Cinco grandes obras de arte que hombres se llevaron el mérito, pero fueron hechas por mujeres

Michaelina Wautier realizó El triunfo de Baco entre 1655 y 1659. Sin embargo, durante mucho tiempo se cuestionó si una mujer podía plasmar desnudos masculinos con tanta complejidad. Por ello, la obra fue atribuida a su hermano o a otros artistas varones. Hoy, el Kunsthistorisches Museum de Viena le otorga el reconocimiento que merece con una gran exposición.

Artistas como Michaelina Wautier enfrentaron numerosos prejuicios. En el siglo XVII, era casi impensable que una mujer pudiera abordar temas como los desnudos. Su obra, que incluye sátiros y figuras mitológicas, refleja una maestría barroca indiscutible. Ahora, se empieza a corregir esa errónea visión.

Otras mujeres también sufrieron situaciones similares. A continuación, algunos ejemplos destacados:

«El triunfo de Baco» (1655-59) , de Michaelina Wautier . Originalmente se le atribuyó a su hermano Flemish Michael Wautier debido a los prejuicios de género del Barroco. Actualmente se encuentra en el Kunsthistorisches Museum , Viena .

, de . Originalmente se le atribuyó a su hermano debido a los prejuicios de género del Barroco. Actualmente se encuentra en el , . «Autorretrato como Santa Catalina de Alejandría» (c. 1615-17) , de Artemisia Gentileschi . Esta obra fue considerada inicialmente como creación de su padre, Orazio Gentileschi . Ella utilizó su imagen para reclamar un espacio en un mundo dominado por hombres.

, de . Esta obra fue considerada inicialmente como creación de su padre, . Ella utilizó su imagen para reclamar un espacio en un mundo dominado por hombres. Otra pieza importante es el trabajo de Elisabeth Vigée Le Brun , cuya Autorretrato con sombrero de paja fue confundido con estilos masculinos. Su destreza como retratista la colocó al nivel de David , aunque el reconocimiento se diluyó con el tiempo.

, cuya Autorretrato con sombrero de paja fue confundido con estilos masculinos. Su destreza como retratista la colocó al nivel de , aunque el reconocimiento se diluyó con el tiempo. «La dama de la máscara» , pintada por Élisabeth Louise Vigée Le Brun , fue inicialmente atribuida a pintores varones en la corte francesa. Su estilo delicado engañó a muchos historiadores del arte.

, pintada por , fue inicialmente atribuida a pintores varones en la corte francesa. Su estilo delicado engañó a muchos historiadores del arte. Finalmente, destaca «Retrato de una dama con collar de perlas», obra de Rachel Ruysch, maestra del bodegón holandés. Se pensó que era creación de su esposo o colegas hombres. Ella llegó a cobrar más que muchos contemporáneos.

Estas confusiones provienen de una época en la que las mujeres no firmaban sus obras o sus firmas eran ignoradas. Proyectos como el de la BBC sobre atribución de obras olvidadas han contribuido a desvelar estas realidades ocultas. En programas como Fake or Fortune?, expertos utilizan rayos X y análisis detallados para restablecer los créditos correspondientes.

Tomemos como ejemplo a Artemisia Gentileschi. Superviviente de la violencia, pintó con rabia y precisión. Su Judith decapitando a Holofernes es un grito vibrante del poder femenino, mientras que autorretratos como el de Santa Catalina fueron colgados bajo el nombre paterno. Hoy en día, los museos reconocen su obra por derecho propio.

En el Barroco flamenco, Michaelina Wautier competía en talento con figuras como Rubens. Pintaba con rapidez y ambición; El triunfo de Baco mide más de dos metros y presenta a Baco rodeado por mujeres y sátiros ebrios. Lamentablemente, historiadores del siglo XIX eliminaron su firma del registro artístico. El Kunsthistorisches Museum ahora le dedica una sala completa.

Por su parte, Élisabeth Vigée Le Brun retrató a María Antonieta en más de 30 ocasiones. Durante la Revolución Francesa tuvo que huir y continuó creando sin parar. Su Autorretrato captura la luz natural de manera magistral; técnica que luego sería imitada por muchos hombres pero que ella no recibió el reconocimiento merecido.

En pleno Siglo de Oro holandés, Rachel Ruysch dominaba las naturalezas muertas y las flores con gran maestría y vendía sus obras a precios elevados. Su esposo era anatomista y no pintor; aun así, catálogos artísticos no la mencionaron durante años.

¿Qué ha cambiado? Estudios recientes, exposiciones innovadoras y avances tecnológicos han permitido vislumbrar nuevas verdades sobre estas artistas olvidadas. Los análisis químicos sobre pigmentos y firmas ocultas están ayudando a reivindicar sus nombres en la historia del arte. Museos como el de Viena están liderando este cambio.

Hoy en día, estas mujeres son fuente de inspiración constante. Sus obras, antes catalogadas como «de autor desconocido» o «de taller masculino», ahora brillan bajo su propio nombre. El mundo del arte se enriquece al reconocer sus contribuciones.