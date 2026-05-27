OCEU vuelve a las universidades catalanas con un proyecto renovado de Nuevas Generaciones de Cataluña

La organización estudiantil vuelve a la actividad con una propuesta centrada en la libertad académica, la mejora de las condiciones universitarias y nuevas oportunidades para los estudiantes.

La Organización Catalana de Estudiantes Universitarios (OCEU) ha anunciado su regreso a la vida universitaria catalana tras un periodo de inactividad. El proyecto se reactiva de la mano de las Nuevas Generaciones de Cataluña, con el objetivo de recuperar su presencia en los campus y volver a representar a los estudiantes universitarios en Cataluña.

La nueva etapa de OCEU se presenta como una iniciativa orientada a dar respuesta a diversas problemáticas que, según la organización, afectan actualmente a los estudiantes, como las dificultades económicas, la falta de transparencia en determinados procesos universitarios, la organización de los horarios o la relación entre la universidad y el mundo laboral.

Un proyecto centrado en la mejora de la experiencia universitaria

Según el comunicado difundido, OCEU inicia esta nueva fase con la intención de promover una universidad “más libre, plural y centrada en las necesidades reales de los jóvenes”. La organización apuesta por reforzar la conexión entre la formación académica y el mercado laboral, así como por impulsar un modelo universitario más adaptado a la realidad del estudiante.

Asimismo, el proyecto pone el foco en aspectos como la movilidad internacional, la innovación y el emprendimiento, con el objetivo de facilitar nuevas oportunidades académicas y profesionales.

Entre las principales líneas de actuación que plantea OCEU se incluyen:

1.-Ampliación de oportunidades académicas y profesionales para los estudiantes.

2.-Reducción de las barreras económicas y mayor flexibilidad en los sistemas de pago.

3.-Refuerzo de la transparencia en evaluaciones, revisiones y procesos universitarios.

4.-Mejora de las infraestructuras y espacios universitarios.

5.-Adaptación de los horarios a las necesidades personales y laborales de los estudiantes.

6.-Promoción de una universidad plural y abierta al debate.

Ignacio Pagonabarraga Bruna, candidato en la UPF

En el marco de este relanzamiento, OCEU ha anunciado que su candidato en la Universitat Pompeu Fabra será Ignacio Pagonabarraga Bruna, quien liderará el proyecto en este nuevo ciclo.

Pagonabarraga ha subrayado la importancia de construir una universidad centrada en los estudiantes y en su preparación para el futuro profesional.

“Creo en una universidad plural, exigente y centrada en los estudiantes. Una universidad que nos prepare de verdad para el futuro y donde todo el mundo se sienta escuchado”, ha señalado el candidato en declaraciones recogidas por la organización.

Una nueva etapa para la representación estudiantil

Con este relanzamiento, las Nuevas Generaciones de Cataluña destacan que OCEU inicia una nueva fase con presencia en las universidades catalanas y con la voluntad de consolidarse como una plataforma útil y cercana para los estudiantes.

El proyecto regresa así a la actividad con el objetivo de reforzar su papel en el ámbito universitario catalán y participar en el debate sobre el futuro de la educación superior en Cataluña.