Madrid rinde homenaje en El Retiro a figuras de la cultura y la comunicación

La delegada de Cultura, Turismo y Deporte, Marta Rivera de la Cruz, presentó hoy las placas conmemorativas instaladas por el Ayuntamiento de Madrid en el Salón del Estanque del parque del Retiro, homenaje a ocho destacadas personalidades del mundo de la cultura y la comunicación que fallecieron en 2025. Este reconocimiento busca mantener vivo su legado en uno de los espacios públicos más emblemáticos de la ciudad.

En el acto, al que asistieron familiares de los homenajeados, Rivera de la Cruz afirmó que “las personalidades a las que hoy dedicamos estos bancos representan la riqueza y la diversidad de la cultura española” y subrayó que este homenaje en El Retiro es “un pequeño gesto de gratitud colectiva hacia unos creadores que han dejado una huella profunda en Madrid, integrando su recuerdo en uno de los lugares más queridos por la ciudadanía”.

Las figuras homenajeadas hoy son el actor Manolo Zarzo; el escritor y crítico literario José María Guelbenzu; los actores Verónica Echegui y Eusebio Poncela; el cantante y compositor Manuel de la Calva; el pianista Felipe Campuzano; el pintor y escultor Gustavo Torner; y el escritor Alfonso Ussía.

El homenaje comenzará mañana, a las 13:00, con la inauguración de nuevas placas en el paseo de Colombia de El Retiro, dedicadas a la comunicadora Mayra Gómez Kemp; la actriz Marisa Paredes; la poeta Julia Uceda; la galerista Helga de Alvear; el filólogo Francisco Rico; el actor y director Mariano Ozores; la artista La Chunga; el novelista Jaime de Armiñán; el arquitecto Antonio Fernández Alba y la periodista Victoria Prego.

Las placas, de 20 x 10 centímetros, están fabricadas en latón con acabado en pátina de cuero y se integran en los bancos mediante un cajeado en la madera, de modo que quedan perfectamente insertadas en su superficie.