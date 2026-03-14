Torrente, presidente llega hoy a 1.000 salas en España envuelto en un halo de secretismo absoluto: no hay tráiler ni pases de prensa hasta después del estreno. Santiago Segura ha apostado todo y el público responde con unas preventas masivas.

La sexta entrega de la saga, doce años después de Torrente 5: Operación Eurovegas, sumerge al expolicía machista y racista en el mundo político. Torrente se une a NOX, un partido que parodia a Vox gracias a sus siglas y su color verde, pero la sátira no deja títere con cabeza: desde socialistas hasta la ultraderecha son objeto de sus críticas. La película arranca en el bar del chino facha, donde Torrente declara: «Son los socialistas los que están destruyendo el país; nos prometieron el oro y el moro, el oro se lo han quedado ellos y nos han llenado el país de moros». Una dura crítica contra la corrección política, el lenguaje inclusivo y los «títeres» políticos al servicio de grandes fortunas.

Cameos que flipan y datos locos

Segura ha tejido un festival de apariciones sorprendentes. Aquí algunos de los cameos más llamativos:

Mariano Rajoy : Ofrece consejos como expresidente a Torrente durante su campaña.

: Ofrece consejos como expresidente a Torrente durante su campaña. Kevin Spacey : El actor, excluido por Hollywood, hace un cameo inesperado como villano global.

: El actor, excluido por Hollywood, hace un cameo inesperado como villano global. Alec Baldwin : Vuelve a interpretar a Donald Trump , respaldando a Torrente.

: Vuelve a interpretar a , respaldando a Torrente. Bertín Osborne : Parodia a Pedro Vilches, versión de Pedro Sánchez .

: Parodia a Pedro Vilches, versión de . Vito Quiles : El agitador real aparece con un toque entre personaje y caricatura.

: El agitador real aparece con un toque entre personaje y caricatura. Otros: Incluye las apariciones de Carlos Herrera, Pablo Motos, Jesulín de Ubrique, Fernando Esteso (en homenaje póstumo) e incluso Javier Cámara, que aparece por teléfono.

Algunas curiosidades sorprendentes:

La película fue rodada bajo el título falso Los años que me quedan para evitar filtraciones.

Se han vendido ya 150.000 entradas en preventa, sin póster ni sinopsis oficial.

en preventa, sin póster ni sinopsis oficial. Incluye una canción de Taburete y lemas como «Blanqueando el fascismo desde 1998».

y lemas como «Blanqueando el fascismo desde 1998». Duración total: 102 minutos. Entre los intérpretes destacan: Gabino Diego, Carlos Areces, Willy Bárcenas, Francisco Nicolás, Ramón Langa, y Coté Soler.

El propio Segura ha optado por no conceder entrevistas ni participar en junkets. Su deseo es que el público del estreno disfrute todo sin conocer anticipadamente chistes o cameos. La película critica al populismo de NOX, al considerarlo racista y clasista, pero también ataca a los socialistas por su corrupción y megalomanía. Torrente emerge como «alma libre del pueblo», desafiando los poderes del Estado en un final repleto de acción.

Rankings de Torrente y por qué Segura es único

La saga ha dejado una huella indeleble en el cine español. Aquí un vistazo rápido al ranking de entregas, ordenadas de peor a mejor según críticos:

Posición Película Año Taquilla aprox. (millones €) Nota clave 6 Torrente 5: Operación Eurovegas 2014 9 Débil cierre previo 5 Torrente 4 2011 8 Acción forzada 4 Torrente 3 2005 20 Éxito comercial 3 Torrente 2 2001 30 Frikis al poder 2 Torrente 1 1998 4 (revolucionaria) La original 1 Torrente, presidente (proyección) 2026 ? (taquillazo esperado) Sátira política total

Santiago Segura se erige como el único verdadero éxito sostenido del cine español contemporáneo. Sus películas sobre Torrente han recaudado más de 70 millones en total, reflejando una España esperpéntica. Aunque no existe un coeficiente oficial sobre su inteligencia, su capacidad para satirizar sin tapujos –atacando tanto a la izquierda como a la derecha– lo posiciona como un auténtico genio callejero. Los críticos pueden considerarlo soez o excesivo, pero no pueden negar que resulta divertido y antisistema.

La película desafía la censura actual con humor visceral: aborda temas como lo «woke», la inmigración descontrolada o los desahucios, todo ello en un cóctel picaresco. En este sentido, Segura reparte estocadas con gusto, dejando al público decidir si una posible Torrente 7 ya está en camino. ¿Sobrevivirá la sátira en tiempos tan polarizados? Las risas del presente serán las encargadas de responderlo.