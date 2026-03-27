Ranking Mundial de Felicidad: Costa Rica irrumpe en el top 5 y España cae al puesto 41

Costa Rica ha hecho historia al ingresar por primera vez al top 5 del Informe Mundial de la Felicidad 2026, un estudio desarrollado por la Universidad de Oxford y la ONU.

Este logro representa un avance significativo para América Latina en un ranking que, hasta ahora, ha estado dominado por países europeos.

El informe examina a 147 naciones y les asigna una puntuación que va de 0 a 10, considerando seis factores esenciales: apoyo social, ingresos, esperanza de vida saludable, libertad para tomar decisiones, generosidad y percepción de corrupción.

Finlandia se mantiene como el país más feliz con una puntuación de 7,764 puntos, gracias a su robusto modelo social que prioriza la confianza y la cohesión entre sus ciudadanos.

A continuación, el top 5 de 2026:

Puesto País Puntuación 1 Finlandia 7,764 2 Islandia 7,540 3 Dinamarca 7,539 4 Costa Rica 7,439 5 Suecia –

El notable ascenso de Costa Rica refleja su fortaleza en términos de apoyo social y calidad de vida, superando las expectativas históricas para la región. En el listado también aparecen países nórdicos como Noruega (6º), Países Bajos (7º), Israel (8º), Luxemburgo (9º) y Suiza (10º), completando así un top ten mayormente europeo.

En cuanto a España, se sitúa en el puesto 41, con una puntuación de 6,540 puntos.

Esto representa una caída de tres posiciones respecto a 2025 y está lejos de su mejor marca alcanzada en 2012 (22º). Factores como la precariedad laboral y un descenso en el bienestar juvenil (128º de 136) son algunos aspectos que explican esta disminución, a pesar de contar con fortalezas en áreas como el entorno familiar y el PIB per cápita.

El informe también subraya cómo las redes sociales están afectando negativamente a los jóvenes a nivel global; un desafío que enfrenta España con determinación. La experiencia de Costa Rica sirve como inspiración al demostrar que el apoyo comunitario y la estabilidad son más relevantes que la mera acumulación de riqueza.

América Latina celebra este debut brillante, mientras los países nórdicos continúan ejerciendo su dominio gracias a sistemas que promueven confianza y equilibrio vital. Este ranking nos invita a reflexionar sobre lo que realmente contribuye a la felicidad en sociedad.