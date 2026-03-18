Santiago Segura sopapea a la sectaria Cadena SER por hacer spoiler con ‘Torrente Presidente’: «Son basura humana»

Santiago Segura no se guardó nada.

En una reciente entrevista con Sergio Pérez (‘Libertad Digital’), el director madrileño celebra el éxito rotundo de Torrente, presidente, su sexta entrega del icónico antihéroe del cine español.

La película está arrasando: un millón de espectadores en apenas cuatro días, cines como el Kinépolis repletos y las taquillas desbordadas.

Sin embargo, no todo fueron alegrías. Segura lanzó una dura crítica a Cadena SER por desvelar cameos internacionales, algo que considera terrible y de mal gusto.

Comentó que pidió a Sony no mostrar tráilers ni pósters, solo mantener la sorpresa para los fans que llevaban esperando 11 años. El lunes 16 de marzo de 2026 se llevó a cabo el pase de prensa.

Pero la emisora optó por destripar los secretos más importantes de la cinta de Santiago Segura y este no se cortó un ápice:

Me molesta porque la SER ha demostrado ser gente mala o mezquina, o necia. Para mí es terrible. Me parece de un mal gusto, ya no para mí, a mí qué más me da. Pero a los espectadores, a sus oyentes o a sus lectores, en Twitter les ponían a parir. Gente que está oyendo eso y es que te hunde la experiencia. Te la hunde. No totalmente, porque la película es de risa, pero es el ejemplo que he puesto ya mil veces.

Para Segura, el comunicador de la cadena de PRISA demostró ser una «basura humana»:

Es lo que yo sentí viendo a Sean Connery en Robin Hood, que era un personaje no acreditado porque era un cameo. Es una estrella que hace un papelito sin acreditar. Entonces es una sorpresa para el espectador. Es un regalo para el espectador. Entonces cualquier imbécil que llega y dice al final sale Ricardo Corazón de León y ¿sabes quién es? Sean Connery. Tú lo sabes, tú lo has visto, tú lo has disfrutado y me jodes a mí. ¿Pero qué tipo de basura humana eres? Pues la SER. No toda la SER. La SER es una cadena, pero esa gente, algún día me los echaré a la cara y les diré ‘oye, tío, ¿tú por qué lo haces? ¿Por clickbait? ¿Por qué me odias? ¿Por qué no te he enseñado la película antes que nadie?

E insistió en que al final tenía razón en no mostrar primero a la prensa especializada la película:

Es que me has demostrado que tengo toda la puta razón al no enseñarte la película. Porque eres un imbécil. Eres una basura que no sabes manejar la información. Y estás jodiendo al espectador. No a mí, que ya te digo que yo en cuatro días un millón de espectadores con eso ya me voy a dormir y ya está. Esto es, además, un empecinamiento. Luego, tío, sacando fotos de la pantalla. Que dices, pero ¿qué tipo de…? ¿Pero esto qué es? ¿Pero por qué haces esto? ¿Eres un profesional o eres un tiktoker de 12 años?

Críticas tajantes y envidia nacional

Segura no se corta al hablar de las críticas recibidas. Le llueven palos por Torrente: «Sozia, zafia, mal escrita, humor de alcantarilla». Responde con firmeza: «Si no te gustaron las cinco anteriores, no vengas, subnormal». Sin embargo, defiende a quienes valoran el trabajo realizado: hay críticos que respetan el esfuerzo, sin insultar al público ni al director.

El director también lamenta el doble rasero existente. Cuando realiza algo más familiar como Padre no hay más que uno, también recibe críticas. Utilizan sus cifras para inflar el cine español pero no dudan en machacarlo. «Da igual lo que haga». En España, tener éxito genera envidia: «Tienes un éxito y eres un bulto sospechoso». Hace una comparación con Estados Unidos, donde triunfar te convierte en un ídolo; aquí somos divertidos pero también envidiosos.