Por qué no es lo mismo Hispanoamérica que Latinoamérica y la importancia de los nombres

Primer desembarco de Cristóbal Colón en América, óleo de 1862 de Dióscoro Teófilo Puebla (1831-1901), en el Ayuntamiento de La Coruña.

Imagina que el nombre de una región no es solo una simple etiqueta, sino un símbolo cargado de historia.

Fernando Paz, historiador, lo expresa con claridad: «Cada vez que utilizamos Latinoamérica o América Latina, estamos sirviendo a los intereses de quienes desean ‘deshispanizar’ el continente».

Esta afirmación resume un debate que genera opiniones encontradas y pone al descubierto las intenciones ocultas detrás de expresiones cotidianas.

Hispanoamérica se refiere a los países de América donde se habla español, herederos directos de la tradición hispánica.

En contraste, Latinoamérica engloba naciones con lenguas derivadas del latín: español, portugués y francés. Así, incluye a Brasil o Haití, que quedan fuera de lo hispano.

Esta distinción no es simplemente un capricho del lenguaje. Tiene sus raíces en contextos políticos del siglo XIX, cuando las nuevas repúblicas buscaban forjar identidades independientes de España.

Para ilustrarlo mejor, aquí tienes una tabla con algunos países representativos:

Término Países incluidos (ejemplos) Origen principal Hispanoamérica México, Argentina, Colombia, Perú, Chile Herencia española directa Latinoamérica México, Brasil, Haití, Argentina Lenguas latinas (español, portugués, francés)

El término Latinoamérica fue acuñado por el francés Michel Chevalier en 1836 durante su viaje por Estados Unidos y México. Su intención era justificar la expansión francesa. Posteriormente, Napoleón III lo adoptó para su invasión a México, colocando a Maximiliano I como emperador. Era una jugada astuta: presentar a Francia como «hermana latina» y minimizar la influencia española.

La doctora en Historia de América, Adelaida Sagarra, de la Universidad de Burgos, lo deja claro: «Latinoamérica es un invento de Francia. Lo correcto históricamente es Hispanoamérica». Para ella, la hispanidad trasciende fronteras: «Allí donde hay un hispano, hay hispanidad porque somos gente comunicativa e incluyente».

Algunas curiosidades que te sorprenderán:

En América, Francia solo tiene la Guayana Francesa , un par de islitas y algo de territorio en Quebec . Nada comparado con el legado hispánico, señala Fernando Paz .

solo tiene la , un par de islitas y algo de territorio en . Nada comparado con el legado hispánico, señala . Por su parte, los Estados Unidos adoptaron «América Latina» para sus propios intereses: siempre buscan deshispanizar el resto del continente.

El director de cine José Luis López-Linares añade que eliminar «Hispanoamérica» significa borrar el catolicismo y «la raíz más humana, civilizadora y rica» que posee la región.

añade que eliminar «Hispanoamérica» significa borrar el catolicismo y «la raíz más humana, civilizadora y rica» que posee la región. Otro término interesante es Abya Yala, utilizado por movimientos indígenas para rechazar nombres europeos y reivindicar sus raíces precolombinas.

En cuanto al uso actual:

El término más común es Latinoamérica, predominante en medios, educación y literatura. Abarca todo lo «latino». Le sigue Hispanoamérica, adecuado para temas relacionados con la lengua española pura. Luego está Iberoamérica, que incluye herencia española y portuguesa sin contar al francés. Finalmente, está en auge el término Abya Yala entre círculos descoloniales, aunque aún se considera un nicho.

Un artículo reciente en El Debate profundiza sobre cómo este «invento francés» intentó involucrarse donde no era necesario. Lee el análisis completo aquí.

Elegir entre estos términos implica tomar partido. Hablar de Hispanoamérica rinde homenaje a la continuidad cultural con España, desde leyes protectoras hasta el mestizaje real. Usar el término Latinoamérica puede sin querer respaldar narrativas que borran esa raíz histórica. En un mundo donde las identidades están en juego, las palabras tienen más peso que nunca.

Reflexiona sobre esto la próxima vez que te refieras a la región: ¿qué historia deseas contar?