La gran pirámide de Guiza se levantó en 20 años con rampas helicoidales

2,3 millones de bloques de piedra. Un bloque cada tres minutos durante diez horas al día. Durante 27 años.

Esos son los números de la Gran Pirámide de Guiza, la tumba del faraón Khufu construida alrededor del 2560 a.C. y que sigue siendo, casi cinco milenios después, una de las preguntas más persistentes de la historia de la ingeniería: ¿cómo lo hicieron?

Un estudio del investigador independiente Vicente Luis Rosell Roig presenta simulaciones matemáticas que respaldan una hipótesis concreta: el modelo de rampa de borde integrada, conocido por sus siglas en inglés como IER. No es una teoría nueva en términos conceptuales, pero las simulaciones de Rosell Roig añaden una precisión matemática que los modelos anteriores no tenían y que encaja con datos arqueológicos recientes.

Cómo funcionaría el sistema

La propuesta es elegante en su lógica. En lugar de una rampa exterior masiva que crecería junto a la pirámide hasta alcanzar proporciones absurdas, el modelo IER plantea rampas helicoidales de 3,8 metros de ancho excavadas directamente en la cara de la estructura. Las rampas se rellenarían al concluir cada sección, de forma que no quedara rastro visible en la pirámide terminada.

El sistema comenzaría con hasta 16 rampas en la base, donde la pirámide es más ancha y hay más espacio para trabajar, y se iría reduciendo a una sola rampa conforme la estructura se estrecha hacia el vértice. Eso permitía el tráfico en dos direcciones simultáneas: los trineos cargados con bloques ascendiendo y los trineos vacíos descendiendo, mientras varios equipos trabajaban en paralelo en las cuatro caras.

Las plataformas en las esquinas facilitaban los giros de 90 grados, añadiendo apenas tres minutos por curva. La arena húmeda reducía la fricción y facilitaba el deslizamiento de los bloques. Y los análisis mediante elementos finitos confirman que retirar los bloques temporales que formaban las rampas no comprometía la estabilidad de la estructura.

El ritmo que el modelo hace posible: hasta 180 piedras por hora en los momentos de mayor actividad. Tres por minuto. Con cuatro equipos trabajando en paralelo, el número deja de ser imposible.

Los números que cuadran con la historia

La ventaja principal del modelo IER sobre las teorías de rampa exterior única es cronológica. Una rampa exterior que siguiera el ritmo de crecimiento de la pirámide habría requerido casi medio siglo para completar la construcción. Los registros históricos dan a Khufu un reinado de 27 años.

El modelo IER completa la mayor parte del trabajo en 13,67 años. Al añadir el tiempo para las canteras, el transporte de bloques por el Nilo y las pausas estacionales obligatorias, el total oscila entre 20 y 27 años. Es exactamente lo que decía Heródoto, que cifró la construcción en 20 años con un contingente de 100.000 obreros.

«Este marco de puerto, sistema de distribución y gran mano de obra concuerda con los aproximadamente 27 años del reinado de Khufu», señala Rosell Roig.

La evidencia que aportó la tecnología moderna

Lo que hace especialmente interesante el modelo IER es que no depende solo de la lógica matemática. La misión ScanPyramids, que entre 2016 y 2017 usó tomografía de muones para explorar el interior de la pirámide sin excavar, identificó cavidades inclinadas a entre 7,4 y 7,5 grados que no corresponden a ninguna cámara o pasaje conocido.

Esas cavidades podrían ser los vestigios de las rampas internas rellenadas, exactamente como predice el modelo. No es una prueba concluyente: la tecnología actual no puede diferenciar entre una rampa rellenada y otro tipo de hueco. Pero la coincidencia entre el ángulo de las cavidades detectadas y el ángulo que requeriría el sistema de rampas IER es lo suficientemente llamativa como para que valga la pena investigarlo con excavaciones geofísicas más precisas.

Quién construyó la pirámide y cómo

Conviene aclarar algo que el cine y la cultura popular han distorsionado durante décadas: los constructores de las pirámides no eran esclavos. Eran trabajadores organizados en brigadas, muchos de ellos agricultores que prestaban trabajo estacional durante las crecidas del Nilo, cuando sus campos estaban inundados y no podían cultivar. El estado egipcio los alimentaba, los atendía médicamente y los enterraba con honores si morían durante las obras.

Los papiros del Merer, descubiertos en 2013 y considerados los documentos escritos más antiguos del mundo, documentan con detalle la logística de uno de esos equipos permanentes: los turnos, las raciones de comida, el transporte de bloques de caliza desde las canteras de Tura hasta Guiza por el Nilo. Son registros contables, no épica heroica. Y su mundanidad es, paradójicamente, lo más impresionante.

Los bloques promedio pesan 2,5 toneladas. Los de granito en la cámara del rey llegan hasta 80. Sin poleas. Sin hierro. Solo trineos, postes, cabrestantes, arena húmeda y una organización logística que sigue asombrando a los ingenieros modernos.

Las teorías que no funcionan

Conviene también despejar el terreno de las explicaciones que no tienen base empírica.

Los extraterrestres: refutados por las herramientas encontradas in situ que demuestran técnicas perfectamente humanas. La antigüedad extrema de 20.000 años: descartada por la datación por carbono, que sitúa la construcción hace 4.600 años, y por el hecho de que la supuesta erosión que la sustenta ignora los cambios climáticos del período. Los contrapesos internos: ninguna evidencia física los respalda. La antigravedad acústica: sin comentarios.

La pirámide más grande del mundo antiguo la construyeron seres humanos con herramientas de cobre, trineos de madera y una capacidad organizativa que no necesita ninguna explicación sobrenatural.

Lo que necesita es más investigación. Las cavidades que detectó ScanPyramids están ahí, esperando que alguien confirme si son o no los vestigios de las rampas que levantaron la estructura más famosa de la historia.

Teorías extravagantes sobre su construcción

Aún persisten algunas ideas inverosímiles:

Extraterrestres : se argumenta que sería imposible lograr tal precisión sin láser (refutado gracias a herramientas encontradas).

: se argumenta que sería imposible lograr tal precisión sin láser (refutado gracias a herramientas encontradas). Antigüedad extrema : algunos sugieren una datación cercana a los 20.000 años basándose en la erosión del pavimento; sin embargo, ignoran cambios climáticos y métodos modernos como la datación por carbono (4.600 años).

: algunos sugieren una datación cercana a los 20.000 años basándose en la erosión del pavimento; sin embargo, ignoran cambios climáticos y métodos modernos como la datación por carbono (4.600 años). Sistema interno de poleas : proponen contrapesos en lugar de rampas sin evidencia física que lo respalde.

: proponen contrapesos en lugar de rampas sin evidencia física que lo respalde. Antigravedad acústica: insinúan que sonidos podrían haber hecho levitar piedras (una pura invención).

Comparativa: mitos vs. modelo IER

Aspecto Teorías tradicionales Modelo IER de Rosell Roig Tiempo total 50 años (rampa única) 20-27 años Rampas Externas masivas De 16 a 1, integradas y rellenadas Ritmo bloques Imposible cada 3 min Factible con cuatro equipos paralelos Evidencia Ninguna física Coincide con vacíos detectados por ScanPyramids Estabilidad Riesgo alto Confirmada mediante FEA

Este enfoque multi-rampa convierte el misterio en una brillante logística antigua e invita a realizar excavaciones geofísicas para confirmar esas huellas ocultas bajo la eterna Gran Pirámide.