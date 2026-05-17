Los toros reunieron en abril de 2026 en Sevilla ocho veces más espectadores que las películas de Évole, Casanova y Alba Flores juntas y en toda España

La escena es reveladora: una tarde soleada en Sevilla, con los tendidos repletos y aficionados de todas las edades. Las cifras desmienten muchos prejuicios acerca de la supuesta caída del mundo taurino. El coso del Arenal no solo se mantiene firme: establece récords mientras parte del cine español se jacta de su compromiso social pero se queda corto en taquilla.

En abril de 2026, las corridas en la Real Maestranza de Caballería congregaron alrededor de 160.000 espectadores, superando por ocho veces a tres de los filmes “de autor” más comentados del año: Sidosa, producido por Jordi Évole, el documental Casanova era una mujer y Flores para Antonio, con Alba Flores como gran atractivo. La dicotomía entre la fiesta nacional y el cine comprometido se ha transformado, gracias a estos números, en uno de los debates culturales más candentes.

La Maestranza lidera: 160.000 frente a 19.000 espectadores

De acuerdo con un informe publicado en un medio especializado en cultura y espectáculos, los datos de taquilla correspondientes a la temporada de abril en la Maestranza son contundentes:

Espectadores en la Maestranza (abril 2026) : cerca de 160.000

: Espectadores de Sidosa: menos de 2.500

Espectadores de Flores para Antonio: 17.422

Espectadores de Casanova era una mujer: alrededor de unos pocos cientos, con recorrido comercial bastante limitado

Si sumamos las tres películas, la asistencia apenas alcanza los 19.000 espectadores. La diferencia es abrumadora: un solo mes taurino en el Arenal multiplica por ocho la suma total de tres estrenos que han tenido una amplia cobertura mediática.

No se trata solo del volumen. Las corridas en la Maestranza demuestran una capacidad constante para atraer público, apoyándose en abonos, tradiciones familiares y un fuerte componente turístico. Mientras tanto, muchos filmes “de nicho” o con un discurso político siguen navegando entre cifras que, fuera del foco mediático, parecen más bien como eventos privados que como fenómenos culturales masivos.

Tabla rápida del impacto: toros vs películas

Espectáculo / Título Lugar principal de exhibición Espectadores aprox. Tipo de oferta Toros en la Maestranza (abril) Sevilla ~160.000 Espectáculo en vivo Sidosa Cines en varias ciudades <2.500 Documental social Flores para Antonio Circuito comercial limitado 17.422 Documental musical Casanova era una mujer Salas y pases especiales Cifra muy reducida Cine de autor feminista

Las cifras provienen de exhibidores y recuentos oficiales que revelan una realidad incómoda para quienes consideran amortizada la tauromaquia como fenómeno popular: el público sigue asistiendo, y lo hace en mayor número que muchas propuestas audiovisuales aclamadas en redes pero casi vacías en las salas.

Curiosidades y “datos locos” del duelo Maestranza vs cine

Más allá del debate ideológico, este choque numérico deja algunas curiosidades que ayudan a aterrizar el análisis cultural:

Un abono completo para la Feria de Abril puede costar lo mismo que entre 10 o 12 entradas al cine , sin embargo, el aficionado taurino lo ve como una inversión anual imprescindible.

puede costar lo mismo que entre , sin embargo, el aficionado taurino lo ve como una inversión anual imprescindible. Si se llenara un cine medio con capacidad para 200 butacas, el total de espectadores para Sidosa equivaldría aproximadamente a doce sesiones . En la Maestranza , esa cifra se supera con creces incluso en una sola tarde floja.

. En la , esa cifra se supera con creces incluso en una sola tarde floja. Flores para Antonio, centrada en la figura del añorado Antonio Flores y respaldada por el tirón mediático de Alba Flores , no ha logrado alcanzar ni la octava parte del público que solo un mes taurino sevillano atrae.

y respaldada por el tirón mediático de , no ha logrado alcanzar ni la del público que solo un mes taurino sevillano atrae. En un fin de semana destacado durante la Feria, los bares y hoteles alrededor del coso registran niveles de ocupación que muchas películas españolas apenas sueñan alcanzar durante su recorrido completo.

Estos datos no determinan qué es “mejor” culturalmente hablando, pero sí reflejan las preferencias reales del público cuando decide pagar entrada y ocupar su lugar ya sea en una butaca o un tendido.

Listas y rankings: quién mueve más gente

Para trazar el mapa del entretenimiento español, resulta interesante observar algunos rankings básicos que van más allá del debate actual.

1. Ranking aproximado de público (abril 2026)

De mayor a menor:

Toros en la Maestranza (Sevilla) – ~160.000 espectadores Flores para Antonio – 17.422 espectadores Sidosa – menos de 2.500 Casanova era una mujer – cifra residual en salas comerciales

2. Ranking sobre “intensidad cultural” percibida

(no cuantificable pero relevante en el debate):

Cine social y político (Évole, documentales feministas, memoria histórica)

Documentales musicales y generacionales

Tauromaquia como patrimonio cultural, rito y espectáculo visual

Cine comercial enfocado únicamente al entretenimiento

La paradoja es evidente: lo que genera más debate e interés no siempre coincide con lo que realmente atrae a un mayor número dispuesto a pagar por verlo.

¿Y qué pasa en Las Ventas? La fuerza San Isidro

El fenómeno observado en la Maestranza no es un caso aislado. En Las Ventas, durante la celebrada Feria de San Isidro, también se registran asistencias que el cine español actual sólo logra alcanzar con comedias populares o grandes producciones detrás.

En las últimas ediciones, esta feria madrileña ha atraído:

Entre 20.000 y 23.000 espectadores por tarde , con una capacidad total algo superior a los 23.000 asientos disponibles.

, con una capacidad total algo superior a los 23.000 asientos disponibles. Más de 20 festejos mayores durante poco más de un mes, lo que eleva la asistencia total a varias centenares de miles durante San Isidro.

Esto posiciona a Las Ventas como uno de los principales recintos culturales europeos por su afluencia masiva, comparable anualmente a grandes estadios futbolísticos durante su temporada regular pero con un calendario mucho más restringido.

Cultura digital versus cultura tradicional

Mientras las películas producidas por Évole, así como las obras sobre Casanova y otras protagonizadas por Alba Flores, encuentran parte del público entre plataformas digitales y circuitos alternativos; la plaza taurina mantiene una lógica casi pre-digital: hay que estar presente, a una hora específica, sin poder rebobinar ni adelantar nada.

Este contraste entre el consumo fragmentado digitalmente y el ritual colectivo propio de una tarde taurina ayuda a explicar parte del abismo existente entre ambos mundos numéricamente hablando. No se trata únicamente del aforo o precio; es cuestión también de experiencia: pantallas frente a arena, luz brillante frente al silencio previo al encuentro con el toro. Y hasta ahora, parece claro que la arena lleva ventaja considerablemente.

Fuentes