Burka, niqab y hiyab: diferencias clave y el debate sobre su prohibición en España

En la jornada de hoy, España se encuentra inmersa en un debate en el Congreso sobre una iniciativa presentada por VOX que busca vetar el uso del burka y el niqab en calles y lugares públicos.

Los votos de PP y Vox se alinean a favor de esta propuesta, aunque el Gobierno se opone, argumentando que va en contra de la libertad religiosa. Por su parte, el hiyab, que es más común entre las musulmanas, no forma parte de la controversia.

Estas prendas derivan de distintas interpretaciones del Corán, que promueve la modestia tanto para hombres como para mujeres sin exigir específicamente cubrirse cabeza o rostro.

Muchas mujeres musulmanas optan por llevarlas más por costumbre cultural que por motivos religiosos. En este sentido, el verso 24:31 menciona: «que envuelvan sus chales alrededor del escote». A continuación, desglosamos las diferencias esenciales:

Prenda Cubre Detalles clave Hiyab Cabeza, cuello y hombros Permite ver el rostro. Su significado en árabe es pudor o protección. Para muchos eruditos islámicos es obligatorio. Se encuentra en una amplia variedad de colores y estilos. Niqab Cara (salvo los ojos), cabello, pecho Frecuente entre tribus del desierto, en el Golfo Pérsico, norte de África e India. Suele llevarse junto al hiyab. Burka Cubre todo el cuerpo, desde pies hasta cabeza Es una única pieza con una malla en los ojos que limita la visión. Su uso fue impuesto por los talibanes en Afganistán desde 1996 y tiene sus raíces en los harenes del siglo XX.

Existen también otras prendas como el chador (un manto negro utilizado en Irán y el Golfo sin abotonar), la abaya (una túnica holgada), el khimar (una capa que llega hasta la cintura) o la shayla (una bufanda rectangular). Todas ellas están relacionadas con el concepto de namus, que hace referencia al honor familiar desde una perspectiva patriarcal.

El debate actual surge a raíz de la proposición de Vox, que se votará hoy mismo. Esta propuesta incluye:

Multas de 600 euros por su uso en público, pudiendo alcanzar hasta 30.000 euros en caso de reincidencia.

Penas de prisión de uno a tres años para quienes impongan su uso mediante violencia; las sanciones podrían ser más severas si la víctima es vulnerable.

Expulsión de extranjeros por infracciones graves.

El apoyo del PP es claro: su ponencia para 2025 rechaza estas prendas al considerarlas opresivas para las mujeres y una amenaza a la seguridad. Para Alberto Núñez Feijóo, esto representa un acto de respeto hacia la dignidad. En las Islas Baleares ya han aprobado instar al Gobierno central a prohibir estas vestimentas.

Desde el Gobierno (PSOE y Sumar) se argumenta que esta medida vulnera los artículos 14 (no discriminación) y 16 (libertad religiosa) de la Constitución española. Además, varios tribunales han anulado normativas locales similares. La postura de Junts, clave para alcanzar una mayoría, aún no está clara.

Qué pasa en el resto de Europa y EEUU

La tendencia europea ha sido avanzar hacia prohibiciones motivadas por razones de seguridad e identificación:

En Francia , desde 2010 se prohíbe llevar velo integral en espacios públicos.

, desde 2010 se prohíbe llevar velo integral en espacios públicos. Otros países como Bélgica (2011), Austria (2017), Dinamarca (2018), Países Bajos (2019) y Suiza (2021 mediante referéndum) han seguido este camino.

(2011), (2017), (2018), (2019) y (2021 mediante referéndum) han seguido este camino. En países como Alemania e Italia, existen limitaciones sobre su uso en trabajos y espacios públicos desde hace dos décadas.

Las justificaciones principales giran en torno a la dificultad para identificar a las personas y a fomentar un proceso de asimilación cultural. Sin embargo, quienes critican estas medidas alegan que son discriminatorias; otros consideran que representan un paso hacia la liberación frente a imposiciones.

En cuanto a los Estados Unidos, no existe una prohibición federal generalizada sobre estos velos. Algunos estados han establecido restricciones en escuelas o edificios públicos por motivos de seguridad, pero prevalece un fuerte compromiso con la libertad religiosa. Las decisiones judiciales buscan equilibrar derechos individuales.