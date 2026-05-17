Israel queda segundo en Eurovisión y deja a Sánchez y TVE con dos palmos de nariz

Pedro Sánchez y RTVE decidieron fastidiar a España y a los españoles comunes y corrientes y no ir a Eurovisión 2026 para no compartir escenario con Israel.

El resultado de esa decisión, medido en términos de lo que pretendía conseguir, es un fracaso completo: Israel quedó segundo con 343 puntos, lideró el televoto europeo con 220 puntos del voto popular y fue el segundo país más apoyado por los ciudadanos de todo el continente en una final que se celebró sin ningún problema relevante en Viena.

El boicot no impidió nada.

No frenó a Israel. No alteró el resultado. No cambió el formato del festival. Solo dejó a España fuera, a RTVE sin emitir la gala más vista del año en Europa y al Gobierno de Sánchez en el ridículo de haber renunciado a un escenario cultural de primer orden por una decisión política que no tuvo ninguna consecuencia práctica sobre el objetivo declarado.

Lo que ocurrió en Viena

La 70ª edición de Eurovisión transcurrió con relativa normalidad dentro del recinto. Noam Bettan, el representante israelí, actuó tercero en la velada, recibió algunos abucheos puntuales y continuó. No hubo incidentes mayores sobre el escenario. El festival siguió su formato habitual con el despliegue técnico y visual que lo caracteriza.

En la votación, Israel recibió los 12 puntos del jurado únicamente de Polonia, lo que refleja la presión política sobre los jurados profesionales. Pero el televoto, el voto directo de los ciudadanos europeos, es imposible de presionar: Israel lideró esa clasificación con 220 puntos, demostrando que el público europeo tiene criterios propios que no coinciden necesariamente con las posiciones de sus gobiernos o cadenas públicas.

La ganadora fue Bulgaria con su canción Bangaranga, interpretada por Dara, que acumuló 516 puntos y marcó el primer triunfo eurovisivo búlgaro. Un resultado histórico para ese país que no tiene ninguna relación con las polémicas que rodearon la edición.

Fuera del recinto, las calles de Viena registraron manifestaciones propalestinas antes del inicio de la final. Las protestas ocurrieron, el festival continuó y ninguna de las dos cosas alteró a la otra de forma significativa.

La pataleta de TVE y su coste

España, Irlanda, Islandia, Eslovenia y los Países Bajos decidieron no participar por la presencia israelí. Es su derecho. Lo que no es fácil de defender es que esa decisión haya servido para algo concreto más allá de la satisfacción ideológica del momento.

RTVE, la televisión pública financiada con más de 1.000 millones de euros anuales del contribuyente español, renunció a emitir la final de Eurovisión, uno de los eventos televisivos más vistos del año en Europa y en España. Los ciudadanos que pagan esa televisión pública no pudieron ver el festival en abierto a través de su cadena nacional. Las audiencias que RTVE habría conseguido con la retransmisión de la final fueron a parar a otras plataformas y cadenas.

Y el objetivo del boicot, disuadir a Israel de participar o influir en el resultado del festival, no se cumplió en ninguna de sus dos dimensiones. Israel participó. Israel quedó segundo. Y el público europeo le dio más puntos que a casi todos los demás.

Lo que Eurovisión ha vuelto a demostrar

El festival lleva décadas funcionando como termómetro de algo que los gobiernos prefieren no mirar directamente: que el voto popular y el voto de los jurados oficiales divergen sistemáticamente cuando hay presión política sobre los segundos. Los jurados profesionales, sometidos a la presión de sus cadenas y sus gobiernos, votan de una forma. Los ciudadanos que cogen el teléfono y marcan su voto favorito votan de otra.

En 2026 esa divergencia volvió a ser visible: los jurados dieron pocos puntos a Israel, el público le dio 220. El boicot de las cadenas públicas influyó en los jurados, como era previsible. No influyó en los ciudadanos, como también era previsible para cualquiera que conociera el funcionamiento del televoto.

Sánchez buscaba en el boicot a Eurovisión una imagen política de coherencia con su posición sobre el conflicto en Gaza. Lo que consiguió fue que España se perdiera la fiesta, que RTVE renunciara a sus audiencias y que Israel terminara en segundo lugar con el apoyo masivo del público europeo.

Como gestos políticos que no logran su objetivo y además tienen un coste propio, este es un ejemplo bastante completo.