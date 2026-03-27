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Ranking Mundial de Felicidad: Costa Rica irrumpe en el top 5 y España cae al puesto 41

Costa Rica se posiciona en el cuarto lugar del ranking mundial de felicidad 2026, el mejor logrado por una nación de América Latina, mientras Finlandia se mantiene en la cima por noveno año consecutivo

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Felicidad. Pixabay
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Costa Rica ha hecho historia al ingresar por primera vez al top 5 del Informe Mundial de la Felicidad 2026, un estudio desarrollado por la Universidad de Oxford y la ONU.

Este logro representa un avance significativo para América Latina en un ranking que, hasta ahora, ha estado dominado por países europeos.

El informe examina a 147 naciones y les asigna una puntuación que va de 0 a 10, considerando seis factores esenciales: apoyo social, ingresos, esperanza de vida saludable, libertad para tomar decisiones, generosidad y percepción de corrupción.

Finlandia se mantiene como el país más feliz con una puntuación de 7,764 puntos, gracias a su robusto modelo social que prioriza la confianza y la cohesión entre sus ciudadanos.

A continuación, el top 5 de 2026:

PuestoPaísPuntuación
1Finlandia7,764
2Islandia7,540
3Dinamarca7,539
4Costa Rica7,439
5Suecia

El notable ascenso de Costa Rica refleja su fortaleza en términos de apoyo social y calidad de vida, superando las expectativas históricas para la región. En el listado también aparecen países nórdicos como Noruega (6º), Países Bajos (7º), Israel (8º), Luxemburgo (9º) y Suiza (10º), completando así un top ten mayormente europeo.

En cuanto a España, se sitúa en el puesto 41, con una puntuación de 6,540 puntos.

Esto representa una caída de tres posiciones respecto a 2025 y está lejos de su mejor marca alcanzada en 2012 (22º). Factores como la precariedad laboral y un descenso en el bienestar juvenil (128º de 136) son algunos aspectos que explican esta disminución, a pesar de contar con fortalezas en áreas como el entorno familiar y el PIB per cápita.

El informe también subraya cómo las redes sociales están afectando negativamente a los jóvenes a nivel global; un desafío que enfrenta España con determinación. La experiencia de Costa Rica sirve como inspiración al demostrar que el apoyo comunitario y la estabilidad son más relevantes que la mera acumulación de riqueza.

América Latina celebra este debut brillante, mientras los países nórdicos continúan ejerciendo su dominio gracias a sistemas que promueven confianza y equilibrio vital. Este ranking nos invita a reflexionar sobre lo que realmente contribuye a la felicidad en sociedad.

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