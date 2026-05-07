El periodista y filólogo David Felipe Arranz recibe el «Premio Ciudadanos»

El periodista y filólogo David Felipe Arranz ha sido distinguido con el XXXIII Premio Ciudadanos en la categoría de Sociedad de la Información, un galardón que pone en valor su prolongada trayectoria al frente de “El Marcapáginas”, el espacio radiofónico dedicado al mundo del libro que conduce desde hace más de veinte años y que actualmente se emite en Radio Intereconomía.

La ceremonia tuvo lugar en Madrid, en la sede de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, en un acto organizado por la Asociación Consejo Audiovisual y Digital Ciudadano, responsable de estos premios que reconocen iniciativas destacadas dentro de la sociedad civil.

El jurado destacó el papel del programa como una plataforma clave para la promoción de la cultura, subrayando su capacidad para acercar la literatura en distintos idiomas al público, así como su apuesta por la educación y la pluralidad de voces. Según la valoración emitida, tanto el espacio como su director se han consolidado como referentes gracias a su independencia, rigor y calidad divulgativa.

Durante la entrega, el periodista de TVE Moisés Rodríguez fue el encargado de hacer entrega del reconocimiento, resaltando la firme defensa de la cultura que Arranz ha mantenido a lo largo del tiempo. En sus palabras, se trata de un ejemplo poco común de continuidad y compromiso dentro del panorama mediático.

Por su parte, Arranz expresó su satisfacción por recibir un premio al que ya había aspirado en ediciones anteriores, y reivindicó la importancia de la cultura y la literatura como espacios necesarios dentro de los medios, alejados de la polarización. En su intervención, subrayó también el valor del teatro y de todas las manifestaciones culturales como elementos que enriquecen a la sociedad.

El jurado estuvo integrado por destacadas figuras del ámbito institucional y social, entre ellas Víctor Jara, Manuel Núñez Encabo, Enrique Barón o el padre Ángel, junto a representantes de distintas organizaciones comprometidas con el desarrollo social.

En esta edición, los premios también reconocieron a otras iniciativas solidarias, como la localidad de Adamuz por la respuesta ciudadana ante una tragedia ferroviaria, así como a diversas asociaciones y colectivos por su labor en ámbitos sociales y medioambientales.