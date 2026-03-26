La eutanasia de Noelia Castillo reabre el debate sobre los límites de la ley

Noelia Castillo, con solo 25 años y residente en Barcelona, pasará sus últimas horas junto a su madre antes de someterse a la eutanasia este jueves a las 18 horas.

Parapléjica desde que sufrió una violación por parte de menores no acompañados en un centro tutelado, ha esperado más de un año y medio por este instante, a pesar de la férrea oposición de su padre.

En una reciente entrevista en Y ahora Sonsoles de Antena 3, Noelia compartió: «Voy a descansar, no puedo más con el dolor y el tormento». Detalló que su sufrimiento no ha cesado y que lleva mucho tiempo viendo todo con pesimismo.

Su caso fue aprobado unánimemente por la Comisión de Garantía y Evaluación de Cataluña en julio de 2024, aunque se detuvo debido a los recursos presentados por su padre, respaldado por Abogados Cristianos.

Sin embargo, tanto el Tribunal Supremo como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) en Estrasburgo han desestimado las suspensiones, validando su sufrimiento «grave, crónico e imposibilitante».

UNA HISTORIA ESTREMECEDORA

Noelia fue víctima de una violación múltiple (agresión sexual grupal) en 2022, cuando era adolescente y vivía en un centro tutelado de menores.

La violación ocurrió en 2022 (mientras estaba bajo tutela del Estado en un centro de protección de menores, tras perder la custodia familiar por problemas de sus padres).

ocurrió en (mientras estaba bajo tutela del Estado en un centro de protección de menores, tras perder la custodia familiar por problemas de sus padres). El intento de suicidio que la dejó parapléjica fue el 4 de octubre de 2022, poco después de la agresión. Se lanzó desde un quinto piso.

¿Dónde?

La violación tuvo lugar en el centro tutelado donde residía en la provincia de Barcelona (Cataluña, España). Era un lugar que debería haberla protegido, pero donde sufrió la agresión.

donde residía en la provincia de Barcelona (Cataluña, España). Era un lugar que debería haberla protegido, pero donde sufrió la agresión. El intento de suicidio también ocurrió en un edificio de Barcelona (se arrojó desde la ventana de un quinto piso).

¿Cómo y por qué quedó parapléjica?

Tras la violación grupal , Noelia sufrió un trauma psicológico profundo (ya tenía antecedentes de problemas de salud mental y vulnerabilidad).

, Noelia sufrió un (ya tenía antecedentes de problemas de salud mental y vulnerabilidad). En un acto desesperado de escape o intento de suicidio, se tiró desde un quinto piso el 4 de octubre de 2022.

el 4 de octubre de 2022. Sobrevivió, pero la caída le provocó una lesión medular grave e irreversible (paraplejia completa desde la cintura para abajo).

(paraplejia completa desde la cintura para abajo). Consecuencias: dolor neuropático crónico e imposibilitante, incontinencia, dependencia para muchas actividades básicas, silla de ruedas y una discapacidad reconocida del 74 %.

La paraplejia no fue causada directamente por la violación, sino por el intento de suicidio posterior al trauma de la agresión sexual. Ese sufrimiento físico y psicológico irreversible la llevó a solicitar la eutanasia, que está programada para el 26 de marzo de 2026 (hoy, según las últimas noticias), tras una larga batalla judicial contra la oposición de su padre.

Es una historia muy dura de vulnerabilidad, fracaso en la protección institucional y sufrimiento prolongado.

La ley de eutanasia en España, bajo escrutinio

La Ley Orgánica 3/2021 establece la eutanasia como un derecho que permite recibir ayuda médica para morir en situaciones de enfermedad grave e incurable o padecimientos crónicos que generen sufrimiento intolerable. Integrada en el Sistema Nacional de Salud, exige ser mayor de edad y presentar una solicitud personal, libre e informada.

Desde junio de 2021 hasta finales de 2024, se registraron 2.432 solicitudes y se llevaron a cabo 1.123 eutanasias, con un incremento notable en 2024 que alcanzó los 426 casos. Aun así, esta tasa sigue siendo baja: solo una por cada 1.000 fallecimientos, muy lejos del número registrado en Bélgica o Países Bajos.

El procedimiento es meticuloso:

Presentación inicial al médico responsable.

Exploración previa de alternativas como cuidados paliativos.

Segunda solicitud tras un mínimo de 15 días.

Evaluación por un médico consultor.

Revisión por la Comisión de Garantías (en Cataluña, compuesta por dos evaluadores; si no hay consenso, interviene un pleno con 19 expertos).

En el caso específico de Noelia, los técnicos de la Generalitat confirmaron que cumplía todos los requisitos: se encontraba en una situación irrecuperable con dependencia severa y dolor constante.

Tensión familiar y antecedentes judiciales

El padre de Noelia argumentó problemas mentales y defendió que necesitaba tratamiento psiquiátrico, no eutanasia. Afirmó que sus lesiones no justifican un sufrimiento insoportable. En videos inéditos él la anima: «Eres una máquina». Ella decidió pasar la noche con su madre, la persona más cercana a ella, excluyendo a sus progenitores del momento final.

Este tira y afloja reabre importantes debates sociales. Hay otros dos casos paralizados desde julio del 2024 debido a recursos interpuestos por padres, aun habiendo recibido aprobaciones anteriores. Estos solicitantes llevan más de 16 meses sufriendo. Se establece una comparación inquietante con un terrorista que realiza huelga de hambre y es forzado a recibir tratamiento judicialmente; surge entonces la pregunta: ¿por qué no se obliga aquí a terapias?

El padre utilizó la vía contencioso-administrativa: aunque la ley permite recurrir denegaciones realizadas al solicitante, terceros pueden alegar lesividad. Esto ha creado una zona gris alrededor de las eutanasias ya aprobadas.

Las asociaciones pro-eutanasia temen que este caso establezca un precedente preocupante: ¿deberán ser jueces o médicos quienes tengan la última palabra?. Fernando Olalla, representante del colectivo Derecho a Morir Dignamente, explica el protocolo: tres fármacos administrados durante quince minutos desde la sedación.

Para profundizar en este dilema legal y ético, puedes leer el análisis detallado del caso de Noelia.

Los obstáculos siguen presentes: burocracia excesiva, desigualdades territoriales y rechazos iniciales continúan frenando el acceso a este derecho. Noelia ingresó en una residencia ubicada en Sant Pere de Ribes, pero grabó su entrevista desde casa de su abuela materna. Enfatizó: «Lo tenía muy claro desde el principio».

A medida que avanza el reloj hacia las 18 horas, su historia revela las grietas existentes en esta ley reciente, entre los deseos individuales y las complejas relaciones familiares desgastadas.