El alcalde Mamdani convierte en mezquita islámica en el Ayuntamiento de Nueva York y provoca un revuelo

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, ha sido el protagonista de un acto que ha encendido las alarmas en diversos sectores críticos con su gestión. El pasado 11 de marzo, la sede del gobierno municipal fue escenario de una ceremonia para conmemorar una festividad religiosa islámica, un evento que ha desatado una intensa polémica sobre los límites entre las instituciones públicas y las prácticas religiosas.

Este acto se llevó a cabo apenas dos meses después de que Mamdani asumiera la alcaldía el 1 de enero, y ha generado reacciones adversas desde distintos flancos políticos. Los opositores al alcalde sostienen que usar el Ayuntamiento para celebraciones religiosas específicas pone en entredicho el carácter laico de las instituciones municipales y abre interrogantes sobre cómo se gestionarán las festividades de otras comunidades religiosas en la metrópoli.

Mamdani, quien fue elegido como el 111.º alcalde de Nueva York en noviembre de 2025, hizo historia al convertirse en la primera persona de ascendencia surasiática en liderar la ciudad más grande de Estados Unidos. Este legislador demócrata socialista y asambleísta por Queens, a sus 34 años, llegó al cargo con una agenda centrada en el control del alquiler, transporte público gratuito y guarderías públicas, financiadas mediante aumentos impositivos a los residentes más acaudalados. Sin embargo, su gestión desde el inicio ha estado marcada por tensiones relacionadas con su postura sobre Palestina y sus vínculos con activistas musulmanes.

La ceremonia del 11 de marzo ha intensificado las críticas hacia el alcalde por parte de quienes cuestionan su cercanía a ciertos grupos activistas. Algunos han señalado la presencia de símbolos y referencias asociadas a movimientos radicales, aunque los detalles concretos que generaron esta inquietud aún no han sido completamente documentados en los reportes disponibles. Las críticas provienen tanto de grupos conservadores como de sectores dentro de la comunidad judía ortodoxa de Brooklyn, que ya habían expresado sus reservas durante la campaña electoral.

El rabino Daniel Schonbuch, líder de la comunidad jasídica en Crown Heights, había manifestado su desconfianza hacia Mamdani incluso antes de que asumiera el cargo, argumentando que sus condenas al antisemitismo no eran suficientemente contundentes. Otros líderes religiosos judíos han cuestionado la moderación del discurso del alcalde en ciertos aspectos, considerándola inadecuada.

A pesar de estas tensiones, Mamdani logró captar el 33% del voto judío durante las elecciones, un resultado que algunos analistas atribuyen a un cambio en la percepción pública estadounidense respecto a la guerra en Gaza. La comunidad musulmana neoyorquina, compuesta por aproximadamente un millón de personas, ha celebrado la llegada del primer alcalde musulmán a la ciudad, considerándolo un hito histórico tras años de estigmatización luego de los atentados del 11-S.

La controversia generada por este acto religioso en el Ayuntamiento refleja las tensiones más amplias que caracterizan el mandato de Mamdani: una ciudad profundamente dividida entre quienes ven en él un símbolo de cambio progresista e inclusión y quienes temen que sus políticas y su identidad religiosa representen una desviación radical en la gobernanza municipal. Con un presupuesto municipal aproximado de 150.000 millones de dólares y promesas significativas de inversión en vivienda asequible y servicios públicos, el alcalde enfrenta el reto monumental de gobernar una metrópoli con 8,5 millones de habitantes donde conviven diversas realidades religiosas y políticas.