construcción, sin haberlo pisado jamás. A pesar de ello, otros monarcas sí aprovecharon esta vía privada durante más de un siglo. Desde su apertura hasta 1931, estuvo reservado exclusivamente para uso real y su séquito. El último rey borbónico antes de la Segunda República, Alfonso XIII, lo utilizaba frecuentemente para acceder a la Casa de Campo, donde disfrutaba tomando café y jugando al billar. Durante la Guerra Civil se sospecha que pudo ser utilizado como refugio o almacén, aunque no hay documentación concreta al respecto.

En los años sesenta se abrió al público como parte del recorrido hacia el Museo de Carruajes del Campo del Moro, permitiendo así a los madrileños conocer este espacio histórico. Sin embargo, desde los años ochenta permaneció cerrado, convirtiéndose en un corredor olvidado bajo los jardines palaciegos. La reapertura anunciada este martes ofrece por fin a ciudadanos y visitantes la oportunidad directa para experimentar este fragmento significativo de nuestra historia monárquica.

El recorrido completo llegará en 2027

Aunque ya es posible visitar este primer tramo, aún queda trabajo por hacer antes que el proyecto esté totalmente finalizado. Actualmente, el Ayuntamiento de Madrid está trabajando en habilitar su sección del túnel, cuyo final desemboca en un pabellón municipal. Se espera que a principios de 2027 se abra finalmente la verja que separa ambos tramos; esto permitirá realizar un recorrido continuo desde los jardines del Campo del Moro hasta las proximidades del Puente del Rey y la entrada a la Casa de Campo. Una moderna pasarela hecha con hormigón —de 2,60 metros— facilitará un tránsito seguro mientras una escalera conectará con Madrid Río, integrando así este histórico pasadizo dentro del tejido urbano y paisajístico local.

Cuando esta segunda fase esté finalizada, el túnel recuperará el sentido urbanístico ideado originalmente por Juan de Villanueva: un sistema integrado compuesto por el túnel subterráneo, las zonas verdes junto al río y culminando en el nexo final que representa el Puente del Rey. Así será posible para todos los madrileños disfrutar cotidianamente lo que durante más de un siglo fue privilegio exclusivo para reyes; transformando así este pasadizo secreto en un corredor público que une dos emblemáticos espacios verdes capitalinos.

Por ahora, el túnel está abierto al público sin coste alguno durante las horas habituales correspondientes al horario veraniego —de 10:00 a 18:00 horas o hasta las 20:00 horas— desde el acceso situado en el Paseo Virgen del Puerto. Los visitantes pueden explorar estos históricos 44 metros, admirar su estructura original e informarse sobre su fascinante historia mediante paneles explicativos dispuestos a lo largo del recorrido. Hasta que llegue ese esperado año 2027 y se complete toda conexión total entre tramos, este fragmento arquitectónico permanecerá como testigo mudo pero significativo sobre una época donde nuestros reyes necesitaban caminos secretos para evadir miradas indiscretas.