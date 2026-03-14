La frase de ‘Torrente, presidente’ que retrata al socialista Ábalos: «Con los impuestos de todos»

Santiago Segura ha hecho su reaparición en los cines con Torrente, presidente, la sexta entrega de su popular saga, y ya está generando comentarios.

El expolicía más descarnado de España se adentra en el mundo político como candidato de un partido que recuerda a VOX, el ficticio Nox, lanzando frases que impactan a figuras como el socialista José Luis Ábalos, gran putero ahora en prisión.

Una de esas frases, «Con los impuestos de todos», capta la esencia del retrato que hace Segura sobre aquellos políticos que dependen del dinero público, comparándolos con marionetas manejadas por poderes superiores.

La película comienza con Torrente dando mítines bajo banderas españolas, acompañado por cayetanos que lo consideran su salvador.

Desafía al líder supremo Carrascal con un estilo sin filtros: es racista, machista y directo a su manera.

Bertín Osborne interpreta a Pedro Vilches, un claro guiño a Pedro Sánchez, retratado como un megalómano obsesionado con el poder.

Segura no se corta: se ríe tanto de la ultraderecha como de los socialistas, con Ábalos como referente para Torrente debido a su chulería, mientras un fondo de multimillonarios mueve los hilos.

Por fin hoy se ha estrenado “Torrente, Presidente”…he visitado tres sesiones distintas en dos cines, salas abarrotadas, gente riendo en cada gag y sorprendiéndose con cada cameo, carcajadas y al final en cada sesión… aplausos.

Misión cumplida. No puedo ser más feliz.

GRACIAS.… pic.twitter.com/ivaaa2DHhE — Santiago Segura (@SSantiagosegura) March 14, 2026

Cameos deslumbrantes: desde Hollywood hasta la Moncloa

Esta entrega es un desfile impresionante de estrellas y famosos que dejan al público boquiabierto. Santiago Segura ha mantenido en secreto todo lo relacionado con la película: ni tráiler ni pases de prensa han sido revelados, para que el público descubra las sorpresas en la sala. Aquí te dejamos algunos de los cameos más sorprendentes:

Kevin Spacey : El actor cancelado por Hollywood, ahora absuelto de acusaciones, hace un cameo espectacular parodiando House of Cards. Se convierte en el titiritero detrás de los políticos.

: El actor cancelado por Hollywood, ahora absuelto de acusaciones, hace un cameo espectacular parodiando House of Cards. Se convierte en el titiritero detrás de los políticos. Alec Baldwin : Regresa desde Torrente 5 e imita a Donald Trump , brindando apoyo a Torrente. Su cercanía con Segura le permite clavar la parodia.

: Regresa desde Torrente 5 e imita a , brindando apoyo a Torrente. Su cercanía con Segura le permite clavar la parodia. Mariano Rajoy : El expresidente ofrece consejos valiosos: «No dividir a la gente, ser sincero y ser honrado». Su humor contrasta con la falta del mismo en la política actual.

: El expresidente ofrece consejos valiosos: «No dividir a la gente, ser sincero y ser honrado». Su humor contrasta con la falta del mismo en la política actual. Bertín Osborne como Pedro Vilches ( Pedro Sánchez ): Uno de los cameos más graciosos, poniendo en aprietos al antihéroe.

como Pedro Vilches ( ): Uno de los cameos más graciosos, poniendo en aprietos al antihéroe. Celebridades nacionales como Fernando Esteso (en una emotiva aparición tras su reciente fallecimiento), Jesulín de Ubrique, Javier Cámara por videollamada, así como otros rostros conocidos como Carlos Herrera, Pablo Motos en El Hormiguero, Ana Rosa Quintana, Jordi Évole, entre otros.

También hay guiños interesantes: Willy Bárcenas, autor del tema principal (de Taburete), aparece en un mitin de Nox, así como figuras como Kiko Rivera, Gabino Diego, y presentadores como Cristina Pardo o Iñaki López. Hasta una IA canta canciones del legendario El Fary, provocando el desagrado de Torrente.

Curiosidades y datos sorprendentes

Desde verano de 2025, Santiago Segura ha rodado esta película en secreto, aunque han habido filtraciones sobre sus mítines. Lleva cinco años perfeccionando el guion, inspirado por populistas mentirosos y arrogantes –no solo en los Estados Unidos sino también aquí mismo. El eslogan reza: «Blanqueando el fascismo desde 1998». La saga siempre ha tenido un enfoque político: abarcando desde el franquismo en su primera entrega (1998) hasta Eurovegas en la quinta (2014).

Datos curiosos:

La primera proyección tuvo lugar en el Cine Verdi de Madrid , donde solo asistieron 16 fans, mayoritariamente hombres maduros llenos de curiosidad.

de , donde solo asistieron 16 fans, mayoritariamente hombres maduros llenos de curiosidad. Torrente es presentado como «el alma libre del pueblo», luchando contra la corrección política y grandes poderes. La acción final incluye traiciones internas y multimillonarios detrás del telón.

Un homenaje especial para los actores clásicos: Esteso, Barragán, y una imitación memorable por parte de Carlos Latre haciendo a Javier Milei.

¿El único rentable del cine español?

Mientras el cine subvencionado enfrenta dificultades, Santiago Segura brilla con recaudaciones millonarias. Torrente ha generado fortunas sin depender de ayudas públicas, contrastando con un sector cinematográfico que vive gracias a fondos estatales. Críticos se atreven a calificarla como «la mejor película política de la década», visceral e incómoda. Aunque parodia a Vox presentándolos como cayetanos, también lanza dardos afilados hacia los socialistas.

Segura revive a su famoso personaje no solo por sus hijas sino también para evitar ser olvidado: ya está activa la preventa y suena una canción de Taburete. La sátira presenta a todos los políticos como títeres, con Torrente funcionando como un espejo brutal –y real– para figuras como Ábalos.

En las salas, esta comedia accesible pero incisiva promete llenar butacas y generar debates. ¿Logrará Torrente hacerse un hueco en las urnas ficticias?