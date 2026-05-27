León XIV, Sánchez y la IA: cuando “desarmar” los algoritmos también es hacer política

La imagen es impactante: un Papa que menciona el “tecnofascismo” y reclama “desarmar” la inteligencia artificial, mientras un presidente del Gobierno, con un ojo en Roma y otro en los tribunales, busca subirse a ese tren moral para impulsar su agenda política. No se trata de ciencia ficción; es Europa inmersa en una lucha por el control de lo que parece ser la próxima gran infraestructura de poder: los algoritmos.

En su primera encíclica, Magnifica humanitas, León XIV sitúa la IA como el núcleo de la guerra cultural y geopolítica de este siglo. No se limita a hablar de tecnología; plantea quién tiene el control sobre ella, quién se beneficia y quién queda excluido. Por su parte, La Moncloa está calculando cómo traducir ese mensaje en beneficios internos justo antes del tan esperado viaje del Papa a España.

“Desarmar” la IA: la advertencia de León XIV

La encíclica de León XIV presenta una idea contundente: la inteligencia artificial “no es moralmente neutra” y se ha convertido en un arma ideológica, económica y militar. El Papa advierte que quien tenga el control de la IA podrá imponer su visión moral al resto del mundo, evocando más el clima de la Guerra Fría que una simple competencia entre empresas tecnológicas.

En el documento, el pontífice:

Advierte sobre un riesgo de “tecnofascismo” , donde la tecnología se utiliza para vigilar, manipular y excluir.

, donde la tecnología se utiliza para vigilar, manipular y excluir. Llama a “desarmar la IA” , lo que implica liberarla de dinámicas de dominio, explotación y muerte, especialmente en áreas como armamento autónomo y vigilancia masiva.

, lo que implica liberarla de dinámicas de dominio, explotación y muerte, especialmente en áreas como armamento autónomo y vigilancia masiva. Resalta que la IA ya está transformando las guerras y afectando decisiones que moldean nuestra convivencia, desde el empleo hasta el acceso a derechos básicos.

La encíclica exige algo que los reguladores llevan años intentando plasmar en leyes: controles robustos, transparencia en los algoritmos y una clara responsabilidad humana en las decisiones automatizadas. No se trata solo de una reflexión espiritual; se adentra directamente en el debate sobre gobernanza tecnológica que ya resuena en Europa, Estados Unidos y China.

Un análisis reciente de la BBC señalaba cómo Magnifica humanitas coloca la IA como un terreno de disputa moral global. El Vaticano busca influir para evitar que las decisiones recaigan exclusivamente en manos de gobiernos autoritarios o grandes plataformas digitales, enfatizando el papel crucial de la dignidad humana frente al afán de lucro.

Avances en IA: del laboratorio al púlpito

El interés del Papa no llega con retraso. En pocos años, la IA ha evolucionado desde recomendar canciones hasta:

Generar texto, imágenes y vídeos indistinguibles de los creados por humanos mediante modelos cada vez más avanzados.

Tomar decisiones en sanidad, crédito, contratación laboral, justicia predictiva y gestión fronteriza.

y gestión fronteriza. Potenciar campañas de desinformación mediante deepfakes y segmentación política extrema.

Este avance explica el tono alarmante del mensaje. León XIV no condena a la tecnología; sin embargo, enfatiza que no se puede dejar a los algoritmos decisiones cruciales sobre paz, dignidad, trabajo o migración. La encíclica demanda:

Evaluaciones éticas obligatorias antes del despliegue de sistemas con alto impacto.

antes del despliegue de sistemas con alto impacto. Prohibiciones claras para usos como armas autónomas letales o sistemas sociales que clasifican a personas según raza, religión o situación económica.

Asegurar que los beneficios derivados de la IA sean distribuidos equitativamente y no se concentren solo en unas pocas empresas o países.

Este mensaje resuena con debates científicos y regulatorios actuales: desde la competencia entre modelos lingüísticos cada vez más sofisticados hasta las preocupaciones sobre sistemas que toman decisiones opacas e imposibles de auditar. La novedad radica en que el Papa aborda estos temas con un dramatismo similar al que otros pontífices emplearon para hablar sobre la guerra nuclear.

Sánchez, Roma y la oportunidad política

Mientras tanto, Pedro Sánchez aterriza en Roma envuelto en una tormenta provocada por el sumario del caso Zapatero y la citación judicial de Begoña Gómez. En su maleta lleva dos cosas: un discurso preparado para la FAO sobre hambre y desigualdad, además del encuentro con León XIV.

El Gobierno considera al Papa un aliado estratégico en varios aspectos:

Migración y regularización extraordinaria : La Iglesia apoya la última regularización de migrantes en España; Moncloa espera que el viaje papal a Canarias —enfocado en migrantes irregulares— refuerce su relato solidario frente a las críticas provenientes desde la derecha.

: La Iglesia apoya la última regularización de migrantes en España; Moncloa espera que el viaje papal a Canarias —enfocado en migrantes irregulares— refuerce su relato solidario frente a las críticas provenientes desde la derecha. IA y gobernanza tecnológica: El mismo día que se presenta la encíclica papal, el Consejo de Ministros aprueba una ley sobre gobernanza de la IA; desde el Ejecutivo destacan que “la música” entre ambas iniciativas suena muy similar.

Sánchez ha manifestado públicamente su coincidencia con las ideas del Papa acerca de la IA: o se pone el progreso al servicio del bienestar humano o corremos el riesgo de condenar a generaciones enteras a un futuro sombrío. Además, recalca que esta tecnología no es neutral; sostiene que si no se orienta hacia el bien común puede dar pie a nuevas atrocidades.

Desde un punto político, el Gobierno intentará:

Mostrar sintonía con León XIV respecto a paz, derechos humanos, migración e inteligencia artificial para fortalecer su imagen progresista internacional.

Poner contra las cuerdas al PP; este partido no puede atacar abiertamente al Papa pero tiene diferencias marcadas respecto a migración y políticas sociales.

En Moncloa son conscientes de que el caso Zapatero podría eclipsar parte del viaje papal; sin embargo, apuestan por aprovechar cada imagen del Papa hablando sobre paz e inteligencia artificial junto a un presidente presentado como un socio natural para esos mensajes.

El viaje a España: IA, Congreso y batalla cultural

La visita de León XIV a España —con paradas clave en Canarias y una intervención histórica ante Congreso y Senado— será el escenario donde todo esto converja: teología, regulación tecnológica y cálculo electoral.

Se espera que durante su discurso ante las Cortes aborde temas como:

Multilateralismo, paz mundial y conflicto en Oriente Próximo.

Migración, desigualdad y hambre; cuestiones también impulsadas por Sánchez en foros internacionales.

Los peligros asociados a una IA sin control democrático conectando así con lo expuesto en Magnifica humanitas.

La clase política estará atenta a sus palabras sobre Europa, guerra, fronteras y tecnología; son conscientes de que unas pocas frases bien elegidas pueden tener repercusiones significativas en leyes futuras e incluso afectar campañas electorales. Al fin y al cabo, cuando un Papa solicita “desarmar la inteligencia artificial”, no solo dirige su mensaje hacia ingenieros; habla directamente a los parlamentos.

En un país donde los algoritmos ya filtran currículos laborales, priorizan noticias e influyen en debates públicos importantes, resulta crucial que quien lidera la Iglesia católica coloque la IA bajo escrutinio moral; esto obliga a los políticos a dejar atrás cualquier indiferencia ética. Y está claro: aquellos que pretendan navegar por esta ola tecnológica sin mojarse las manos con principios éticos van tarde.