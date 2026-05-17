Un nuevo análisis genético revoluciona el debate sobre el origen de Cristóbal Colón: ahora resulta que era gallego

Con cierta periodicidad, Cristóbal Colón regresa del pasado para agitar el presente.

Esta vez lo hace desde un laboratorio de genética, y lo que trae consigo es suficientemente sólido como para que el debate sobre sus orígenes vuelva a abrirse con una intensidad que la historiografía clásica no esperaba.

Un equipo multidisciplinario encabezado por el laboratorio Citogen en colaboración con la Universidad Complutense de Madrid ha publicado un estudio que coloca a Galicia, y específicamente a la casa de los Sotomayor, en el epicentro de la discusión sobre quién era realmente el almirante que cruzó el Atlántico en 1492.

La imagen del modesto marinero genovés hecho a sí mismo, que la historiografía dominante ha mantenido durante cinco siglos, se tambalea ante evidencias que ningún estudioso serio puede ignorar aunque tampoco puede aceptar como definitivas.

Lo que el estudio analizó y lo que encontró

Los investigadores se centraron en la cripta de la iglesia de Santa María de Gracia en Gelves (Sevilla), donde descansan los restos de los condes de Gelves, descendientes documentados de Colón. De las doce personas identificadas en esa cripta, siete fueron analizadas genéticamente con calidad suficiente para extraer conclusiones.

Las técnicas empleadas combinaron secuenciación masiva del ADN autosómico y de los cromosomas X e Y, datación por carbono 14, escaneo 3D, antropología física, análisis isotópicos y huella química ósea. La reconstrucción genealógica abarcó 16 generaciones con más de 10.000 marcadores genéticos.

El resultado principal es que los descendientes analizados comparten una arquitectura genética coincidente con la nobleza del norte de España, particularmente con las casas Sotomayor de Galicia y Zúñiga de Navarra. Es una evidencia sólida pero indirecta: el estudio se basa en descendientes, no en ADN directo del almirante. Sus autores lo presentan como preliminar y robusto al mismo tiempo, con la honestidad científica de quien sabe que tiene algo importante entre manos sin poder cerrar el caso definitivamente.

Pedro Madruga: el noble gallego que encaja demasiado bien

El elemento central del rompecabezas es Pedro Álvarez de Sotomayor, conocido como Pedro Madruga, señor feudal que dominó vastas tierras entre el Miño y las Rías Baixas y figura destacada de la nobleza gallega del siglo XV.

Los genetistas encontraron algo llamativo: un descendiente directo de Colón, Jorge Alberto de Portugal, III conde de Gelves, y una noble gallega del siglo XVII, María de Castro Girón de Portugal, aparecen como parientes biológicos sin que existan documentos históricos que establezcan una relación clara entre ellos.

Para resolver esa contradicción, el equipo empleó una herramienta denominada Virtual Knock-out: eliminar a Pedro Madruga del árbol genealógico hace que el parentesco genético entre esas ramas desaparezca. Al reincorporarlo, la conexión vuelve a aparecer. Ningún otro personaje encaja con esa precisión. Los investigadores hablan de «respaldo genético robusto» para la vinculación del linaje colombino con la nobleza gallega.

Las coincidencias que la genética no explica pero que la historia acumula

El estudio genético no existe en el vacío. Se suma a una serie de elementos que llevan décadas incomodando a los defensores del origen genovés.

Colón siempre escribió en castellano. Nunca utilizó el italiano en su correspondencia privada conocida, algo difícilmente explicable en alguien cuya lengua materna hubiera sido el genovés. Sus textos contienen huellas lingüísticas gallego-portuguesas que los filólogos han documentado con precisión.

El escudo heráldico que los Reyes Católicos le concedieron incluye bandas doradas que coinciden con la heráldica familiar de los Sotomayor pero no tienen equivalente en la tradición heráldica genovesa.

Pedro Madruga desaparece misteriosamente hacia 1486. Poco después, Colón comienza su relación activa con los Reyes Católicos. La teoría más audaz, que algunos historiadores sostienen y otros rechazan con vehemencia, es que podrían ser la misma persona o padre e hijo.

El testamento de Colón de 1498 menciona explícitamente a Génova. Pero quienes defienden el origen hispánico argumentan que esa mención puede ser parte de una identidad fabricada: alguien con razones políticas o religiosas para ocultar su verdadero origen, en la España de la Inquisición y la limpieza de sangre, tenía motivos poderosos para construirse una biografía genovesa.

El estado actual del debate

Cinco siglos de historiografía han producido candidatos para casi todas las geografías. El mapa de las teorías sobre el origen de Colón incluye el origen genovés clásico, el portugués, el catalán, el mallorquín y el sefardí del Mediterráneo occidental, entre otros. Ninguna ha logrado imponerse de forma concluyente.

El nuevo estudio no cierra el debate pero lo reorganiza de forma significativa. Coloca la hipótesis gallega-nobiliaria en una posición de mayor solidez empírica que cualquiera de sus competidoras sin llegar a refutar definitivamente la tradición genovesa, que sigue teniendo documentos notariales y menciones directas a Génova en su favor.

Lo que cambia después de este análisis es que resulta difícil seguir hablando del origen de Colón sin mirar hacia el noroeste peninsular. La narrativa del humilde genovés hecho a sí mismo, que cruzó el Atlántico gracias a su intuición y perseverancia, convive ahora con la posibilidad de que el hombre que cambió el mundo fuera un noble gallego que por razones que todavía no comprendemos completamente decidió construirse otra identidad.

Mientras no exista una secuenciación completa y definitiva del ADN original del almirante, el misterio seguirá abierto.

Pero Galicia ya no puede ser ignorada en esa conversación.