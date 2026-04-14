Ayuso rinde homenaje póstumo a Mario Vargas Llosa con la Medalla Internacional de las Artes

La Real Casa de Correos se llenó de emoción y memoria literaria durante el acto en el que la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, entregó la Medalla Internacional de las Artes al escritor y Nobel Mario Vargas Llosa, fallecido en abril de 2025. El reconocimiento, otorgado a título póstumo, fue recibido por su hijo Álvaro en nombre del autor peruano-español.

Ayuso destacó la figura del novelista como “un liberal fiel a sus convicciones, incluso en medio de la incomprensión”, y subrayó su “valentía para sostener la verdad en tiempos difíciles”. Para la presidenta, Vargas Llosa no solo encarnó una forma única de hacer literatura, sino también una forma íntegra de entender la libertad individual, “esa que muchas veces se defiende en soledad”.

Durante su intervención, el dirigente recordó una frase del propio escritor, pronunciada en 2020, cuando dijo que Madrid “ama la libertad, no cierra sus puertas y abre sus ventanas a todos”. Ayuso aprovechó esa reflexión para definir a la capital como “un proyecto político y moral, construido sobre personas que creen en la libertad, lejos de las imposiciones colectivistas que amenazan la convivencia y la verdad”.

El galardón reconoce la influencia decisiva del Nobel en la proyección internacional de la literatura hispana y su profundo vínculo con Madrid, ciudad que marcó su destino literario. Fue allí donde, en 1958, llegó como estudiante de doctorado en la Universidad Complutense y comenzó a escribir La ciudad y los perros . Desde entonces, la capital española se convirtió en una referencia constante en su obra y en su vida.

Con nacionalidad española desde 1993 y miembro de la Real Academia Española desde 1996, Vargas Llosa sumó a su trayectoria decenas de premios —entre ellos el Príncipe de Asturias (1986), el Cervantes (1994) y el Nobel de Literatura (2010)— además de una extensa carrera periodística desarrollada durante más de seis décadas.