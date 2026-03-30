De una imprenta en Pensilvania al LAPD: la vida real de William Norcross detrás de The Rookie

William Norcross transformó su trayectoria profesional de manera radical y hoy se ha convertido en un referente para muchos gracias a The Rookie. Esta serie, que dará inicio a su octava temporada en 2026, narra las aventuras de John Nolan, un hombre que, tras cumplir los 40 años, decide unirse al LAPD como el novato más veterano. Sin embargo, Nolan no es solo un personaje ficticio; su historia está inspirada en la vida real de Norcross, un vecino de Doylestown, Pensilvania, que dejó atrás la imprenta familiar para emprender una nueva vida en las calles de Los Ángeles.

Antes de dar este giro, Norcross se dedicaba al negocio familiar. Estaba cursando sus estudios universitarios cuando su madre falleció. Al regresar a casa, asumió la responsabilidad de mantener a flote la empresa. Pasaron dos décadas y, a los 44 años, en 2015, decidió que era momento de cambiar. Vendió todo lo que tenía y se trasladó al oeste. El LAPD no establecía límite de edad para ingresar; solo exigía superar pruebas rigurosas. De 40 aspirantes, solo dos lograron el objetivo. Y él fue uno de ellos. Se graduó y comenzó su labor como oficial.

Su amigo universitario, Jon Steinberg, productor de The Rookie, escuchaba fascinado las anécdotas que compartía durante sus almuerzos mensuales. Historias divertidas y conmovedoras que llamaron la atención de Alexi Hawley, creador de la serie. Así fue como surgió el show en 2018 por medio de ABC. Pero Norcross no solo sirvió como inspiración; también ejerce como productor ejecutivo, consultor y tuvo un cameo en el episodio 19 de la primera temporada titulado The Checklist.

Curiosidades y datos locos que unen realidad y ficción

Norcross prefiere llevar una vida discreta y no hace alarde de su relación con la serie en su entorno laboral. Su lema es claro: «Estoy aquí para ser policía». En 2023, logró ascender a sargento y continúa activo en sus funciones. Aprovecha sus días libres para visitar el set, donde conversa con Nathan Fillion y los guionistas. La serie combina elementos reales con tramas emocionantes: robos audaces, intervenciones del FBI y operaciones encubiertas.

Algunos datos sorprendentes:

El LAPD se cuenta entre los pocos cuerpos policiales que no imponen límites de edad para los nuevos reclutas.

se cuenta entre los pocos cuerpos policiales que no imponen límites de edad para los nuevos reclutas. A diferencia del personaje Nolan, Norcross no vivió un robo; su motivación fue una introspección personal.

The Rookie ha recibido nominaciones a los Emmy por sus dobles: Mejor Coordinación de Acción y Actuación de Dobles.

Plataformas como Netflix , Disney Plus y Movistar Plus+ han contribuido a su expansión global.

, y han contribuido a su expansión global. La octava temporada promete traer historias del LAPD colaborando con el FBI contra terroristas y criminales fugitivos.

Listas y rankings: lo top de la serie y su musa real

The Rookie ha dejado huella en las audiencias. Aquí te presentamos un resumen rápido con algunos logros destacados:

Éxito duradero: Ocho temporadas desde 2018 y nominaciones al Emmy. Elenco estelar: Con figuras como Nathan Fillion (Nolan), Mekia Cox (Nyla Harper), Melissa O’Neil (Lucy Chen) y Eric Winter (Tim Bradford). Impacto personal de Norcross: De trabajar en una imprenta a sargento y productor; incluso aparece en T1E19. Momentos destacados de la Temporada 8: Lucy trabajando encubierta, misiones conjuntas FBI-LAPD, criminales veteranos. Alcance global: Disponible en Universal+ Latinoamérica; ha tenido gran éxito también en España.

Aspecto Realidad (Norcross) Ficción (Nolan) Edad al empezar 44 años 45 años Origen Pensilvania, imprenta familiar Pensilvania, divorcio y robo Motivación Reflexión personal tras 20 años Encuentro policial Rol actual Sargento del LAPD, productor Novato veterano, mentor Conexión con la serie Consultor, cameo Protagonista principal

La historia de Norcross es un claro ejemplo de que nunca es tarde para reinventarse. Su experiencia vital da profundidad a The Rookie, una serie que atrapa con acción trepidante y emoción genuina.