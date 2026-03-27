Ayuso impulsa la modernización de los Teatros del Canal con una inversión de 5,3 millones

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha visitado los Teatros del Canal para conocer de primera mano las obras de renovación de este espacio escénico de proyección internacional, que ha definido como un lugar donde la cultura “crece en libertad, sin patrones ni consignas”. Durante el recorrido, ha destacado la convivencia entre grandes producciones, propuestas de vanguardia y artistas emergentes en un entorno “mestizo y abierto al mundo”.

Ayuso ha subrayado que “invertir en cultura es invertir en el presente y el futuro”, reivindicando el papel de Madrid como una región “al servicio del arte, lo español, lo clásico y lo contemporáneo”, y defensora de una cultura “libre y plural”.

Las actuaciones han incluido la renovación del sistema de climatización del Centro Coreográfico Canal, la implantación de un modelo centralizado de control energético y la instalación de 138 paneles solares. También se han mejorado cubiertas y espacios técnicos para reforzar el aislamiento del edificio, además de incorporar iluminación LED, nuevas calderas de alta eficiencia, sistemas de megafonía y medidas de seguridad.

Estas mejoras, ejecutadas a través del Canal de Isabel II, permitirán reducir al menos un 30% el consumo de energía no renovable y optimizar tanto el funcionamiento técnico como la experiencia de artistas y público. A ello se suma la apertura de un nuevo bar restaurante, pensado como punto de encuentro para espectadores y profesionales.

El proyecto ha reforzado igualmente la accesibilidad del recinto con la instalación de bucle magnético, puertas automáticas, encaminamientos podotáctiles y la renovación de barandillas, consolidando el espacio como inclusivo y adaptado.

Con una inversión total de 5,3 millones de euros —3,6 financiados con fondos europeos Next Generation—, esta modernización coincide con la consolidación del Centro Coreográfico Canal como referente nacional en danza. En 2026 acoge 31 proyectos de residencias artísticas, reforzando su papel en la creación contemporánea.

Desde 2019, la Comunidad de Madrid ha destinado más de 24 millones de euros a la danza, con más de 750 espectáculos y más de medio millón de espectadores. Solo en 2025, los Teatros del Canal registraron 204 espectáculos, 546 funciones y 200.000 asistentes.

En paralelo, el complejo ha reabierto su cafetería tras una renovación de 300.000 euros, reforzando su dimensión como espacio cultural y social. Además, el Gobierno regional incrementará en 450.000 euros anuales las ayudas a la danza en 2026 y 2027, situándola como una de las prioridades culturales del final de la legislatura.