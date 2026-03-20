El socialista Albares, por orden de Sánchez, pidió perdón a la antiespañola de México sin consultarle al Rey

José Manuel Albares, el titular de Exteriores que no deja de liarla cada vez que habla, volvió a cometer una pifia al reconocer el «dolor e injusticia» provocados a los «pueblos originarios mexicanos» durante la Conquista.

Este gesto lo realizó en octubre de 2025, durante la inauguración de la exposición La mitad del mundo. La mujer en el México indígena, sin haber consultado previamente al Rey ni apoyarse en informes históricos.

Este acto, que fue interpretado como una disculpa por parte de Claudia Sheinbaum, se alinea con las exigencias que Andrés Manuel López Obrador ha planteado desde 2019.

El expresidente mexicano ha demandado tanto al Rey como al Papa reparaciones por abusos coloniales, lo que ha tensado las relaciones entre ambos países: López Obrador vetó a Felipe VI en su toma de posesión y propuso una «pausa» bilateral en 2022.

En un giro inesperado, Felipe VI siguió la línea de Albares durante una conversación informal con el embajador mexicano Quirino Ordaz Coppel en el Museo Arqueológico Nacional. Allí reconoció los «muchos abusos» cometidos contra los indígenas, aunque este encuentro no estaba contemplado en la agenda oficial de La Zarzuela. La Casa Real hizo pública esta declaración a través de sus redes sociales a las 13:30, acompañada de un vídeo a las 14:44.

Documentos del Ministerio de Exteriores, firmados por Sergio Cuesta, director del Gabinete de Albares, corroboran que no existe instrucción alguna por parte de Pedro Sánchez, ni informe destinado al Rey sobre este asunto, ni indicios de solicitudes formales mexicanas más allá de declaraciones públicas.

Esta situación contrasta con lo estipulado en el artículo 56 de la Constitución, que establece que el Rey actúa como representante del Estado en asuntos internacionales. Así, Albares cedió ante presiones provenientes de México, impulsadas por demandas planteadas cinco siglos después, justo cuando se aproxima la Cumbre Iberoamericana en España dentro de ocho meses.

Ni Leyenda Negra ni rosa: análisis histórico riguroso

Los especialistas han rechazado la visión simplista presentada por Sheinbaum, quien describe un «proceso brutal de violencia, imposición y despojo». En cambio, defienden la Conquista como un proceso que fue «ejemplar y digno», bajo la tutela de la Corona de Castilla:

Las Leyes de Burgos (1512) y las Nuevas Leyes (1542) protegieron los derechos indígenas al abolir encomiendas abusivas.

Ya lo mencionó Juan Carlos I en su visita a Oaxaca en 1990: la Corona defendió la dignidad indígena frente a «encomenderos codiciosos y funcionarios corruptos».

Sale el nombre de Hernán Cortés y los progres ya empiezan a soltar los tópicos negrolegendarios.

Menos mal que está García Margallo para dar una lección de historia y desmontar la leyenda negra. Los deja a todos con la boca cerrada. pic.twitter.com/WKv9DblVfr — Capitán General de los Tercios (@capTercio) February 17, 2024

No hay evidencia sólida que respalde la llamada «Leyenda Negra»: el Gobierno español ignora fuentes historiográficas relevantes, a diferencia del enfoque adoptado con la Ley de Memoria Democrática.

En el ámbito político español, la oposición ha reaccionado con vehemencia. Isabel Díaz Ayuso y el PP han solicitado la dimisión de Albares por lo que consideran una «humillación» y un ejercicio de «revisionismo». Vox y otros sectores conservadores advierten sobre el riesgo que esto representa para la imagen nacional.

Reacciones encontradas y un futuro incierto

Albares ha insistido en reconocer los «claroscuros» históricos sin negarlos ni olvidarlos. Por su parte, Sheinbaum lo calificó como un «primer paso», aunque espera más acciones concretas.

En México, desde el PAN se priorizan temas como inversión y movilidad antes que unas supuestas disculpas por acontecimientos ocurridos hace cinco siglos. Mientras tanto, España busca avanzar hacia una reconciliación ante la inminente Cumbre; sin embargo, si no hay rigor histórico detrás del proceso, es probable que persista una brecha difícil de cerrar.

La mano derecha de Albares ha negado cualquier existencia formal de documentos mexicanos al respecto. Todo parece girar alrededor de palabras pronunciadas por líderes políticos que manipulan el pasado para fines internos.

Este complicado entramado diplomático deja a España y México atrapados en una danza incómoda entre historia y presente.