Muere a los 87 años Alfredo Bryce Echenique, genio de la literatura hispanoamericana

Nació entre tapices y porcelanas, en una Lima de finas costumbres y silenciosas jerarquías. Era 1939, y el niño Alfredo Bryce Echenique crecía rodeado de privilegios, pero con la sensibilidad de quien observa desde un rincón. Su tatarabuelo había sido presidente del Perú, y en el aire de aquella casona limeña flotaba una educación marcada por el aprecio y la distancia: la mirada altiva de los amos y el respeto temeroso de los criados. Décadas más tarde, ese microcosmos inspiraría la novela que lo haría inmortal: Un mundo para Julius.

Bryce estudió en colegios religiosos e internados ingleses, y más tarde derecho y letras en San Marcos. Sin embargo, su destino no sería el de los códigos ni los tribunales, sino el de la tinta y la imaginación. En París, donde se doctoró en La Sorbona, encontró su voz literaria —y también a Maggie Revilla, la mujer que lo animó a escribir—. La bohemia francesa, los cafés, las noches de nostalgia latinoamericana y ese humor a medio camino entre la ternura y la ironía se fundieron en su estilo inconfundible.

En 1970 publicó su primera novela, Un mundo para Julius , una crítica mordaz y entrañable al Perú elitista, contada a través de la inocencia de un niño. Fue un éxito inmediato. Con ella, Bryce irrumpió en el panorama del post boom latinoamericano, junto a figuras como Vargas Llosa y García Márquez. El propio Vargas Llosa lo alentó en sus inicios y le recomendó al editor Carlos Barral. “Mario estuvo a mi lado cuando empecé”, recordaría luego Bryce, agradecido.

Con La vida exagerada de Martín Romaña y Tantas veces Pedro continuó explorando las neurosis del amor, el desencanto y la risa como refugio. En 2002 obtuvo el Premio Planeta por El huerto de mi amada , y una década después el Premio de Literatura en Lenguas Romances en la FIL de Guadalajara. Ese mismo año, 2012, publicó su última novela: Dándole pena a la tristeza , casi un epitafio de su propio universo literario.

El escritor vivió largos años en España, desde mediados de los 80 hasta su retorno a Lima en 1999, cansado del exilio voluntario. Decía que ya era hora de reconciliarse con el país que tanto lo inspiró y del que tanto se burló. En Madrid se casó con Pilar de Vega, su compañera durante años de madurez y serenidad.

Tras la muerte de Mario Vargas Llosa en 2025, Bryce dijo de él: “Ha sido el peruano de todos los tiempos”. Hoy, las palabras parecen volver a él. El Perú, las letras hispánicas y los lectores del mundo lloran la partida de un escritor que hizo de la ironía una forma de ternura.

“Su obra sobrevivirá”, escribió Álvaro Vargas Llosa al conocerse la noticia de su fallecimiento este martes. En Lima, la Casa de la Literatura Peruana y el Congreso lamentaron su partida. También sus amigos: el novelista Jorge Eduardo Benavides lo recordó como “una gran persona y un amigo leal”.

Con Bryce Echenique desaparece no solo un autor, sino un modo de mirar la vida: el de quien aprendió a reírse de las heridas, a narrar el desencanto con estilo ya recordar que incluso en la tristeza puede florecer el humor. Un cronista de los afectos humanos que, desde hoy, vuelve a su propio mundo para Julius .