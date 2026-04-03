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Ayuso, conmovida ante el Cristo de Mena: "Una de las vivencias más hermosas de mi vida"

La presidenta madrileña vive en primera fila la pasión de la Semana Santa malagueña

“Pediré por la gente que está sola y por los que se juegan la vida por todos los demás”, señaló

La presidenta madrileña vive en primera fila la pasión de la Semana Santa malagueña
Ayuso Málaga al Cristo de la Buena Muerte PD.
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Isabel Díaz Ayuso, al frente del Gobierno de la Comunidad de Madrid, ha participado este jueves en Málaga en la venerada procesión del Cristo de la Buena Muerte y Ánimas, el icónico Cristo de Mena, uno de los emblemas más queridos de la Semana Santa andaluza. Visiblemente conmovida, la dirigente ha compartido su fervor: «Siempre lo he admirado desde lejos, pero estar aquí en carne y hueso me desborda de emoción y orgullo. Será un recuerdo imborrable, de lo más preciado que me ha regalado la vida». En su oración, ha suplicado por los solitarios y por quienes arriesgan todo por el bien común, como los legionarios que custodian estas tradiciones.

Paralelamente, su administración refuerza su apuesta por la salud mental y el apoyo a los más frágiles. En los últimos 16 años, el programa AMITEA del Hospital Universitario Gregorio Marañón ha brindado más de 79.000 intervenciones médicas a más de 4.500 personas con Alzheimer. Ahora, inyecta 11 millones de euros en iniciativas de inserción laboral y social, asegurando 324 plazas especializadas. Estas incluyen cuidados personalizados, rutinas diarias asistidas, terapias de fisioterapia, logopedia, ocupacional y psicosocial, sumados a servicios extra como transporte adaptado y alimentación.

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Autor

Paul Monzón

Redactor de viajes de Periodista Digital desde sus orígenes. Actual editor del suplemento Travellers.

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