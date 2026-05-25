El podcast deja de ser tendencia y se convierte en industria: Estación Podcast marca el rumbo del sector

Madrid ha vuelto a situarse en el centro del universo del podcast en español con una nueva edición de Estación Podcast, el encuentro que durante cinco días ha congregado a miles de asistentes y a los principales actores de una industria en plena madurez.

El festival, que alcanza su quinta convocatoria, ha desplegado una programación de gran escala con más de una treintena de podcasts en directo y cerca de un centenar de actividades repartidas a lo largo de mayo. Espacios emblemáticos como Serrería Belga, CentroCentro, el Palacio de la Prensa, Sala Clamores o Artlab Siroco han servido de escenario para consolidar este evento como uno de los foros internacionales más relevantes en el ámbito de la creación sonora.

Uno de los ejes centrales de esta edición ha sido el análisis del momento actual del sector. Las conversaciones han girado en torno a cuestiones clave como la monetización, el impacto de la inteligencia artificial, los derechos musicales, la expansión hacia el vídeo o la distribución en múltiples plataformas. Todo ello refleja un cambio de etapa: el podcast ha dejado atrás su fase experimental para consolidarse como una industria cultural estructurada.

La dimensión internacional del evento también ha quedado patente con la participación de más de 300 profesionales, entre creadores, periodistas, productores y directivos, así como representantes llegados desde distintos países de América Latina, lo que refuerza el carácter iberoamericano del encuentro.

Entre las iniciativas destacadas figura una nueva edición de Podcastón, una maratón creativa en la que jóvenes talentos han desarrollado piezas sonoras completas en tiempo récord, desde la idea inicial hasta su presentación final. El proyecto subraya la apuesta del festival por impulsar nuevas generaciones dentro del sector.

La música ha ampliado su presencia en el programa a través de Estación Podcast Music, que ha sumado conciertos en directo y propuestas híbridas, reforzando el vínculo entre el audio narrativo y otras formas de creación cultural.

Lejos de concluir, el festival mantiene su actividad en los próximos días con nuevas citas abiertas al público, entre ellas talleres especializados, conciertos y formatos en vivo que prolongan la experiencia más allá de su semana principal.

Con esta edición, Estación Podcast se reafirma como el principal punto de encuentro del ecosistema sonoro en español, un espacio donde confluyen innovación, talento y nuevas formas de contar historias.

Además de la intensa programación desarrollada durante la semana principal en Espacio Cultural Serrería Belga, el festival mantiene activa su agenda con nuevas actividades previstas para los próximos días. Entre ellas:

– 25 de mayo: Laboratorio de Audioserie y la masterclass impartida por Julio Rojas en AM Escuela

– 28 de mayo: concierto de Ale Ocaña en Intruso Bar

– 28 de mayo: edición XXL de Flow Madrid en Sala B

– 28 de mayo: una nueva sesión de El Sentido de la Birra en la Sala Galileo Galilei

– 31 de mayo: una edición especial de Discos con Voz junto a La La Love You en el Espacio Cultural de El Corte Inglés.