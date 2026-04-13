Slowjamastan, la micronación del desierto de California con 25.000 ciudadanos y leyes absurdas

Visualiza un desierto en California donde las Crocs son ilegales y el mapache se erige como símbolo nacional.

En este entorno, entre matorrales y un submarino encallado, ha surgido la República de Slowjamastan, una peculiar micronación que ya cuenta con 25.000 ciudadanos provenientes de 120 países.

Fue Randy Williams, conocido en el mundo de la radio en San Diego como R Dub!, quien la fundó en 2021 tras adquirir un terreno de 4,5 hectáreas por 19.500 dólares.

La idea nació durante la pandemia: ante la imposibilidad de viajar, decidió crear su propio país.

Çölde “diktatörlük” kurdu: 25 bin kişi gönüllü tebaa oldu 🔺Radyocu Randy Williams, Kaliforniya’da Slowjamastan Cumhuriyeti’ni kurdu. Kendini sultan ilan etti. 🔺120 ülkeden 25 bin vatandaşı olan sultanlıkta crocs giymek ve “reply-all” e-posta yasak. https://t.co/ke1s9NJfY0 pic.twitter.com/uFhn3VmWdu — serbestiyet (@serbestiyetweb) April 4, 2026

Williams, con una gran pasión por recorrer todos los países reconocidos por la ONU, se sintió frustrado al no poder visitar uno más.

Aislado en casa, reflexionó: “Si no puedo ir a otro lugar, lo mejor será crear el mío”. Llamó a su amigo Mark Corona, quien inicialmente se rió, comparando su idea con un episodio de Family Guy. Juntos compraron el terreno cerca de la carretera estatal 78, colocaron señales y levantaron un puesto fronterizo. Las multas impuestas por las señales solo contribuyeron a aumentar su notoriedad. Poco después comenzaron a añadir banderas, pasaportes, una patrulla y su propia moneda.

El sultán viste como un dictador excéntrico; lleva gafas oscuras al estilo de Muammar Gaddafi y habla con un acento afectado. Divide su territorio en estados singulares como Dublândia, Bucksylvania y Reino de Hotdamnastan. Su himno nacional es Slowjamastan (I Think It’s Going to Be an Awesome Place), que parodia a Rocket Man de Elton John.

La ciudadanía se puede obtener gratuitamente online; sin embargo, los títulos como embajador tienen un costo que varía entre 10 y 25 dólares al mes. Casi el 50% de sus ciudadanos son estadounidenses, aunque también hay solicitudes que llegan desde lugares tan lejanos como Bangladesh o Uzbekistán.

Si quieres profundizar en esta curiosa dictadura del desierto, no dudes en consultar este reportaje detallado de BBC Mundo.

Slowjamastan no está sola en el fascinante mundo de las micronaciones extravagantes.

Existen cientos más alrededor del planeta, desde islas en aguas internacionales hasta tranquilos suburbios. El próximo año será sede de MicroCon2027 en un rascacielos de San Diego, donde delegados de 43 «estados», como la República Bombardera o la Isla del Dragón, se reunirán para debatir sobre soberanía y escudos nacionales, todo ello envuelto en un ambiente que recuerda al cosplay político.

Otras micronaciones locas que compiten en excentricidad

Estas «naciones» comparten el mismo sentido del humor y la sátira que caracterizan a Slowjamastan:

Sealand : Una plataforma marítima situada frente a las costas de Inglaterra , fundada en 1967 por un exmilitar. Tiene su propio himno, moneda e incluso equipo de fútbol. Su existencia se basa en la venta de títulos nobiliarios.

: Una plataforma marítima situada frente a las costas de , fundada en 1967 por un exmilitar. Tiene su propio himno, moneda e incluso equipo de fútbol. Su existencia se basa en la venta de títulos nobiliarios. Hutt River Province : En Australia , fue proclamada independiente por un granjero debido a disputas fiscales en 1970. Sobrevivió durante 45 años hasta disolverse en 2020 e incluso contaba con sellos y pasaportes propios.

: En , fue proclamada independiente por un granjero debido a disputas fiscales en 1970. Sobrevivió durante 45 años hasta disolverse en 2020 e incluso contaba con sellos y pasaportes propios. Principado de Seborga : Este pequeño pueblo italiano afirma ser soberano desde 1963. Elige «príncipes» y produce vino bajo su propia etiqueta nacional.

: Este pequeño pueblo italiano afirma ser soberano desde 1963. Elige «príncipes» y produce vino bajo su propia etiqueta nacional. República de Molossia : Ubicada en Nevada , EE.UU., fue creada en 1977. Prohíbe cultivar olivos y vende «visados». Su presidente es conocido por su carácter excéntrico y posee una marina propia.

: Ubicada en , EE.UU., fue creada en 1977. Prohíbe cultivar olivos y vende «visados». Su presidente es conocido por su carácter excéntrico y posee una marina propia. Isla del Dragón: Situada en aguas canadienses, fue reclamada por un hombre en 1980 quien utilizó un dragón de madera como símbolo representativo. Más que una nación formal, es casi una performance artística.

Estas historias ofrecen una divertida escapatoria a las complicaciones del mundo político real. En Slowjamastan hay quienes buscan simplemente disfrutar: incluso una concursante del famoso programa Jeopardy! decidió hacerse ciudadana por puro placer. Williams considera que esto representa una conexión global sin barreras físicas ni ideológicas. Recientemente viajó hasta Punta Arenas en Chile, llevando su gira satírica al extremo sur.

La micronación organiza eventos singulares como el submarino SS Badassin, que combate contra piratas ficticios. No cuenta con hotel alguno aún, pero promete tener aeropuerto: el Aeropuerto Internacional Randy Williams. Williams completó su desafío viajero en Turkmenistán durante 2023; sin embargo, Slowjamastan ya había capturado su corazón antes. Él mismo afirma: “No me pertenece; pertenece a todos”. Un auténtico oasis de risas en tiempos difíciles.