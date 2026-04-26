Por qué María Antonieta se convirtió en la reina más despreciada de la historia

María Antonieta, archiduquesa de Austria y futura reina de Francia, llegó a Versalles a los 14 años, sometida a un ritual humillante. La despojaron de todo lo relacionado con su país natal: ropa, joyas e incluso su nombre. Tenía que renacer como una auténtica francesa. Su matrimonio con Luis XVI permaneció sin consumar durante siete años, lo que provocó la aparición de panfletos que la acusaban de insaciable y adúltera, mientras ella lidiaba con su sufrimiento en silencio.

La propaganda no le dio tregua. La célebre frase «que coman pasteles» nunca fue pronunciada por ella, pero se le atribuyó para avivar el resentimiento popular. Si bien es cierto que disfrutaba de fiestas y moda en Versalles, el verdadero escándalo llegó con el affaire du collier en 1785. Una estafadora llamada Jeanne de la Motte se hizo pasar por su confidente y engañó al cardenal de Rohan con un collar de 647 diamantes valorado en 1,5 millones de libras. Aunque María Antonieta rechazó la compra por ser excesivamente cara, el escándalo manchó su reputación. El pueblo creyó erróneamente que había adquirido el collar mientras ellos padecían hambre.

Durante la Revolución, se convirtió en chivo expiatorio. Fue acusada de traición, infidelidad e incesto en un juicio farsa llevado a cabo por el Comité de Salvación Pública, bajo el mando de Robespierre. El 16 de octubre de 1793, su vida terminó en la guillotina en la Place de la Concorde. Le cortaron el cabello, le pusieron un vestido blanco y la transportaron en un carro abierto entre gritos e insultos. Al tropezar con el verdugo, exclamó: «Perdóneme, señor, no lo he hecho a propósito». Esa noche, su cabello se volvió blanco por el terror.

Si deseas profundizar sobre cómo se construyó este odio hacia ella, puedes consultar este análisis detallado sobre el bulo del collar de diamantes.

Curiosidades y datos sorprendentes sobre María Antonieta

Estos son algunos hechos que ilustran hasta dónde llegó el odio hacia ella y su trágica existencia:

A los 12 años fue sometida a dolorosas cirugías sin anestesia para «mejorar» su boca y sonrisa, bajo órdenes de su madre María Teresa .

. Pasó siete años sin intimidad con Luis XVI , mientras los rumores sobre su supuesta ninfomanía circulaban y ella se refugiaba en sus jardines privados.

, mientras los rumores sobre su supuesta ninfomanía circulaban y ella se refugiaba en sus jardines privados. El collar del escándalo pesaba 2.800 quilates; Karl Lagerfeld lo recreó para Chanel en 2012 como Le Collier de la Reine.

lo recreó para en 2012 como Le Collier de la Reine. En prisión, le arrebataron a su hijo y pasó meses sola y enferma en la Conciergerie .

. Se ha convertido en símbolo del machismo: una experta afirma que «sigue siendo invocada cada vez que los medios buscan derribar a una mujer poderosa». Actualmente tiene alerta Google por ello.

Rankings donde figura como ícono del odio eterno

María Antonieta ocupa las primeras posiciones en diversas listas históricas sobre reinas aborrecidas. Aquí algunas seleccionadas según percepciones populares:

Ranking Posición Razón principal Reinas más odiadas de la historia 1ª Propaganda revolucionaria y mito del derroche Chivos expiatorios femeninos definitivos Top 1 Misoginia durante crisis política Iconos controvertidos del estilo Eterna Moda en Versalles vs. hambruna Víctimas de juicios farsa Alta Acusaciones infundadas de incesto y traición

Sus hijos también sufrieron: encerrados en la Torre del Temple, murieron olvidados por todos. La población la percibió como una traidora austriaca; sin embargo, era solo una pieza más en los juegos del poder. Su dignidad ante el final trágico hace que nunca sea olvidada; es un recordatorio claro del modo en que el odio puede crear villanas donde solo hay seres humanos.

El legado de María Antonieta continúa suscitando debates: ¿fue víctima o culpable? La guillotina silenció su voz, pero no logró borrar su historia.