El romance de Genji, la primera novela del mundo escrita hace más de mil años

Imagina una corte repleta de intrigas, versos susurrados y amores prohibidos en el Japón del año 1000. En este escenario nació El romance de Genji, una obra que abarca 54 capítulos y narra las peripecias de un príncipe seductor en busca de un propósito vital. Escrito por Murasaki Shikibu, una aristócrata viuda, este relato desafía el paso del tiempo gracias a su profundidad psicológica, superando incluso a Don Quijote por 500 años.

La trama comienza con Genji, hijo de un emperador y una consorte secundaria. Este joven, frívolo y mujeriego, se sumerge en romances apasionados mientras medita sobre la fugacidad de la vida, reflejando claramente influencias budistas. No se trata solo de erotismo; su exploración del alma humana es excepcional entre las obras antiguas. Los expertos lo consideran la primera novela moderna debido a sus personajes complejos, que rivalizan con los del siglo XIX.

Murasaki Shikibu era parte del clan Fujiwara, una élite que mantenía el control del poder real a pesar de un emperador meramente simbólico. Su padre, Fujiwara no Tametoki, funcionario imperial, lamentó su condición femenina: “¡Qué lástima que no seas un hombre!”. En el periodo Heian, las mujeres no ocupaban puestos relevantes ni dominaban el chino, lengua prestigiosa. Se comunicaban mediante onnade, es decir, ‘mano de mujer’, para cartas y poemas.

Desde pequeña, Murasaki desafió normas al aprender chino y devorar historias. A los 19 o 20 años se casó con Fujiwara no Nobutaka, un pariente mayor, y tuvo una hija que más tarde se convertiría en la poetisa Daini no Sanmi. Tras tres años, él falleció por fiebres. Convertida en viuda con un bebé a su cargo, escribió El romance de Genji como medio para sobrevivir. Su éxito fue inmediato: el regente Fujiwara no Michinaga la convocó a la corte de la emperatriz Fujiwara no Shōshi en Kioto, que era la capital por aquel entonces.

Vida en la corte y rivalidades

En el palacio, Murasaki y su hija formaron parte del séquito de Shōshi. El emperador contaba con varias esposas, cada una con su propia corte, lo que desataba celos y rivalidades. Competidoras como la poetisa Sei Shōnagon, dama de otra emperatriz llamada Fujiwara no Sadako, luchaban por obtener favores. Murasaki dejó tras de sí El diario de la dama Murasaki, un valioso testimonio sobre la vida en el periodo Heian: anotaciones guardadas bajo la almohada al igual que en El libro de la almohada, obra célebre de su rival.

Para profundizar más sobre esta obra pionera y su contexto histórico, puedes consultar este artículo de la BBC sobre el misterio de su autora.

La información sobre el final de Murasaki es escasa. Su muerte permanece como un misterio: tal vez acompañó a Shōshi a un monasterio. Su hija, Daini no Sanmi, criada en palacio, heredó su talento literario con famosos wakas.

Legado eterno de una pluma femenina

El romance de Genji va más allá de narrar amores: también critica la vacuidad noble al mostrar cómo Genji encuentra pureza en Murasaki, una niña acogedora cuyo nombre fue adoptado por la autora. Su verdadero nombre se desconoce; ‘Shikibu’ hace referencia a un cargo desempeñado por su padre.

54 capítulos : retratan toda la vida de Genji , desde su infancia hasta su madurez reflexiva.

: retratan toda la vida de , desde su infancia hasta su madurez reflexiva. Profundidad psicológica : presenta personajes con matices internos que no se verían en Occidente hasta siglos después.

: presenta personajes con matices internos que no se verían en Occidente hasta siglos después. Influencia budista : refleja una visión donde la vida es ilusión cambiante y se busca estabilidad.

: refleja una visión donde la vida es ilusión cambiante y se busca estabilidad. Escrita por mujer: En una era dominada por hombres, utilizó el japonés con toques del idioma chino, revolucionando así la literatura.

Aclamada durante siglos, esta obra desafió las concepciones sobre las novelas. Hoy nos recuerda cómo una voz silenciada logró iluminar el mundo literario.