¿Por qué en español dice ‘buenos días’ en plural y no ‘buen día’ en singular, como en otras lenguas?

Madrid se inunda cada mañana con el cálido sonido de «buenos días», un saludo que resuena en plural.

Pero, ¿por qué no decimos «buen día» como hacen los italianos con su buongiorno o los angloparlantes con good morning? Esta curiosidad lingüística despierta la atención de muchos.

La Real Academia Española (RAE) esclarece que ambas expresiones son correctas y tienen el mismo significado.

Sin embargo, «buenos días» es la forma más tradicional y utilizada en el español general, especialmente en España. El uso del plural no se refiere a varios días, sino que constituye un «plural expresivo», similar a expresiones como «muchas gracias» o «felicidades».

Este plural añade un matiz de énfasis, calidez y cortesía, al igual que otros saludos que también utilizan el plural.

Por otro lado, «buen día» es poco frecuente en España, aunque goza de popularidad en América Latina, sobre todo en la región rioplatense, que incluye Argentina y Uruguay.

En estos países, se alterna con el plural e incluso puede usarse como despedida, como en «que tengas un buen día». La RAE señala que esta expresión puede reflejar la influencia del italiano, donde siempre se utiliza el singular: buon giorno.

Otras lenguas en singular

En las lenguas romances y también en las germánicas prevalece el uso del singular:

Italiano: buongiorno

Francés: bonjour

Portugués: bom dia

Inglés: good morning

Alemán: guten Morgen

El español destaca por esta particularidad del plural matutino. Algunos lingüistas asocian este fenómeno a las horas canónicas de la Iglesia, como los nombres plurales de partes del día: maitines o vísperas. Otros sugieren que proviene de expresiones antiguas más complejas que han sido abreviadas con el tiempo.

En España, el uso de «buenos días» se impone ante el «buen día», este último extendiéndose por influencia americana a través de redes sociales y mensajes instantáneos. La RAE lo promueve como la forma preferente por su arraigo cultural.

Plurales en el día a día

El plural expresivo también se manifiesta en otros saludos:

Buenas tardes

Buenas noches

Aquí no hay discusión: siempre se utiliza el plural. En contextos más informales, surge la expresión «buenas» para cualquier momento del día, siendo común tanto en España como en la región andina y el Río de la Plata. Sin embargo, es recomendable evitarlo en situaciones formales.

Saludo Uso en España Uso en América Como despedida Buenos días Predominante Alterna Raro Buen día Poco común Muy frecuente Común

Esta tabla ilustra las diferencias regionales.

El español vive esta dualidad con una naturalidad admirable, reflejando su riqueza cultural cada vez que alguien dice un sincero «buenos días», rompiendo así el hielo de las interacciones cotidianas.

En español usamos el plural en los saludos más comunes (buenos días, buenas tardes, buenas noches) por una combinación de tradición histórica y características propias del idioma, algo que lo hace bastante único entre las lenguas romances (italiano, francés, portugués, rumano, etc., donde siempre es singular: buon giorno, bonjour, bom dia, etc.).

Aquí te explico las razones principales, basadas en lo que dice la Real Academia Española (RAE) y los lingüistas:

1. Origen más aceptado: acortamiento de una frase más larga con deseo de bendición

La teoría más extendida y plausible es que estas expresiones vienen de fórmulas antiguas de cortesía religiosa, muy comunes en la Edad Media y el Renacimiento español, como:

«Buenos días os dé Dios» (o «Buenos días te dé Dios», «Buenos días nos dé Dios», etc.)

(o «Buenos días te dé Dios», «Buenos días nos dé Dios», etc.) «Buenas tardes dé Dios»

«Buenas noches nos dé Dios»

Estas eran bendiciones o deseos de que Dios concediera muchos buenos días/tardes/noches (no solo el actual, sino en plural para abarcar la vida entera o varios momentos). Con el tiempo, la parte religiosa se omitió por economía lingüística (como pasa con muchas expresiones: «adiós» viene de «a Dios», «hasta luego» de «hasta Dios te guarde», etc.), y quedó solo el sustantivo en plural: buenos días.

La RAE menciona que el plural se mantuvo porque era la forma tradicional y predominante desde hace siglos (ya aparece documentado en textos del siglo XVI).

2. Plural expresivo (o plural de cortesía/intensidad)

Otra explicación complementaria (y muy aceptada hoy en lingüística) es el llamado plural expresivo o plural de intensidad. En español es común usar el plural no para indicar cantidad real, sino para dar más fuerza, calidez, énfasis o cortesía a la expresión.

Ejemplos parecidos en otros contextos:

¡ Felicidades ! (no «felicidad»)

! (no «felicidad») Saludos cordiales

cordiales Recuerdos a la familia

a la familia Muchas gracias

Enhorabuena (aunque viene de «en hora buena», pero se pluraliza en uso)

En los saludos, el plural transmite mayor amabilidad o respeto, como si se desearan «muchos» buenos momentos en esa franja del día. Es un recurso estilístico muy típico del español.

3. ¿Y por qué no en singular como en otros idiomas?

En la mayoría de lenguas romances el saludo es singular porque nunca pasaron por esa fase de «deseo plural de bendición» o no generalizaron el plural expresivo en estas fórmulas.

En español peninsular y en gran parte de América Latina el plural es la norma tradicional y la recomendada por la RAE en contextos formales o generales.

En algunas zonas de América (sobre todo el Río de la Plata: Argentina, Uruguay, Paraguay; y en menor medida Chile, México, etc.) se usa mucho buen día en singular, probablemente por influencia del italiano (muchos inmigrantes) o por simplificación. La RAE lo acepta como correcto, pero prefiere el plural por ser más tradicional.

Resumen rápido

Saludo Forma tradicional (plural) Forma singular (aceptable en algunas zonas) ¿Por qué plural? Mañana Buenos días Buen día Tradición + acortamiento de «días dé Dios» + plural expresivo Tarde Buenas tardes (Muy raro) Buena tarde Ídem Noche Buenas noches (Casi nunca) Buena noche Ídem

En definitiva: no es que «el día» sea varios, sino que el plural quedó fosilizado de antiguas expresiones de deseo abundante y cortés, y se reforzó por el gusto español por el plural expresivo en fórmulas de cortesía. ¡Es una de esas peculiaridades que hacen al español tan rico y particular!