Bilbao impulsa jóvenes defensores junto a la Fundación Robert F. Kennedy Human Rights Spain

Bilbao reafirma su liderazgo como ciudad comprometida con los valores democráticos y los Derechos Humanos con la convocatoria de los “Premios Bilbao Balioen Hiria – Fundación Robert F. Kennedy Human Rights Spain”, una iniciativa conjunta del Ayuntamiento de Bilbao y la Fundación que busca reconocer e impulsar el talento y la conciencia social de jóvenes entre 14 y 30 años. A través de la creación audiovisual, esta convocatoria invita a las nuevas generaciones a reflexionar, expresarse y convertirse en agentes activos de cambio en la construcción de una sociedad más equitativa, cohesionada y solidaria.

Un legado que inspira: educación, justicia y dignidad humana

Inspirados en el legado de Robert F. Kennedy, estos premios nacen con el propósito de trasladar a las nuevas generaciones los valores que marcaron su vida: la defensa de la justicia social, la igualdad de oportunidades y la dignidad humana. Desde su creación, la Fundación Robert F. Kennedy Human Rights Spain trabaja para acercar estos principios a la sociedad española a través de programas educativos, culturales y sociales que promueven el pensamiento crítico y la acción individual como motor de cambio.

En este contexto, Bilbao se convierte en escenario de una iniciativa que no solo reconoce el talento juvenil, sino que también consolida un modelo de ciudad basado en valores compartidos. La Carta de Valores de Bilbao, aprobada en 2018, establece un marco ético que guía el desarrollo urbano y social, poniendo en el centro conceptos como la justicia social, la inclusión, la diversidad y la participación ciudadana.

Una convocatoria que convierte la creatividad en compromiso

Los “Premios Bilbao Balioen Hiria – Fundación Robert F. Kennedy Human Rights Spain” invitan a jóvenes de entre 14 y 30 años a participar, de forma individual o en equipo, en la creación de una obra audiovisual original centrada en la defensa de los Derechos Humanos. La convocatoria se estructura en dos categorías —de 14 a 17 años y de 18 a 30 años— con el objetivo de adaptarse a las distintas etapas educativas y personales de los participantes.

Las piezas, con una duración de entre tres y seis minutos, deberán abordar temáticas vinculadas a los Derechos Humanos, ya sea a través de relatos ficticios o de historias reales ambientadas en Bilbao. Además, deberán reflejar los valores recogidos en la Carta de Valores y alinearse con los principios de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, incorporando una perspectiva de género y un lenguaje inclusivo.

El plazo de presentación de candidaturas, ampliado hasta el 24 de abril de 2026, ofrece a los jóvenes una oportunidad única para alzar su voz y participar activamente en el debate social contemporáneo.

Formación, experiencias internacionales y liderazgo ético

Más allá del reconocimiento, los premios ofrecen experiencias transformadoras que conectan la educación con la vivencia real de los valores humanos. En la categoría más joven, el equipo ganador participará en un taller en Madrid centrado en creatividad y Derechos Humanos, seguido de una experiencia única: recorrer el Camino de Santiago junto a jóvenes internacionales de Estados Unidos, Ucrania, México y España.

Este tipo de iniciativas, impulsadas también por CIS University y sus entidades asociadas, han demostrado ser herramientas clave para el desarrollo personal y el entendimiento intercultural, beneficiando a miles de jóvenes en los últimos años.

En la categoría de 18 a 30 años, el premio incluye un taller especializado y un viaje a Italia, donde los participantes podrán conocer de primera mano espacios vinculados a la historia y defensa de los Derechos Humanos, reforzando así su formación como líderes comprometidos.

Voces que lideran el cambio

La Dra. María Díaz de la Cebosa, presidenta de la Fundación en España, subraya la importancia de este tipo de iniciativas:

“Nuestra misión es formar personas comprometidas con el bien común, capaces de mirar el mundo con empatía y actuar con responsabilidad. Estos premios representan una oportunidad extraordinaria para que los jóvenes descubran el poder de su voz y su capacidad de transformar la realidad”.

Su liderazgo ha sido clave en el desarrollo de proyectos educativos que integran valores humanistas con experiencias internacionales, consolidando a España como un referente en educación en Derechos Humanos y cooperación global.

Un impacto que trasciende fronteras

La colaboración entre el Ayuntamiento de Bilbao y la Fundación Robert F. Kennedy Human Rights Spain refuerza el papel de la ciudad como referente internacional en políticas de participación ciudadana y promoción de valores. Este proyecto no solo impulsa la creatividad juvenil, sino que también fomenta una ciudadanía activa, crítica y comprometida.

A través de la evaluación de las obras, el jurado valorará aspectos como la originalidad, la calidad técnica, la diversidad representada y el impacto social de los trabajos, destacando aquellos que logren sensibilizar y movilizar a la sociedad.

Además, el acto de entrega de premios, concebido como un espacio de encuentro intergeneracional, pondrá en valor el talento de los jóvenes y su capacidad para construir narrativas que inspiren a toda la comunidad.

Un futuro construido desde la esperanza

En un mundo marcado por desafíos globales, desde la desigualdad hasta la polarización, iniciativas como los “Premios Bilbao Balioen Hiria – Fundación Robert F. Kennedy Human Rights Spain” representan una apuesta firme por el poder transformador de la educación y la juventud.

Porque, como defendía Robert F. Kennedy, cada persona tiene la capacidad de generar pequeñas olas de cambio que, juntas, pueden transformar el mundo.

Hoy, Bilbao da un paso más en esa dirección, confiando en sus jóvenes como protagonistas de un futuro más justo, inclusivo y humano. Un futuro donde cada historia contada, cada imagen creada y cada voz alzada se convierten en un acto de esperanza.