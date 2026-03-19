La teñida Yolanda Díaz justifica irse de juerga a la Gala de los Oscar, a cuenta del contribuyente, en ‘apoyo’ al cine español

Yolanda Díaz, quien ocupa el cargo de vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, ha defendido su viaje a Hollywood para asistir a la gala de los Óscar, argumentando que se trata de un gesto para respaldar el talento español. Junto a su equipo, voló en clase business desde Madrid hasta Los Ángeles, un trayecto que ha reavivado el debate sobre el uso del dinero público en momentos complicados para muchos ciudadanos.

Durante una sesión parlamentaria, la portavoz del PP en el Senado, Alicia García, criticó a Díaz por el coste del viaje. «Más de 7.000 euros en pasajes, señora Díaz, pero claro, no podía ir como turista», le dijo, recordando las dificultades que enfrentan muchas familias españolas para llegar a fin de mes. La ministra gallega contestó que su asistencia era similar a la del consejero de Cultura de la Xunta de Galicia, José López Campos, quien también estuvo presente para apoyar la película nominada Sirat, dirigida por Oliver Laxe.

Que mala cara tiene la paisana https://t.co/bRLNw6LF3v — Alfonso Rojo López (@AlfonsoRojoPD) March 18, 2026

Costes del viaje bajo lupa

Las cifras sobre el coste del viaje varían según las fuentes, pero presentan una imagen costosa:

Billetes de avión : El precio del vuelo en clase business desde Barajas hasta Los Ángeles ronda los 8.000 euros , según diversas grabaciones y estimaciones. Otras fuentes mencionan que solo el trayecto de ida costó alrededor de 3.000 euros para Díaz , o incluso cifras que alcanzan los 12.000 euros por ida y vuelta para ella y su jefe de gabinete.

: El precio del vuelo en clase business desde hasta Los Ángeles ronda los , según diversas grabaciones y estimaciones. Otras fuentes mencionan que solo el trayecto de ida costó alrededor de para , o incluso cifras que alcanzan los por ida y vuelta para ella y su jefe de gabinete. Hotel en Los Ángeles : Durante el fin de semana de los Óscar , los precios se disparan. Las estimaciones sitúan el coste del alojamiento entre 2.000 y 4.000 euros .

: Durante el fin de semana de los , los precios se disparan. Las estimaciones sitúan el coste del alojamiento entre . Total aproximado: Programas como El tiempo justo estiman que el gasto total podría acercarse a los 40.000 euros, sumando dietas, seguridad, transporte y otros gastos logísticos para toda la delegación.

Concepto Coste estimado Billetes business (2 personas, i/v) 12.000 € Hotel (fin de semana) 2.000-4.000 € Dietas y otros Variable, hasta 40.000 € total

Tanto VOX como el PP exigen claridad sobre estos gastos. El senador valenciano Fernando Carbonell ha solicitado un desglose completo: transporte, alojamiento, manutención y detalles sobre la delegación y sus beneficios laborales para España. «¿Por qué no fue el ministro de Cultura?», se pregunta, dado que los Óscar caen dentro de su ámbito competencial.

Justificación y contraataques

En respuesta a las críticas, Díaz reafirmó en el Senado: «Lo que hago es defender la creación artística, como cada día en España». También atacó al PP por considerar que la cultura está «secuestrada por Vox«, citando casos recientes de censura en teatros madrileños. Su agenda oficial incluye reuniones con la delegación española y asistencia a la 98ª edición de los Óscar, celebrada el 15 de marzo.

Sin embargo, no hay imágenes suyas en la alfombra roja del teatro Dolby ni publicaciones en redes sociales, lo cual ha alimentado rumores sobre un «viaje fantasma». Pasó tres días en Hollywood, regresando el lunes con un vestido diseñado por una marca gallega. Aunque precedentes como los viajes de Mariano Rajoy en 1999 o Rodrigo Rato en 2000 evidencian que este tipo de desplazamientos no son comunes, ella insiste en que se trata de una promoción cultural necesaria.

La controversia se intensifica con sus gastos acumulados que superan los 93.000 euros desde 2023, incluyendo giras a países como México, EEUU o Brasil. Senadores continúan pidiendo informes que justifiquen qué beneficios trae esto al mercado laboral español. Mientras tanto, el apoyo hacia producciones como Sirat sigue siendo cuestionado; sin embargo, lo único claro es que este respaldo ya ha generado numerosos titulares.

Este escándalo promete seguir dando pie a tensiones dentro del hemiciclo.