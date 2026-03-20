La Comic-Con de Málaga crece a lo grande: más espacio, más contenidos y ambición internacional en 2026

La San Diego Comic-Con Málaga celebrará su segunda edición del 1 al 4 de octubre de 2026 en el Palacio de Ferias y Congresos (FYCMA), con una ampliación sin precedentes de sus espacios y contenidos para mejorar la experiencia del público y reforzar su proyección internacional.

El anuncio se realizó en la Casa del Lector de Matadero Madrid, en un acto que reunió a autoridades, organizadores, figuras de la industria cultural y medios. La cita cuenta con el respaldo de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Málaga, además del patrocinio principal de BBVA.

El director del evento, Fernando Piquer, destacó el éxito de la primera edición y avanzó el salto cualitativo de esta nueva etapa: “Ampliamos espacios y contenidos para ofrecer la mejor experiencia a los fans y consolidar a Málaga como punto de encuentro internacional de la cultura pop”. También confirmará una preventa exclusiva para asistentes de 2025, mientras que la venta general se anunciará próximamente.

Desde San Diego Comic-Con International, su representante David Glanzer reafirmó en un mensaje en vídeo el compromiso con el desarrollo del evento en España y Europa, subrayando su potencial de crecimiento sin perder la esencia original.

Más espacio, más experiencia

La edición de 2026 prácticamente duplicará su superficie expositiva, que pasará de 10.800 a 19.600 metros cuadrados gracias a la incorporación de un nuevo pabellón exterior. Esto también permitirá duplicar el número de stands.

El área de videojuegos, Gaming Plaza, se multiplicará por siete su tamaño, superando los 2.000 metros cuadrados y estrenando ubicación independiente. Por su parte, la Ludic Plaza (zona de juegos de rol) crecerá y se distribuirá en dos pabellones, facilitando la participación del público.

Artists’ Alley contará con un nuevo espacio exterior en el Village, donde volverán a encontrarse autores destacados del cómic y la ilustración para interactuar directamente con los fans. Además, el espacio Meet the Artist regresará tras su éxito, ofreciendo encuentros, firmas y actividades con figuras internacionales.

Con estas mejoras, la organización busca consolidar el evento como punto de encuentro clave para fans, profesionales y empresas del sector del entretenimiento.

Impacto y respaldo institucional

El consejero de Turismo de la Junta de Andalucía, Arturo Bernal, subrayó el impacto económico del evento, destacándolo como generador de empleo y oportunidades para empresas e industrias creativas. “Andalucía está en el mapa de los grandes eventos internacionales”, afirmó.

En la misma línea, el director general de FYCMA, Ignacio Román, señaló que la Comic-Con refuerza la proyección internacional de Málaga y abre nuevas vías de visibilidad para la ciudad.

Las instituciones coincidieron en destacar el papel del evento como plataforma estratégica para posicionar a Málaga y Andalucía como referentes europeos en cultura, entretenimiento e innovación creativa.

Una cita global con sello local

San Diego Comic-Con Málaga es la edición europea oficial de la convención de cultura pop más influyente del mundo. Organizada por Fundación Cultura Pop Contemporánea y Dentsu, reúne a fans, creadores, estudios y empresas en torno al cine, las series, el cómic, los videojuegos y la animación.