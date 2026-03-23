La estatua de Cristóbal Colón regresa a suelo estadounidense tras seis años de ausencia

Este fin de semana, la Casa Blanca ha recibido un monumento que genera opiniones muy diversas en Estados Unidos. Se trata de una réplica de la estatua de Cristóbal Colón, derribada durante los disturbios civiles de 2020 en Baltimore, que ahora se exhibe en el lado norte del Edificio Ejecutivo Eisenhower, justo al lado de la residencia presidencial. La instalación del monumento, que alcanza los 13 pies de altura (3,9 metros) y pesa una tonelada, se llevó a cabo el pasado domingo 22 de marzo bajo la supervisión de la Conferencia de Presidentes de Organizaciones Italoamericanas Principales (COPOMIAO), en colaboración con la administración Trump.

La estatua original fue inaugurada en 1984 por el presidente Ronald Reagan y se convirtió rápidamente en un emblema para Baltimore, sirviendo como punto de referencia durante casi cuarenta años. Su destrucción en 2020 marcó un momento crucial en las protestas contra símbolos coloniales, dando lugar a una intensa batalla legal y política que ha culminado con esta reinstalación en el centro del poder ejecutivo estadounidense. Cabe destacar que la réplica ha sido elaborada, en parte, con fragmentos del monumento original recuperados del Puerto de Baltimore, lo que le otorga un significado histórico adicional a esta restauración.

La batalla por la memoria italiana

Basil M. Russo, presidente de COPOMIAO y líder nacional de la Sociedad de Hijos e Hijas Italianos de América (ISDA), ha estado al frente de este proyecto durante varios meses. Ante la negativa de las autoridades locales para instalar la nueva estatua en espacios públicos, Russo inició un intercambio epistolar con la administración Trump, lo que condujo a esta solución alternativa. Para más de 18 millones de italoamericanos que residen en el país, estos monumentos son mucho más que simples figuras históricas; son emblemas del orgullo y la identidad cultural.

La historia detrás de esta reivindicación es profunda y conmovedora. El Día de Colón se estableció como respuesta a un trágico suceso: el linchamiento ocurrido en Nueva Orleans en 1891, donde una multitud asesinó a once inmigrantes italianos. Este acto brutal provocó un esfuerzo nacional por fomentar la aceptación y asimilación de los italoamericanos, convirtiendo a Colón en una figura icónica para esta comunidad. «Durante más de un siglo, el legado de Colón ha sido fundamental para ayudar a los inmigrantes italianos a enfrentar la discriminación y las adversidades, actuando como fuente de unidad y pertenencia mientras forjaban nuevas vidas aquí», declaró Russo en un comunicado oficial.

Victorias legales y futuras batallas

Sin embargo, COPOMIAO no se ha limitado únicamente a esta instalación simbólica. A través del asesor nacional George Bochetto, han obtenido fallos favorables consecutivos en la Corte de la Mancomunidad de Pensilvania, impidiendo así la remoción del monumento dedicado a Colón en Pittsburgh y restaurando el Día de Colón como festividad municipal en Filadelfia. Además, gracias a los esfuerzos de Bochetto, se ha evitado también el desmantelamiento del monumento columbino que lleva casi 150 años erguido en dicha ciudad.

Esta instalación forma parte del programa «America250» impulsado por la Casa Blanca, un proyecto más ambicioso para celebrar el patrimonio estadounidense. Fundada en Nueva York, COPOMIAO representa una coalición nacional compuesta por 74 grupos culturales, educativos y fraternales dedicados a combatir la difamación. En los próximos días, han anunciado que revelarán su próximo gran litigio a favor del legado columbino. La organización sigue activa tanto desde el activismo comunitario como mediante colaboraciones con miembros de la Delegación Congresional Italoamericana en Capitol Hill.

Colón y la reinterpretación de la conquista

La restauración de esta estatua refleja un debate más amplio sobre cómo interpretan los estadounidenses su historia relacionada con la Conquista Española de América. Para muchos, el nombre de Colón simboliza exploración y descubrimiento, elementos fundamentales para edificar lo que hoy conocemos como Estados Unidos; mientras que otros lo ven como representante del colonialismo violento y la explotación sufrida por los pueblos indígenas. Esta dualidad ha convertido las estatuas dedicadas a Colón en verdaderos campos culturales disputados, especialmente visibles en ciudades como Nueva York, Boston y Los Ángeles, donde han sido objeto tanto de remoción como vandalismo recientemente.

La administración Trump, por su parte, ha dejado clara su postura al respaldar esta reinstalación, considerándola parte integral de una defensa más amplia sobre la historia occidental y su herencia europea presente en Estados Unidos. Para muchos italoamericanos, este gesto va más allá: es un reconocimiento tangible a su contribución histórica al desarrollo del país y su lucha contra las discriminaciones sufridas durante los primeros años del siglo XX.

Los monumentos de Colón en EE.UU.

Los homenajes dedicados a Cristóbal Colón están diseminados sorprendentemente por todo el territorio estadounidense. En Nueva York, encontramos el primer monumento columbino erigido en 1792 dentro del histórico Battery Park. Por otro lado, Boston cuenta con una escultura inaugurada en 1910 que sufrió daños significativos durante las protestas ocurridas hace tres años. En cuanto a Washington D.C., posee su propia estatua ubicada dentro del ámbito nacional; sin embargo, ahora es el monumento situado en el edificio Eisenhower el que cobra mayor relevancia federalmente hablando. En total, hay más de 200 homenajes dedicados a Colón repartidos por Estados Unidos; no obstante, muchos han sido retirados o trasladados recientemente.

Un dato interesante: La estatua original construida para Baltimore fue obra del artista italiano Matteo Bonanni, lo cual añade otra capa significativa al proceso actual. El hecho que esta réplica haya sido fabricada parcialmente con fragmentos del monumento original establece un vínculo literal entre el pasado destruido y este presente renovado.