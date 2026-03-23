“Dios es azul”: testimonios que desafiaron la muerte y apuntan a otra realidad

El periodista e investigador JJ Benítez se adentra en uno de los mayores enigmas de la humanidad —qué después de la muerte— con Dios es azul, una obra construida a partir de más de cien testimonios de experiencias cercanas a la muerte (ECM) recogidas durante décadas ocurren en distintos países.

Lejos de la especulación o la teología, el autor apuesta por un enfoque documental: nombres, fechas, lugares y declaraciones directas conforman un mosaico de relatos que, pese a su diversidad cultural y personal, presentan sorprendentes coincidencias. Desdoblamientos, túneles de luz, revisión completas de la vida y encuentros con familiares fallecidos se repiten en historias protagonizadas por médicos, militares, científicos, niños y personas anónimas que aseguran haber cruzado el umbral de la muerte.

Algunos de estos episodios incluyen detalles verificables —como conversaciones o escenas presenciadas durante estados de coma— que desafiaban las explicaciones convencionales. En ese contexto, el libro plantea una hipótesis contundente: la muerte no sería un final, sino una transición hacia otra dimensión donde la conciencia persiste.

El título de la obra surge de una coincidencia llamativa. Varios testigos, sin conexión entre sí, describieron la realidad última —e incluso a Dios— como “azul”. Para Benítez, esta reiteración apunta a la existencia de un plano invisible tan real como el mundo material.

La investigación también conecta las ECM con una tradición milenaria. Desde los relatos de Platón y Plutarco hasta visiones medievales y referencias artísticas como las del Bosco, el fenómeno aparece documentado a lo largo de la historia, lejos de ser una invención contemporánea.

Entre los ejes centrales del libro destaca la idea de que la muerte no implica desaparición, sino continuidad. Los testimonios describen una revisión íntegra de la vida en la que no existe juicio externo, sino una profunda comprensión de los propios actos. Quienes regresan de estas experiencias aseguran haber sufrido una transformación radical: pierden el miedo a morir, adoptan una visión más espiritual y otorgan mayor valor a la existencia.

Asimismo, la obra cuestiona la visión religiosa tradicional basada en el castigo o el juicio final. En su lugar, propone un proceso de aprendizaje y evolución. El “más allá”, sostiene Benítez, no sería una metáfora, sino un plano distinto al que el ser humano regresa tras la vida terrenal.

Los relatos recogidos refuerzan esta tesis. Testigos hablan de una luz que abraza, de la sensación de flotar sin dolor, de un lugar “maravilloso” lleno de paz y de encuentros con seres queridos ya fallecidos. Otros recuerdan cómo, en medio de un túnel oscuro, una voz les advierte: “No es tu momento”, antes de despertar de nuevo en un hospital.

Incluso figuras conocidas como Sharon Stone, Jane Seymour o Elizabeth Taylor han descrito experiencias similares, mencionando luces intensas, revisión de vida y la sensación de haber estado en un espacio sereno y cercano.

Con Dios es azul, Benítez no pretende cerrar el debate, pero sí poner sobre la mesa un volumen de testimonios que, por su coincidencia y persistencia a lo largo del tiempo, invitan a replantear uno de los grandes misterios de la existencia: si la muerte es realmente el final… o solo el comienzo.

TESTIMONIOS

La muerte no duele

«Estaba rodeada de luz… No me dolía nada… Flotaba y me sentía inmensamente feliz…»

«A lo lejos empecé a ver a mi abuela materna y a mi padre…»

Una luz que abraza

«Me vi flotando en el quirófano… Era liviana… Era yo, pero sin malestar ni dolor…»

Era una luz que abrazaba…»

Sharon Stone

«Declaró haber visto una luz blanca —que definió como una frontera con el «más allá»…»

«La muerte es un lugar cercano… No está lejos… Está justo ahí…».»

«»La muerte es algo glorioso y hermoso».»

Elizabeth Taylor

«Entró en un túnel y vio una luz blanca al final de dicho túnel…»

«»Todd me habló —explicó la actriz— y me animó para que regresara a mi cuerpo».»

«En el «más allá», el parentesco desaparece.»

Plutarco

«Atravesé lugares maravillosos…»

«Aquel lugar se llamaba «Olvido».»

«No es tu momento»

«Entré en un túnel oscuro…»

«»Alto, Paco… No es tu momento».»

El cielo existe

«Yo era escéptico en todo ese asunto del «más allá»… Pero un día, en 2008, como consecuencia de una meningitis, entré en coma…»

«»Viví» en un lugar que no puedo describir… No hay palabras… Era un lugar más allá de las nubes…»