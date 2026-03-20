Madrid vive su Semana Santa uniendo tradición, cultura y fe

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, acompañado por la concejala delegada de Turismo, Almudena Maíllo, y el concejal de Centro, Carlos Segura, ha presentado este jueves los actos y actividades culturales de la Semana Santa madrileña. A la presentación han asistido también representantes de las cofradías, del Arzobispado de Madrid y de la Asociación de Empresarios Artesanos del Sector de Pastelería de Madrid (ASEMPAS).

Una programación donde la tradición, la cultura y la fe se dan la mano para destacar la enorme riqueza histórica, patrimonial y gastronómica de la Semana Santa madrileña y el gran atractivo turístico de esta celebración que el Ayuntamiento de Madrid aspira a declarar Fiesta de Interés Turístico Regional. Como imagen de esta edición, el cartel está dedicado al Cristo de Medinaceli.

La música será una de las grandes protagonistas de la Semana Santa madrileña. Una de las novedades de este año es el I Encuentro de Bandas de Música Procesional, que tendrá lugar en la plaza Mayor este domingo, 22 de marzo, a las 12:00 horas. Por primera vez, las bandas de música de las cofradías madrileñas se darán cita en un encuentro que pondrá en valor la riqueza musical de la tradición procesional de la capital con la participación de más de 150 músicos de la agrupación musical Jesús el Pobre de Madrid y la banda sinfónica La Lira de Pozuelo.

Hoy arranca la primera de las citas musicales, con el concierto extraordinario ofrecido por la Banda Sinfónica Municipal de Madrid, bajo la dirección de Jan Cober y la actuación del solista Javier Franco. Los asistentes disfrutarán de una selección de piezas de Johann Sebastian Bach y Gustav Mahler.

La próxima semana, arrancará el XIX Ciclo Música de Órgano de San Ginés en una edición que destaca el importante papel de las intérpretes femeninas en torno a este instrumento, bajo el título Mujeres al órgano. La iglesia de San Ginés recibirá a Mirjam Laetitia Haag, organista de la iglesia St. Wenzel de Naumburg (24 marzo); a Saskia Roures, profesora del Conservatorio Superior de Música de Castilla y León (27 marzo), y a Pilar Cabrera, organista de la catedral de Valladolid (31 marzo). Los pases serán a las 18:30 h, con entrada libre hasta completar aforo.

Completan los encuentros musicales el concierto Contemplación: Música para el silencio, a cargo de Eresma Guitar Duo, que tendrá lugar los días 23 y 25 de marzo en la parroquia de Santa Cruz y en la Real Iglesia de San Andrés Apóstol, respectivamente, y el ciclo de música sinfónica coral en iglesias de Madrid, que tendrá lugar en la basílica pontificia de San Miguel. La primera actuación será el martes 24, a las 20:00 h, con el Coro Villa de Las Rozas y la segunda, el jueves 26, a las 20:00 h, con el Coro Gaudeamus.

Procesiones en distintos distritos de la ciudad

Los barrios y calles de la capital se envolverán de un ambiente especial al paso de las procesiones de cofradías y hermandades madrileñas que saldrán en penitencia desde el Viernes de Dolores (27 marzo) hasta el Sábado Santo (4 abril). La Puerta del Sol se consolida como carrera oficial de los principales recorridos, con más de 6.000 sillas instaladas para que el público pueda seguir cómodamente el paso de las cofradías ante la Real Casa de Correos. El Ayuntamiento engalana, además, el recorrido procesional con seis reposteros confeccionados por comercios centenarios de la ciudad, telares y un vallado especialmente preparado para la ocasión.

Las primeras imágenes en procesionar serán las del Cristo del Perdón y la Virgen de la Misericordia (Puente de Vallecas), a las que seguirán otras como Nuestro Padre Jesús del Amor (Borriquita), el Santísimo Cristo de la Fe y la Salud, el Divino Cautivo, María Santísima de los Siete Dolores, Jesús Nazareno y la Santísima Virgen de la Soledad, el Cristo de Medinaceli o el Santísimo Cristo de los Alabarderos. Todo ello, se acompañará de un programa religioso centrado en la Catedral de la Almudena, que incluirá momentos como la celebración del Vía Crucis el Miércoles Santo (1 abril) o la Vigilia Pascual en la noche del Sábado Santo (4 abril). Además, se organizará, en el parque del Retiro, un Vía Crucis el Viernes Santo (3 abril).

