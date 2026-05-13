Ayuso reivindica la lectura como pilar esencial frente a la era digital

El valor de la lectura como herramienta clave en la formación de las nuevas generaciones ha centrado el discurso de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien ha defendido su papel como base indispensable en un contexto marcado por la digitalización. Según ha señalado, los libros no solo complementan el aprendizaje, sino que lo sostienen desde sus cimientos.

Durante su intervención, Ayuso ha insistido en que el vínculo con la cultura nace en los primeros años de vida, cuando la lectura actúa como puerta de acceso a mundos infinitos y estimula la imaginación hasta hacerla ilimitada. A su juicio, fomentar ese hábito desde la infancia resulta decisivo para el desarrollo personal y educativo.

Estas declaraciones han tenido lugar en la Real Casa de Correos, sede del Ejecutivo autonómico, donde la presidenta ha recibido a la Reina Letizia con motivo de la 48ª edición de los Premios El Barco de Vapor y Gran Angular, dos referentes en la literatura infantil y juvenil en España.

En ese marco, Ayuso ha puesto en valor el liderazgo de Madrid dentro del sector editorial, subrayando que la región concentra cerca de un tercio de las editoriales del país. Ha descrito la capital como un ecosistema completo del libro, donde se crean, editan, distribuyen y consumen obras literarias.

Asimismo, ha agradecido a la Reina su implicación constante en la promoción de la educación y la cultura. En cuanto al palmarés, el Premio Barco de Vapor ha reconocido la obra La memoria de las bicicletas, del escritor Josan Hatero, una historia que explora las relaciones adolescentes y el impacto de las despedidas estivales.

Por su parte, el Premio Gran Angular ha recaído en La cuarta vida de Blanca Cuervo, de Alba Quintas, una novela de intriga que gira en torno a la desaparición de una joven y la investigación policial que trata de esclarecer el caso.