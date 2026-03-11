Los Reyes lamentan la muerte de Alfredo Bryce Echenique, emblema de la narrativa peruana

Con palabras cargadas de respeto y afecto, los Reyes de España, Felipe VI y Letizia, rindieron homenaje este martes al escritor peruano Alfredo Bryce Echenique, fallecido a los 87 años. En un mensaje difundido por la Casa de Su Majestad el Rey, destacaron su talento como “uno de los grandes referentes de las letras iberoamericanas” y su capacidad para narrar “las emociones más profundas: el amor, la soledad, la enfermedad y la felicidad”.

“Su voz literaria acompañó a generaciones de lectores y enriqueció la narrativa en español”, señalando los monarcas, sumándose a la ola de reconocimientos que recorrió el mundo cultural tras conocerse la noticia.

Autor de más de treinta obras entre novelas, cuentos y memorias, Bryce Echenique deja una herencia marcada por la sensibilidad, el humor y la fragilidad del ser humano. Desde Un mundo para Julius (1970) hasta La vida exagerada de Martín Romaña (1981) y El hombre que hablaba de Octavia de Cádiz (1985), su pluma transformó las contradicciones de la vida en una conversación íntima con el lector.

Hoy, su partida provoca una tristeza serena, de esas que solo dejan los grandes narradores: aquellos capaces de descubrir belleza en la imperfección y poesía en la cotidianidad.