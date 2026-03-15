J.J. Benitez: «La gente no está preparada para un encuentro con seres extraterrestes»

¿Estamos realmente preparados para un contacto extraterrestre?. Al respecto conversamos -sobre este y otros temas polémicos- con el escritor y periodista Juan José Benítez, quien cuestiona la capacidad de la humanidad para reaccionar ante la evidencia de vida inteligente más allá de nuestro planeta.

La vasta mayoría de la población mundial, según Benítez, no posee la madurez necesaria para afrontar una «tercera fase» de contacto. Esta falta de preparación podría desencadenar respuestas impredecibles, dividiendo a la humanidad.

Imagina seres con milenios de ventaja evolutiva revelando verdades cósmicas. La simple afirmación de que Dios existe, pero las religiones son innecesarias, desataría conflictos religiosos masivos.

¿Seríamos capaces de unirnos o nos consumirían las divisiones internas ante un descubrimiento de tal magnitud? La reflexión sobre nuestra preparación y reacción es fundamental.

¿Quién es J.J. Benítez?

Juan José Benítez es un periodista y escritor español nacido en Pamplona el 7 de septiembre de 1946, conocido principalmente por sus investigaciones sobre ufología, misterios históricos y temas paranormales. Ha publicado más de 50 libros, entre ensayos, novelas e informes, con ventas superiores a nueve millones de copias en todo el mundo.

Obras destacadas

Su serie más famosa es Caballo de Troya, una saga novelística iniciada en 1984 con Jerusalén, que relata supuestos viajes en el tiempo de militares estadounidenses a la época de Jesús de Nazaret; incluye títulos como Masada (1986), Nazaret (1989) y hasta Belén (volumen 12). Otros trabajos clave abordan ovnis y enigmas, como Caballo de Troya (serie completa), La Quinta Columna (1990), La Punta del Iceberg (1989), Los Visitantes (1982) y Ovni: S.O.S. a la Humanidad (1975).

La cara oculta de México (2024) es una de sus publicaciones más recientes, centrada en un hallazgo arqueológico controvertido en Acámbaro que podría reescribir la historia de América.

Otras obras destacadas de los últimos años incluyen Están aquí (esoterismo reciente), Las guerras de Yavé (esoterismo), Belén (Caballo de Troya 12, 2022), Luz de Tungsteno (autoayuda, prevista para marzo 2025 o 2026) y Dios es azul (esoterismo, 2025).

Carrera y legado

Benítez comenzó investigando el sudario de Turín en 1975, lo que inspiró su producción literaria, y dirigió documentales como Planeta Encantado. Sus obras mezclan rigor investigativo con ficción, generando tanto éxito comercial como innumerables críticas.