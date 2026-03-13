Torrente presidente, el gran secreto del cine español

Santiago Segura ha optado por un enfoque radical en la sexta entrega de Torrente. Este 13 de marzo de 2026, se estrena ‘Torrente, presidente’, once años después de Torrente 5: Operación Eurovegas.

El director desea que la audiencia descubra la película sin conocer detalles previos: no hay tráiler, el único póster es negro y no se han realizado pases para prensa o celebridades hasta el lunes 16.

Este método recuerda a El proyecto de la bruja de Blair, donde la falta de información generó gran expectativa.

Segura lo explica con claridad: «Los primeros en ver las películas suelen ser críticos o famosos. Yo quiero que sea el público quien lo descubra, que sea una sorpresa».

Tras cinco años trabajando en el guion, inspirado por las peticiones de sus hijas que querían más Torrente, siente temor a que se olvide al personaje, aunque ve una conexión clara con la actualidad política.

La historia presenta al antihéroe como candidato presidencial, parodiando a líderes populistas con su habitual chulería y engaños, en un partido que evoca a VOX.

Filtran las primeras imágenes de Torrente Presidente: pic.twitter.com/YW8J9wORe9 — Wall Street Wolverine (@wallstwolverine) August 13, 2025

El imperio de Segura más allá de Torrente

Santiago Segura no solo actúa y dirige. Desde 1998, con su saga más taquillera del cine español –que ha recaudado más de 120 millones– ha construido un auténtico imperio. Controla AE William Holding S.L., cuyos activos superan los 12 millones y que abarca productoras, propiedades inmobiliarias y más.

Entre sus empresas más relevantes:

Amiguetes Entertainment : Productora que ha visto crecer sus ingresos desde Torrente, posee un 49% de Bowfinger International Pictures , que generó 1,36 millones de beneficio. Aquí nació la saga y otros éxitos como Padre no hay más que uno.

: Productora que ha visto crecer sus ingresos desde Torrente, posee un 49% de , que generó 1,36 millones de beneficio. Aquí nació la saga y otros éxitos como Padre no hay más que uno. Promociones Skolnick : Se dedica al alquiler de inmuebles, con un balance superior a los 13 millones. Gestiona varias propiedades en Madrid , incluida su residencia en Conde Duque.

: Se dedica al alquiler de inmuebles, con un balance superior a los 13 millones. Gestiona varias propiedades en , incluida su residencia en Conde Duque. Diversas inversiones: Incluye Wooptix S.L. (tecnología), 18 Chulos Record (música junto a Pablo Carbonell), así como derechos por películas en televisión y plataformas digitales.

En el ámbito cultural, comparte la propiedad del Castillo de Pedraza en Segovia (valorado en 5 millones) con José Mota y Luis Álvarez, destinado a su restauración y para albergar eventos artísticos. También gestiona el Teatro CaixaBank Príncipe Pío en Madrid, arrendado por 50 años por un total de 23,4 millones a través de You Show SL. Además, ha establecido un acuerdo con Atresmedia Cine para producir ocho películas, cuatro dirigidas por él mismo, entre ellas esta nueva entrega de Torrente.

Curiosidades y datos curiosos sobre la saga

Desde su debut en 1998, Torrente ha reflejado vicios políticos reales: racismo, proxenetismo y engaños, todo ello aderezado con un humor negro extremo. No es un héroe típico; es una caricatura que representa estereotipos españoles.

A continuación, el ranking taquillero de la saga (espectadores aproximados):

| Película | Año | Espectadores |

|———-|—–|————–|

| Torrente | 1998 | ~3 millones |

| Torrente 2: Misión en Marbella | 2001 | Récord taquilla |

| Torrente 3: El protector | 2005 | >3 millones |

| Torrente 4: Crimen resuelto | 2011 | Éxito rotundo |

| Torrente 5: Operación Eurovegas | 2014 | Grotesco en casinos |

| Torrente, presidente | 2026 | Pendiente |

Los cameos son otro atractivo; muchos famosos aparecen en papeles absurdos, desde Alejandro Sanz hasta políticos parodiados. Una encuesta revela que casi el 30% de los jóvenes estaría dispuesto a votar por Torrente como presidente. Segura comenzó a filmar con un super8 a los doce años y ha construido su imperio pese a las multas que le han llegado a costar hasta 827.000 euros por impuestos en 2011.