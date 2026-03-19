Qué es el looksmaxxing, la nueva tendencia estética entre los hombres jóvenes

El looksmaxxing ha tomado por asalto a adolescentes y hombres jóvenes en Estados Unidos, impulsado por plataformas como TikTok.

Esta novedosa tendencia promete llevar al límite el atractivo físico, aunque también suscita preocupaciones por sus implicaciones en la salud mental y física.

En foros digitales y vídeos que se vuelven virales, los seguidores analizan cada rasgo facial de manera obsesiva: la distancia entre los ojos, el ángulo de la mandíbula o el grosor de las cejas.

Utilizan escalas numéricas para calificar su «atractivo» y el de los demás, persiguiendo ideales de simetría y un tipo de masculinidad angular. Influencers como Karim Shami, que cuenta con más de dos millones de seguidores, y Clavicular comparten tutoriales que van desde lo básico hasta lo extremo.

Dos caras del looksmaxxing: soft y hard

La comunidad ha clasificado las prácticas en dos categorías:

Softmaxxing : Rutinas seguras que incluyen higiene avanzada, ejercicios faciales o acudir al gimnasio para reducir grasa corporal.

: Rutinas seguras que incluyen higiene avanzada, ejercicios faciales o acudir al gimnasio para reducir grasa corporal. Hardmaxxing: Métodos más agresivos, que abarcan cirugías, inyecciones de testosterona o el polémico bone smashing.

El bone smashing implica golpear el rostro con masajeadores o martillos con la intención de «remodelar» los huesos, esperando que sanen en formas más estéticas. Aunque usuarios como Clavicular defienden esta práctica, los expertos advierten sobre su peligrosidad y lo consideran una forma de autolesión.

El actor Matt Bomer, conocido por sus rasgos perfectos, se menciona como un modelo ideal dentro del movimiento, aunque él parece ajeno a esta tendencia.

Curiosidades y datos locos que flipan

Este fenómeno esconde datos curiosos:

Un 18% de hombres siente presión por su imagen, mientras que un 12% ha invertido en procedimientos estéticos en la última década.

de hombres siente presión por su imagen, mientras que un ha invertido en procedimientos estéticos en la última década. Los foros «incel» y «manosfera» fueron los pioneros de esta corriente, incluyendo elementos racistas al sugerir a hombres de color que deben «parecer más blancos».

Aplicaciones de inteligencia artificial analizan rostros y sugieren mejoras estéticas, monetizando así inseguridades personales.

Se prioriza la belleza sobre la inteligencia: hay relatos de personas que descuidan sus estudios debido a cirugías estéticas.

Aunque nació en espacios misóginos, ahora es objeto de bromas entre adolescentes mainstream; no obstante, fomenta el bullying relacionado con aspectos como el «canthal tilt» o el ancho de clavícula.

Los psicólogos advierten sobre las consecuencias: están surgiendo nuevos trastornos relacionados con la imagen corporal en hombres, quienes perciben su cuerpo como «defectuoso» y arruinado. Un experto señala: «Desarrollan problemas que no tenían antes».

Para profundizar en este tema, puedes leer este reportaje de la BBC sobre looksmaxxing y sus riesgos.

La presión social se intensifica con redes sociales que promueven productos y retos. A diferencia del movimiento por la positividad corporal femenina, los hombres carecen de espacios donde expresar sus inquietudes. Mientras algunos influencers obtienen beneficios económicos, muchos jóvenes ponen en riesgo su salud solo por un like. ¿Hasta dónde se extenderá esta fiebre estética?