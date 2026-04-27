Puy du Fou España anuncia los ganadores de sus premios de literatura y consolida el certamen nacional

Puy du Fou España hizo público ayer, domingo 26 de abril, el listado de ganadores de la II edición de sus Premios de Literatura en una gran gala cultural, a la que asistieron más de 1.000 invitados, celebrada en el Corral de Comedias del propio parque. Con este acto culminó un certamen que se consolida como una de las iniciativas culturales más destacadas del panorama literario nacional.

En esta edición, el concurso ha registrado un total de 1.363 obras presentadas, lo que supone un crecimiento significativo respecto al año anterior y confirma el éxito y el creciente interés por un certamen que apuesta por la divulgación de la Historia de España a través de la creación literaria de la mano de autores no tan conocidos.

Consolidado como un certamen libre, independiente y de alcance nacional, los Premios de Literatura de Puy du Fou España se han convertido en una plataforma para descubrir nuevos talentos y poner en valor la Historia a través de la literatura.

GANADORES DE LA II EDICIÓN DE LOS PREMIOS DE LITERATURA DE PUY DU FOU ESPAÑA

El Primer Premio ha sido otorgado a Inés Cardoso Albarracín, de Las Palmas de Gran Canaria, por su obra “La traición de Tenesoya”, un relato de gran fuerza narrativa que destaca por la complejidad emocional de su protagonista y su capacidad para explorar los conflictos entre identidad, lealtad y supervivencia en el contexto de la conquista de las Islas Canarias.

El Segundo Premio ha recaído en Manuel Vidal Alejandre, de Alicante, por “Niños comiendo uvas y melón”, una obra de extraordinaria sensibilidad que, ambientada en el Madrid del Siglo de Oro, entrelaza arte, ambición y miseria en una profunda reflexión sobre la dignidad humana.

El Tercer Premio ha sido para César Carballeda Moreno, de Castellón, por “Una parcela muy valiosa”, un relato ágil e inteligente situado en tiempos de la Hispania romana, en concreto en la ciudad de Cástulo (Linares) que destaca por su sentido del ritmo y su capacidad para construir una historia donde la astucia y la ironía conducen al lector hasta un desenlace tan inesperado como brillante.

El Cuarto Premio ha sido concedido a Beatriz Álvarez Díez, de Madrid, por “El último capitán”, una obra sólida que retrata con profundidad figuras históricas como Álvar Fáñez, explorando valores como la lealtad, el honor y el sacrificio en un contexto de inestabilidad política.

Por último, el Quinto Premio ha recaído en Benedicto Martínez Hernández, de Salamanca, por “La nao del fin del mundo”, un relato inmersivo que revisita la expedición de Magallanes y Elcano desde una perspectiva íntima y humana, alejándose de la épica tradicional para adentrarse en las emociones más profundas de sus protagonistas.

LA LITERATURA COMO PUENTE CON LA HISTORIA Y LA CULTURA

Durante la gala, Olivier Strebelle, consejero delegado de Puy du Fou España, ha subrayado el papel de la literatura como herramienta para mantener viva la memoria colectiva:

“La palabra escrita tiene un poder único: el de transportarnos, emocionarnos y ayudarnos a comprender quiénes somos”, ha señalado.

Asimismo, ha destacado que estos premios nacen como una extensión natural de la misión del parque: “En Puy du Fou contamos la Historia cada día a través de grandes espectáculos, pero sentíamos que también debíamos dar voz a quienes la escriben y la hacen vivir de nuevo con su talento”.

Strebelle ha puesto en valor el alto nivel de esta edición, asegurando que “más allá del número de obras recibidas, lo que realmente impresiona es la calidad de los relatos, valientes, maduros y llenos de Historia”, y ha reafirmado el compromiso del parque con el talento literario: “Queremos seguir apostando por estos autores, porque en España hay un talento que merece ser descubierto y reconocido”.

“Estoy convencido de que este es solo el comienzo”, ha afirmado Strebelle subrayando la voluntad de Puy du Fou España de seguir impulsando iniciativas culturales que contribuyan a difundir la Historia y la creatividad literaria.

UN CERTAMEN INDEPENDIENTE AVALADO POR UN JURADO DE PRESTIGIO

El jurado, presidido por el escritor y periodista Antonio Pérez Henares, ha sido el encargado de seleccionar las obras ganadoras entre más de un millar de propuestas, garantizando un proceso riguroso, independiente y transparente.

En palabras de Pérez Henares: “La calidad y el talento de las obras presentadas confirman que este certamen no solo era necesario, sino que tiene un gran recorrido por delante. El parque que cuenta la historia de España está haciendo Historia”.

Desde la organización se ha querido agradecer especialmente la implicación del presidente del jurado y de todos sus miembros, cuya dedicación y exigencia han sido clave para garantizar la excelencia del certamen. Antonio Pérez Henares ha sido el presidente de un jurado compuesto por grandes personalidades del mundo de la literatura y la cultura: Luis Zueco, Almudena de Arteaga, Maria Reig, Elvira Roca Barea y Javier Rioyo.