Una docena de saetas al paso de procesiones

En plena Semana Santa, llegarán también las imprescindibles saetas, que llenarán con su característica melodía las calles de la capital en 12 ocasiones, entre el Domingo de Ramos (29 marzo) y el Sábado Santo (4 abril), al paso de algunas de las principales procesiones.

Las primeras serán las que Esperanza Garrido dedicará desde el balcón de la Casa de la Villa en el Domingo de Ramos al paso de La Borriquita (16:30 h), El Silencio (17:30 h) y Los Estudiantes (18 h). El Miércoles Santo, Juanelo cantará al paso del Cristo de los Gitanos desde el balcón de la Real Casa de Correos de la Puerta del Sol sobre las 21:00 h. El Jueves Santo tomarán el relevo Ismael de la Rosa y Saray Muñoz: el primero cantará al paso de la procesión de Jesús el Pobre desde la Casa de la Villa (19:30 h) y al Jesús del Gran Poder y la Macarena desde la Real Casa de Correos (21:30 h), imágenes a las que también dedicará Saray Muñoz sus saetas desde el Hotel Moderno (21:15 h).

El Viernes Santo, el cantaor Fernando Caballo, desde la Casa de la Villa, expresará su arte y su emoción al paso de la procesión de los Siete Dolores (21:00 h) y del Cristo de los Alabarderos (21:15 h). José ‘El Berenjeno’, esa misma jornada, cantará al encuentro del Cristo de Medinaceli con la Virgen de la Soledad (21:50 h) desde una tarima situada frente a la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid y Lucía Beltrán se consagrará al arte de la saeta al paso del Divino Cautivo desde la Real Casa de Correos (22:15 h). La cantaora repetirá el Sábado Santo en la procesión de la Virgen de la Soledad y el Cristo Yacente desde el balcón de la Casa de la Villa (18:30 h). Los horarios son aproximados y se adaptarán a los pasos.

Cinco siglos de tradición cofrade, patrimonio y gastronomía

Para conocer más de cerca la historia de la Semana Santa en Madrid, la plaza Mayor acoge una exposición en la que el visitante tiene la oportunidad de admirar el testimonio, el valor patrimonial, cultural y religioso de las cofradías que conforman el alma de la Semana Santa madrileña. La muestra está concebida como un viaje a través de cinco siglos de historia y devoción y acerca a los visitantes al origen cofrade, las tallas y pasos que forjan el carácter y la singularidad de la Semana Santa en la capital, desde Puente Vallecas a Carabanchel, pasando por Delicias, Villaverde o el barrio de Las Letras.

El Ayuntamiento de Madrid ha editado, con la colaboración de CEU, 80.000 ejemplares del programa oficial, el doble que el año anterior, que se distribuirán en puntos de información turística, hoteles, iglesias y juntas de distrito. Además, desde el pasado 1 de marzo, está en marcha una campaña de difusión nacional de la Semana Santa con presencia en ciudades como Barcelona, Valladolid, Valencia, Alicante, Burgos, Zamora y Zaragoza.

La gastronomía tradicional de Semana Santa es otro de los atractivos asociados a esta celebración. La programación propone un itinerario muy especial: la ruta ‘Dulces Pasiones’, que invita a vivir estos días también desde el paladar, principalmente, de la torrija, con una selección de pastelerías, panaderías y restaurantes que ofrecen desde las versiones más clásicas hasta las más innovadoras de este postre tradicional.

La Semana Santa madrileña culminará el Domingo de Resurrección (5 abril) con la tamborrada de la cofradía de la Exaltación de la Santa Cruz de Zaragoza en la plaza Mayor, a las 13:00 h.